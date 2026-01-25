“Ma trận” thực phẩm bẩn bủa vây dịp Tết: WHO khuyến cáo 5 "chìa khóa" quan trọng để đảm bảo thực phẩm an toàn

Càng gần đến Tết Nguyên Đán, thị trường thực phẩm lại càng trở nên sôi động nhưng cũng đầy rẫy những rủi ro tiềm ẩn. Chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, dư luận không khỏi bàng hoàng trước hàng loạt vụ việc thực phẩm bẩn, thịt gia súc không rõ nguồn gốc hay các loại bánh mứt "ba không" (không nhãn mác, không hạn sử dụng, không nguồn gốc) bị lực lượng chức năng liên tục phanh phui.

Việc thực phẩm kém chất lượng len lỏi vào mâm cơm ngày Tết không chỉ là nỗi lo về lương tâm người bán, mà còn là bài toán hóc búa đối với người tiêu dùng trong việc tự bảo vệ mình.

Trước thực trạng đáng báo động này, việc trang bị những kiến thức khoa học để kiểm soát chất lượng bữa ăn trở thành ưu tiên hàng đầu. Để giúp mỗi gia đình có một kỳ nghỉ lễ an lành và trọn vẹn, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra khuyến cáo về 5 "chìa khóa" quan trọng – những nguyên tắc vàng giúp thực phẩm luôn an toàn, trở thành bộ lọc thiết yếu trước "ma trận" thực phẩm bẩn hiện nay.