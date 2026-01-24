Loại rau "siêu thực phẩm" giúp ruột khoẻ, kháng viêm, sạch mỡ máu: Mùa lạnh bán nhiều, được bác sĩ Mỹ khuyên dùng

Cải Brussels (hay còn gọi là bắp cải tí hon) được coi là “siêu thực phẩm” vì những tác dụng hữu ích nó đem lại cho sức khỏe con người. Bắp cải tí hon có nguồn gốc từ Bỉ, cụ thể là thành phố Brussels, do đó có tên là cải Brussels.

Cải Brussels hiện nay khá phổ biến, có thể mua tại các siêu thị ở Việt Nam. Loại rau này rất dễ ăn, giòn, có vị ngọt và thường được sử dụng đa dạng trong các món ăn hàng ngày. Bắp cải tí hon phát triển mạnh trong nhiệt độ lạnh, thu hoạch chủ yếu vào mùa đông và đầu xuân.

Theo Tiến sĩ Elizabeth Klodas, bác sĩ tim mạch Mỹ từng được đào tạo phòng khám nổi tiếng Mayo Clinic và ĐH danh tiếng về ngành Y Johns Hopkins (Mỹ), cải Brussels là một trong những loại rau tốt nhất, có thể giúp giảm mỡ máu và giữ cho trái tim khỏe mạnh.

Giàu vitamin C

Theo Trung tâm dữ liệu Thực phẩm của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, trong 100g cải Brussels nấu chín có 93mg vitamin C, nhiều hơn so với cam (53,2 mg vitamin C) và chanh (29,1 mg vitamin C). Vitamin C rất quan trọng trong việc phát triển và bảo vệ các mô trong cơ thể, hoạt động như một chất chống oxy hóa, tham gia vào việc sản xuất các protein như collagen và thậm chí có thể tăng cường khả năng miễn dịch.

Giúp kiểm soát lượng đường trong máu

Theo nhiều nghiên cứu từ Trung Quốc, các loại rau họ cải, bao gồm cả cải Brussels có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Điều này là nhờ cải Brussels chứa nhiều chất xơ, giúp ổn định lượng đường trong máu.

Tiêu thụ nhiều loại rau giàu chất xơ như cải Brussels có thể bảo vệ những người mắc bệnh tiểu đường khỏi một số biến chứng có thể ảnh hưởng đến mạch máu và hệ tuần hoàn của họ.

Làm giảm mỡ máu và hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch

Theo Heathline, trong 200g rau cải Brussels chứa khoảng 6g chất xơ hòa tan. Các nghiên cứu cho thấy việc tăng lượng chất xơ hòa tan của bạn lên ít nhất từ 5 đến 10g mỗi ngày có thể làm giảm cholesterol từ 3-5%.

Một nghiên cứu khác ở Mỹ cho thấy việc tăng cường sử dụng rau trong chế độ ăn uống, đặc biệt là các loại rau thuộc họ cải, như cải Brussels có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Theo các nghiên cứu được đăng tải trên Nature Medicine và The Lancet, chính nhờ hàm lượng chất xơ phong phú và khả năng kháng viêm mà cải Brussels có thể làm giảm hiệu quả các bệnh liên quan đến tim mạch.

Kháng viêm

Cải Brussels có đặc tính kháng viêm nhờ chứa hàm lượng cao các hợp chất chống oxy hóa như vitamin C, flavonoid và đặc biệt là glucosinolate. Việc bổ sung cải Brussels thường xuyên được ghi nhận giúp hỗ trợ kiểm soát tình trạng viêm mãn tính, từ đó góp phần làm giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến viêm như tim mạch, tiểu đường tuýp 2 và một số bệnh lý chuyển hóa.

Cải thiện sức khỏe đường ruột

Bắp cải tí hon giàu chất xơ, đặc biệt là chất xơ không hòa tan, giúp kích thích nhu động ruột, từ đó hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru và giảm nguy cơ táo bón. Bên cạnh đó, loại rau này còn chứa các hợp chất prebiotic góp phần cân bằng hệ vi sinh, cải thiện chức năng ruột và tăng cường khả năng hấp thu dưỡng chất.

Lưu ý khi sử dụng

Việc bổ sung cải Brussels vào chế độ ăn uống cân bằng nhiều trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt có khả năng tạo ra tác động tích cực lớn đến sức khỏe của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn có vấn đề về tuyến giáp hoặc rối loạn đường ruột, nên cân nhắc hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thêm cải Brussels vào chế độ ăn.

Theo Healthline, BBC Goodfood