Bác sĩ sản khoa giải đáp nỗi lo: Tinh trùng bất thường 100% có làm IVF được không?

Đối diện với kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ không như ý thường là một cú sốc tâm lý nặng nề đối với nam giới. Bản năng làm cha và sự tự tin về bản lĩnh đàn ông vô tình bị đặt lên bàn cân, khiến nhiều người rơi vào trạng thái mặc cảm, lo âu, thậm chí là tuyệt vọng. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của y học hiện đại, những con số "bất thường" không hẳn là dấu chấm hết.

Dưới đây là bài viết chi tiết dựa trên những giải đáp của ThS.BS Việt Quang (Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia) về vấn đề này.

- Bác sĩ Việt Quang giải đáp- … Xem thêm

Nỗi ám ảnh mang tên "Số 0 tròn trĩnh"

Trong hành trình điều trị vô sinh hiếm muộn, khoảnh khắc cầm tờ kết quả tinh dịch đồ với dòng chữ: "Hình dạng bình thường: 0%" có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải suy sụp. Câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu họ luôn là: "Nếu 100% tinh trùng đều bất thường, làm sao có thể tạo ra một đứa trẻ khỏe mạnh?". Nỗi lo về việc truyền lại những khiếm khuyết di truyền hoặc vĩnh viễn không thể có con là một áp lực đè nặng lên tâm lý các cặp vợ chồng.

Sự thật về con số 0%

Theo BS Việt Quang, thực tế không bi quan như những gì con số hiển thị. Để hiểu đúng về kết quả này, chúng ta cần nhìn vào quy mô của một lần xét nghiệm: Một lần xuất tinh có thể chứa từ hàng chục đến hàng trăm triệu tinh trùng. Khi máy móc hoặc chuyên viên đọc kết quả là 0%, điều đó không có nghĩa là "tuyệt đối không có".

Ngay cả khi tỷ lệ tinh trùng bình thường chỉ là $0,001\%$ (một con số siêu nhỏ thường được làm tròn về 0 trên giấy tờ), thì khi nhân với tổng số hơn 100 triệu tinh trùng, chúng ta vẫn có đâu đó hàng nghìn tinh trùng khỏe mạnh. Khi làm thụ tinh ống nghiệm, sẽ có rất nhiều kỹ thuật lọc rửa nên vẫn có thể tìm ra được những tinh trùng khỏe mạnh để thụ tinh với trứng.

Bên cạnh đó, BS Quang cũng đưa ra lời khuyên cho các cặp đôi: Thay vì chìm đắm trong lo âu, điều nam giới cần làm là cải thiện lối sống, hạn chế các tác nhân gây hại (thuốc lá, rượu bia, căng thẳng) và đặt niềm tin vào các biện pháp hỗ trợ sinh sản hiện đại. Cánh cửa làm cha không đóng lại vì một con số 0%, mà nó chỉ chờ đợi sự kiên trì và đúng hướng từ các cặp đôi.