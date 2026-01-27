Ngừng ăn 3 tiếng trước khi đi ngủ, cơ thể có 2 thay đổi ít người ngờ tới

Vì sao nên ngừng ăn trước giờ ngủ 3 tiếng?

Trả lời phỏng vấn trên tạp chí Parade, chuyên gia dinh dưỡng Sandra Zhang cho biết, việc ăn uống và vận động đều là những hoạt động “đánh thức” cơ thể. Trong khi đó, để chuẩn bị cho giấc ngủ, cơ thể cần chuyển sang trạng thái thư giãn (phản ứng phó giao cảm).

Nên ngừng ăn trước giờ ngủ 3 tiếng (Ảnh minh họa).

“Thông thường, dạ dày cần khoảng 3 tiếng để tiêu hóa phần lớn thức ăn. Nếu ăn quá sát giờ ngủ, cơ thể không kịp nghỉ mà vẫn phải tiếp tục ‘làm việc’, từ đó có thể dẫn tới khó ngủ, mất ngủ”, chuyên gia Zhang giải thích.

Hệ quả là máu dồn về đường tiêu hóa, nhiệt độ cơ thể có thể tăng nhẹ, các hormone tiêu hóa hoạt động mạnh hơn. Tất cả những tín hiệu này đều gửi thông điệp “hãy tỉnh táo” lên não, khiến việc đi vào giấc ngủ trở nên khó khăn hơn.

Không ít người còn gặp tình trạng trào ngược axit, đầy bụng hoặc khó chịu khi nằm xuống. Những lần tỉnh giấc ngắn trong đêm có thể diễn ra mà bạn không nhận ra, nhưng về lâu dài sẽ làm giảm chất lượng giấc ngủ.

Ngừng ăn 3 tiếng trước khi ngủ, cơ thể có 2 thay đổi bất ngờ

Thay đổi thứ nhất: Giấc ngủ sâu và ổn định hơn

Ngủ sâu giấc (Ảnh minh họa).

Khi ngừng ăn trước giờ ngủ khoảng 3 tiếng, cơ thể có đủ thời gian để hoàn tất quá trình tiêu hóa. Lúc này, nó có thể tập trung hoàn toàn vào việc nghỉ ngơi và phục hồi.

Tạp chí Parade trích lời của chuyên gia dinh dưỡng Tracey Brigman: “Thói quen này giúp cơ thể duy trì nhịp sinh học tự nhiên. Nhờ đó, bạn có xu hướng dễ ngủ hơn, ít thức giấc giữa đêm và dành nhiều thời gian hơn cho giấc ngủ sâu - giai đoạn quan trọng nhất để phục hồi thể chất và tinh thần”.

Một lợi ích khác ít được chú ý là hormone melatonin. Việc không ăn sát giờ ngủ giúp melatonin - hormone gây buồn ngủ - được tiết ra đúng thời điểm. Ngược lại, ăn khuya có thể làm quá trình này bị chậm lại, khiến bạn trằn trọc lâu hơn.

Khi tiêu hóa gần hoàn tất, nhiệt độ cơ thể trung tâm cũng giảm dần vào buổi tối. Đây là một tín hiệu sinh học quan trọng giúp não bộ “ra lệnh” cho cơ thể đi ngủ.

Thay đổi thứ hai: Cơ thể chuyển sang chế độ phục hồi và đốt mỡ

Đốt mỡ, kiểm soát cân nặng (Ảnh minh họa).

Không chỉ cải thiện giấc ngủ, việc ngừng ăn sớm còn tạo điều kiện cho cơ thể thực hiện những nhiệm vụ khác trong đêm. Theo các chuyên gia, khi lượng đường trong máu đã ổn định, cơ thể sẽ tiết ít insulin hơn. Điều này giúp hệ thống hormone hoạt động cân bằng hơn trong lúc nghỉ ngơi.

Đáng chú ý, khi không còn phải xử lý thức ăn, cơ thể có xu hướng sử dụng năng lượng dự trữ. Điều đó có nghĩa là thay vì tiếp tục tiêu hóa, cơ thể sẽ đốt mỡ đã tích trữ. Đây là lý do nhiều người nhận thấy việc ăn sớm giúp kiểm soát cân nặng tốt hơn, dù họ không thay đổi chế độ ăn tổng thể.

Bên cạnh đó, giấc ngủ sâu còn là thời điểm cơ bắp được sửa chữa và tái tạo. Chuyên gia Brigman lưu ý, nếu đi ngủ trong tình trạng quá đói, cơ thể có thể dùng protein làm năng lượng thay vì phục hồi cơ. Vì vậy, bữa tối vẫn cần đủ chất, chỉ là nên kết thúc sớm.

Nếu buộc phải ăn muộn, nên làm gì?

Trong trường hợp không thể ăn trước mốc 3 tiếng, các chuyên gia khuyên nên chọn món nhẹ, ít chất béo và dễ tiêu. Điều này giúp giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa và hạn chế ảnh hưởng tới giấc ngủ.

Về lâu dài, việc thiết lập thói quen không ăn khuya, sát giờ đi ngủ không chỉ giúp bạn ngủ ngon hơn, mà còn hỗ trợ quá trình phục hồi tự nhiên của cơ thể. Một thay đổi nhỏ trong khung giờ ăn uống nhưng có thể mang lại những lợi ích lớn hơn bạn tưởng.