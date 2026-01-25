Cảnh báo nguy cơ uốn ván nguy kịch từ vết thương nhỏ

Đáng lưu ý, có tới 5 trường hợp nhập viện trong tình trạng nguy kịch, phải hồi sức tích cực, mở khí quản và thở máy để duy trì sự sống.

Theo các bác sĩ, điểm chung của những trường hợp này là người bệnh đều trên 50 tuổi, có vết thương nhỏ ở tay hoặc chân do tai nạn sinh hoạt, lao động nhưng không được xử lý đúng cách. Đáng chú ý, hầu hết bệnh nhân chưa tiêm vaccine uốn ván hoặc không nhớ rõ lịch tiêm. Người bệnh thường chỉ nhập viện khi đã xuất hiện các triệu chứng nặng như cứng hàm, nuốt khó, co cứng cơ toàn thân, suy hô hấp.

Bác sĩ Trương Thị Hoa, Phó Trưởng Khoa Y học nhiệt đới cho biết, nha bào vi khuẩn uốn ván tồn tại phổ biến trong đất, bùn và trên các vật sắc nhọn bị nhiễm bẩn. Khi xâm nhập qua các vết thương sâu, vết thương băng kín hoặc xử trí không đảm bảo vô khuẩn, vi khuẩn sẽ phát triển và tiết độc tố gây bệnh uốn ván - một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao nếu điều trị muộn.

Các bác sĩ cảnh báo, uốn ván hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng tiêm vaccine đầy đủ và xử trí đúng ngay từ những vết thương nhỏ. Khi bị trầy xước, đâm phải vật sắc nhọn, người dân cần rửa sạch vết thương bằng nước sạch, sát trùng đúng cách và đến cơ sở y tế sớm để được đánh giá nguy cơ, tiêm phòng uốn ván khi cần thiết.