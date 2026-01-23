Người phụ nữ 65 tuổi tử vong vì thường xuyên ăn trứng theo cách "vô tội vạ"

Nhiều trường hợp tử vong do ăn uống sai cách đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về thói quen chủ quan trong chăm sóc sức khỏe. Một sự việc đau lòng từng xảy ra tại Trung Quốc khiến nhiều người không khỏi thương xót.

Người phụ nữ 65 tuổi ở Trung Quốc tử vong sau khi ăn trứng để lâu đã làm dấy lên lo ngại về an toàn thực phẩm. Các bác sĩ cảnh báo, việc rửa trứng bằng nước tưởng chừng vệ sinh nhưng thực chất có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn nguy hiểm xâm nhập vào bên trong trứng.

Người phụ nữ giấu tên nói trên có thói quen ăn trứng nhưng một lần ăn trứng để lâu khiến chị đau bụng nhập viện dù các bác sĩ cứu chữa nhưng không thành, chị đã tử vong.

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong vì thói quen ăn trứng gây độc. Ảnh minh họa.

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau khi ăn 1 quả trứng, nguyên nhân gây bất ngờ vi khuẩn Salmonella. Trong điều kiện bình thường, vi khuẩn như Salmonella – loại vi khuẩn phổ biến trong gia cầm – chủ yếu bám ở bề mặt vỏ trứng. Khi lớp bảo vệ tự nhiên chưa bị phá vỡ, nguy cơ xâm nhập vào bên trong trứng vẫn ở mức kiểm soát được.

Salmonella là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc thực phẩm liên quan đến trứng trên toàn cầu. Theo các số liệu giám sát an toàn thực phẩm, tỉ lệ phát hiện vi khuẩn này trong các món ăn từ trứng chưa được nấu chín kỹ luôn ở mức đáng lo ngại.

Với người trẻ, nhiễm Salmonella có thể chỉ gây tiêu chảy, sốt nhẹ và hồi phục sau vài ngày. Nhưng với người cao tuổi, nguy cơ lại cao hơn nhiều. Khi tuổi tác tăng, chức năng miễn dịch suy giảm, khả năng tiêu diệt vi khuẩn của cơ thể yếu đi, khiến nhiễm trùng dễ lan rộng.

Trong những trường hợp nặng, vi khuẩn có thể xâm nhập vào máu, gây viêm toàn thân, thậm chí dẫn đến sốc nhiễm trùng – tình trạng đe dọa tính mạng.

Cách ăn trứng tốt cho sức khỏe

Trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng phù hợp với mọi lứa tuổi, cung cấp protein, vitamin và chất béo lành mạnh. Những người khỏe mạnh có thể tiêu thụ an toàn từ 1-3 quả trứng mỗi ngày, thậm chí còn có khả năng làm tăng cholesterol tốt. Những người mắc bệnh tim, tiểu đường nên hạn chế ăn 7 quả trứng mỗi tuần, tập trung vào lòng trắng trứng nếu cần. Điều độ và chế độ ăn uống cân bằng là chìa khóa để tận hưởng lợi ích loại thực phẩm "vàng" này.

- Khi ăn trứng, nên dùng cả lòng trắng lẫn lòng đỏ để hấp thu trọn vẹn protein, vitamin và chất chống oxy hóa. Ưu tiên trứng sạch, trứng hữu cơ hoặc trứng giàu omega-3.

- Nên kết hợp trứng với rau củ, ngũ cốc nguyên cám hoặc các loại đậu để tạo bữa ăn cân bằng. Theo dõi sức khỏe định kỳ, kiểm tra cholesterol và các chỉ số tim mạch thường xuyên.

- Đáng chú ý, trứng, khi được dùng đúng cách, không chỉ là món ăn quen thuộc mà còn là "chìa khóa" giúp duy trì sức khỏe, tăng cường năng lượng và sống thọ hơn mỗi ngày.