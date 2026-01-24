Cậu bé 5 tuổi tử vong thương tâm sau khi ăn quả chôm chôm

Bé trai 5 tuổi tử vong sau khi bị nghẹn hạt chôm chôm ở Kemaman, Terengganu, Malaysia hôm 19/1.

Cảnh sát trưởng huyện Kemaman, ông Mohd Razi Rosli, cho biết vụ việc xảy ra lúc 1h30 chiều tại một ngôi nhà ở Felda Neram 1, theo The Star.

Theo các nguồn tin, cậu bé đang ăn chôm chôm cùng chị gái 6 tuổi vào thời điểm đó.

Cảnh sát địa phương cho biết, chị gái của nạn nhân đã bỏ vỏ quả chôm chôm, đưa cho nạn nhân và hai chị em đã cùng nhau ăn.

Bé trai tử vong do bị nghẹt thở sau khi ăn chôm chôm.

"Trong lúc ăn, giọng nạn nhân đột nhiên trở nên khàn, được cho là do hạt chôm chôm vừa ăn bị mắc kẹt trong cổ họng", cảnh sát trưởng Razi nói với tờ Sinar Harian hôm 20/1.

Ông cho biết cậu bé đã được đưa đến Bệnh viện Kemaman để điều trị thêm và sau đó được xác nhận đã tử vong vào khoảng 2h50 chiều.

"Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong là do nghẹt thở", giám đốc Razi cho biết.

Ông cho biết thêm, trong quá trình khám nghiệm tử thi, người ta đã tìm thấy một hạt chôm chôm mắc kẹt trong đường thở của nạn nhân.

Theo khuyến cáo của các bác sĩ, khi trẻ bị hóc hạt chôm chôm thì có biểu hiện ho sặc sụa, tím tái. Nếu hạt chèn ở ngã ba hầu họng thì sẽ không thở được. Tuyệt đối đối không đưa ngón tay vào móc dị vật khỏi miệng trẻ. Việc này có thể làm dị vật xuống sâu hơn, hoặc gây trầy xước, chấn thương niêm mạc vùng hầu họng của trẻ. Cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để cấp cứu.