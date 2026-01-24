Học sinh lớp 3 qua đời sau 30 ngày phát hiện ung thư thận vì món tráng miệng mềm mềm, thơm ngọt "vạn người mê"

Cái chết chóng vánh vì ung thư thận của cô bé 8 tuổi tại Đài Loan, Trung Quốc đã để lại nỗi hối hận muộn màng cho người cha làm nghề thợ bánh. Đồng thời, cũng là lời cảnh tỉnh cho chung ta, nhất là các bậc phụ huynh về thói quen ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ.

Cô bé này tên Lệ Lệ (tên đã được thay đổi) vốn mê đồ ngọt, nhất là bánh kem ngọt. Thế nhưng, ít ai biết rằng sở thích này được hình thành từ người cha. Hóa ra từ khi cô bé 2 tuổi, anh đã thường xuyên mang về các loại đồ ngọt, bánh kem tráng miệng ở chỗ làm về cho con.

Ảnh minh họa

Cô bé không chỉ ăn chúng như đồ tráng miệng giống mọi người, mà còn dùng để ăn sáng, ăn khuya, ăn bữa phụ, thậm chí có những ngày ăn thay luôn bữa chính. Thấy con gái vui vẻ vì ăn ngon, mập mạp dễ thương gia đình chẳng nghĩ rằng kiểu ăn này có hại.

Cho đến gần đây, Lệ Lệ đột nhiên sụt cân nhiều và than phiền về những cơn đau bụng dữ dội. Hoảng sợ, người cha đã đưa con đi khám. Tưởng rằng bị rối loạn tiêu hóa hay đau dạ dày, chẳng ngờ kết quả chẩn đoán ung thư thận giai đoạn cuối cùng với tổn thương gan nghiêm trọng và nhiều rối loạn chuyển hóa khác.

Cô bé đã qua đời một cách bi thảm chỉ sau 30 ngày nằm viện do ung thư thận kết hợp suy đa tạng. Phân tích lối sống và bệnh lý chỉ ra nguyên nhân lớn nhất là ăn quá nhiều đồ ngọt trong nhiều năm. Người cha từ hành đồng yêu thương con hóa thành hại con mà không biết, liên tục gào khóc: "Tất cả là lỗi của tôi!"

Tại sao ăn quá nhiều bánh ngọt lại trở thành "thuốc độc" cho thận?

Bác sĩ chuyên khoa thận Wu Sheng-tang (Đài Loan, Trung Quốc) giải thích rằng bánh ngọt mà Lệ Lệ yêu thích chứa lượng đường và tinh bột tinh chế rất cao. Ăn vừa phải thì không sao nhưng khi ăn các món này hàng ngày, lượng đường trong máu tăng vọt khiến thận phải hoạt động hết công suất để lọc máu.

Hệ quả của việc nạp quá nhiều đường không chỉ dừng lại ở suy thận. Lượng đường dư thừa làm tăng mức insulin, gây rối loạn nội tiết và thúc đẩy quá trình viêm nhiễm mãn tính.

Ảnh minh họa

Việc bắt một hệ cơ quan non nớt làm việc quá tải trong 6 năm ròng rã không chỉ gây béo phì mà còn tạo ra tình trạng viêm hệ thống, làm suy giảm chức năng thận nghiêm trọng ngay từ khi còn nhỏ. Giống như trường hợp của Lệ Lệ, gan cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong khi, bé không có các dấu hiệu rõ rệt ngay từ đầu còn phụ huynh thì lại thiếu hiểu biết, chủ quan với thay đổi của con.

Những dấu hiệu "vô hình" khiến bệnh bị phát hiện quá muộn.

Bi kịch của cô bé lớp 3 này cho thấy ung thư thận, nhất là ở trẻ nhỏ rất khó nhận diện. Khi các triệu chứng dưới đây xuất hiện rõ rệt, bệnh thường đã ở giai đoạn nặng:

- Trẻ kêu đau vùng thắt lưng hoặc bụng dưới kéo dài.

- Có dấu hiệu tiểu khó, tiểu buốt hoặc nước tiểu có màu bất thường (nghi tiểu ra máu).

- Sụt cân nhanh chóng dù vẫn ăn uống được, cơ thể mệt mỏi, xanh xao.

- Thường xuyên sốt nhẹ về đêm mà không rõ nguyên nhân.

Để bảo vệ thận, phụ huynh cần kiểm soát chặt chẽ lượng đường và muối trong khẩu phần ăn, thay thế đồ ngọt bằng trái cây tự nhiên và khuyến khích trẻ uống đủ nước lọc. Bên cạnh đó, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc cho trẻ khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Ảnh minh họa

Với những trẻ có thói quen ăn uống kém lành mạnh hoặc thừa cân, cần đi tầm soát chức năng thận qua siêu âm và xét nghiệm nước tiểu định kỳ. Việc phát hiện sớm các chỉ số bất thường là chìa khóa vàng để can thiệp kịp thời, tránh để bệnh tiến triển thành ung thư.

Nguồn và ảnh: EDH, Health GVM