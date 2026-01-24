Bi kịch của Xiao Zhang, 23 tuổi, sống tại Hồng Kông (Trung Quốc) là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đang tàn phá sức khỏe bằng lối sống thiếu khoa học. Dù chuẩn bị kết hôn nhưng nửa năm qua, cuộc sống của anh rơi vào bế tắc khi chuyện chăn gối ngày càng kém đi. Lúc đầu, anh chỉ nghĩ do mình mệt mỏi, chẳng hay thận đã suy kiệt từ bao giờ.

Cụ thể, anh đột nhiên bị giảm ham muốn rất nhiều, thời gian xuất tinh cũng nhanh hơn, lượng tinh dịch giảm đi và loãng. Bạn gái nhiều lần khuyên Xiao Zhang đi thăm khám nhưng vì tự ái và xấu hổ do chưa từng khám nam khoa bao giờ nên anh luôn nổi giận với cô. Đến khi hoàn toàn thể cương cứng khi thân mật với bạn gái dù làm đủ cách mới chịu gặp bác sĩ.

Bác sĩ You Li'an (Hồng Kông, Trung Quốc) là người thăm khám và điều trị cho Xiao Zhang. Ông kể, lần đầu gặp thấy anh mệt mỏi, già hơn khá nhiều so với tuổi 23. Hỏi ra mới biết anh đã bỏ qua rất nhiều dấu hiệu "kêu cứu" từ cơ thể.

Không riêng gì suy giảm chuyện chăn gối mà còn rối loạn tiểu tiện, tiểu buốt, sụt cân khó hiểu. Kết luận cuối cùng là viêm nhiễm cơ quan sinh dục mức độ nhẹ, thận hư, rối loạn cương dương và tinh trùng ít cũng như yếu.

3 thói quen "phá thận" thì đều có đủ!

Khi nghe kết quả chẩn đoán, lúc đầu Xiao Zhang cho rằng do nửa năm gần đây chuyển về sống chung với bạn gái, tần suất làm "chuyện ấy" tăng lên nhiều. Tuy nhiên, bác sĩ phân tích những tổn thương thận và hệ sinh sản của anh xuất hiện, tích tụ từ lâu trước đó và thiên về lối sống.

Cụ thể, có 3 thói quen "phá thận" phổ biến ở người trẻ thì Xiao Zhang đều mắc phải:

1. Thức khuya kéo dài

Thức khuya không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn là "kẻ thù" trực tiếp của hormone nam giới. Theo bác sĩ You, việc thiếu ngủ làm gia tăng căng thẳng, đẩy nồng độ glucocorticoid lên cao và làm sụt giảm testosterone nghiêm trọng. Điều này dẫn đến tình trạng mật độ tinh trùng thấp và khả năng di động kém.

Với Xiao Zhang, những đêm thức khuya, thậm chí trắng triền miên để chơi game hay xem phim đã khiến hệ miễn dịch suy yếu. Tạo điều kiện cho các ổ viêm nhiễm cơ quan sinh dục phát triển, trực tiếp dẫn đến hiện tượng tiểu buốt và tiểu đêm.

2. Hút thuốc thường xuyên

Giống như Xiao Zhang, nhiều nam thanh niên coi hút thuốc là thói quen giải khuây mà không biết rằng nó đang làm thay đổi hormone sinh dục nam. Các nghiên cứu chỉ ra rằng người hút thuốc thường xuyên có nồng độ tinh trùng thấp hơn 23% so với người bình thường. Khói thuốc khiến tinh hoàn và ống dẫn tinh hoạt động chậm lại, làm tinh trùng bị dị dạng hoặc mất khả năng di chuyển.

3. Uống nhiều rượu bia

Rượu bia là tác nhân làm giảm nồng độ globulin và testosterone, gây cản trở sự phát triển bình thường của tinh trùng. Lượng cồn lớn khiến "đội quân" này không đủ khỏe để có thể thụ thai tự nhiên.

Đối với thận, rượu bia buộc cơ quan này phải làm việc quá tải để lọc chất độc, lâu dần gây suy giảm chức năng bài tiết. Khi thận yếu, ngoài lọc máu thì khả năng duy trì lưu lượng máu đến cơ quan sinh dục bị ảnh hưởng. Từ đó dẫn đến tình trạng "trên bảo dưới không nghe" dù tuổi đời còn rất trẻ.

Bác sĩ You nhấn mạnh, đối với Xiao Zhang, việc kết hợp cả hút thuốc, uống rượu và thức khuya đã tạo nên một "cú đấm thép" đánh gục chức năng sinh lý và sức khỏe của thận.

Nguồn và ảnh: TOPick, Family Doctor