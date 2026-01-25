Bất ngờ: 6 công dụng ít ai ngờ của bia

Dưới đây là 6 công dụng bất ngờ mà bia mang lại nếu bạn biết tận dụng.

1. Dụ côn trùng

Nếu bạn là “nam châm hút muỗi” mỗi khi ra ngoài trời, bia có thể giúp ích. Đổ bia uống dở vào xô hoặc chén nhỏ, đặt quanh khu vực sinh hoạt ngoài trời. Ruồi và muỗi cũng bị mùi bia hấp dẫn, chúng sẽ bay tới thay vì bu quanh người bạn. Một số còn bị “mắc kẹt” trong bia, miễn là côn trùng tránh xa bạn, mục tiêu coi như đạt được.

2. Tẩy vết bẩn trên thảm

Nghe có vẻ nghịch lý nhưng bia có thể giúp xử lý các vết cà phê hoặc trà bám trên thảm. Đổ bia không còn gas lên vết bẩn, dùng khăn sạch chà nhẹ. Nếu vết bẩn cứng đầu, lặp lại vài lần rồi thấm khô bằng khăn khô. Áp lực từ bàn chân khi chà sẽ giúp kéo vết bẩn thấm vào khăn.

3. Làm mới đồ gỗ xỉn màu

Trái với suy nghĩ rằng bia làm hỏng gỗ, bia thực chất có thể giúp phục hồi độ bóng cho bề mặt gỗ cũ. Thấm bia vào khăn sạch, lau nhẹ lên bàn ghế hoặc đồ gỗ bị xỉn màu, sau đó lau lại bằng khăn khô. Bề mặt gỗ sẽ trông đậm màu và có độ bóng tự nhiên hơn.

4. Làm bong rỉ sét kim loại

Bia có thể giúp làm lỏng lớp rỉ trên bu-lông, ốc vít hoặc bề mặt kim loại. Chỉ cần đổ bia lên vị trí bị rỉ, chờ vài phút để khí gas và axit nhẹ trong bia tác động, sau đó lau hoặc vặn ra dễ dàng hơn.

5. Ướp thịt nướng

Một số nghiên cứu cho thấy, ướp thịt bằng bia trước khi nướng có thể giúp giảm sự hình thành các hợp chất độc hại sinh ra khi nướng than. Ngoài ra, bia còn giúp thịt mềm hơn và đậm vị hơn, nhất là với các món nướng ngoài trời.

6. Giúp tóc bóng khỏe

Bia từng được nhiều người dùng như một loại “dầu xả tự nhiên”. Vitamin nhóm B và đường trong bia giúp tóc bóng và có độ phồng. Sau khi gội đầu, thoa bia lên tóc, chờ vài phút rồi xả sạch bằng nước mát. Tóc sẽ mềm và óng hơn rõ rệt.

Tóm lại, nếu biết tận dụng đúng cách, thứ đồ uống quen thuộc này có thể trở thành một mẹo vặt hữu ích trong cuộc sống hằng ngày, vừa tiết kiệm vừa thú vị.

Nguồn và ảnh: aarp.org