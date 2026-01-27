Bé 10 tuổi ù tai kéo dài, bác sĩ lấy ra thứ "đáng sợ" bên trong

Vừa qua, Bệnh viện Trung tâm Y tế Quảng Yên vừa ghi nhận và xử trí thành công ca bệnh N.V.P.A, 10 tuổi, trú tại khu 14, phường Hiệp Hòa, nhập viện trong tình trạng đau tai trái, ù tai kéo dài 1 ngày, gây khó chịu và ảnh hưởng đến sinh hoạt của trẻ.

Khi tiếp nhận bệnh nhi, qua thăm khám và nội soi tai mũi họng, các bác sĩ phát hiện dị vật nằm sâu trong ống tai trái, sát màng nhĩ, gây bít kín hoàn toàn ống tai và dẫn tới viêm ống tai trái.

Do dị vật ở vị trí nguy hiểm và bệnh nhi không hợp tác trong quá trình lấy dị vật, gia đình đã được tư vấn và thống nhất nhập viện để gây mê lấy dị vật an toàn.

Dị vật được lấy ra từ ống tai trẻ. Ảnh BVCC

Với sự phối hợp chặt chẽ và thao tác can thiệp thực hiện cẩn trọng, đúng quy trình, dị vật được lấy ra thành công, màng nhĩ được bảo tồn, tình trạng viêm ống tai được xử trí kịp thời. Sau thủ thuật, bệnh nhi ổn định, giảm đau rõ rệt và tiếp tục được theo dõi, điều trị theo phác đồ.

Theo chia sẻ từ gia đình, dị vật xuất hiện do bé chơi đùa không cẩn thận, vô tình đưa vật lạ vào tai – một tai nạn sinh hoạt thường gặp ở trẻ em nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu không được xử lý đúng cách.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi nghi ngờ trẻ có dị vật tai – mũi – họng, không tự ý lấy tại nhà, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được xử trí an toàn, tránh biến chứng.

Dị vật ở tai

Tai gồm 3 phần: tai ngoài, tai giữa, tai trong. Ống tai ngoài được cấu tạo bởi ống tai sụn ở ngoài và ống tai xương ở trong. Phần tiếp nối giữa ống tai ngoài và ống tai xương rất hẹp.

Dị vật thường bị kẹt ở vị trí này, gây khó khăn cho việc lấy. Những hành động cố gắng lấy dị vật của cha mẹ trẻ có thể đẩy dị vật vào sâu hơn hoặc dễ gây tổn thương màng nhĩ.

Những dị vật thường gặp là hạt cườm, đồ chơi, côn trùng sống. Trong nhiều trường hợp, bệnh nhân thường không có triệu chứng gì khó chịu. Trẻ em thường được khám và phát hiện tình cờ.

Phòng tránh dị vật tai mũi họng

- Cẩn thận với việc ăn uống thức ăn có xương hoặc lẫn xương. Nên loại bỏ xương và kiểm tra kỹ trước khi đưa thức ăn vào miệng. Điều này sẽ tránh tình trạng hóc xương, xương chắn ngang đường tiêu hóa.

- Khi ăn cần tránh cười đùa nói chuyện, nhai không kỹ khi ăn. Thêm nữa, hãy hạn chế tình trạng vừa ăn, vừa uống. Việc này khiến tình trạng nhai của bạn hạn chế hơn, dễ gây tình trạng nghẹn, hóc dị vật.

- Không ép trẻ ăn, nhất là khi trẻ đang khóc hoặc cười đùa.

- Không để trẻ ngậm các vật nhỏ trong miệng. Nên chăm chút bữa ăn cho trẻ với các món ăn phù hợp với tình trạng răng và sức khỏe bao tử của trẻ.

- Cẩn trọng trong ăn uống của người già đang sử dụng răng giả.

Ngoài ra, khi gặp tình trạng vật trong vùng họng, hãy thăm khám tại chuyên khoa tai mũi họng. Cần tiến hành can thiệp kịp thời khi cần thiết. Tránh tình trạng chưa thăm khám đã tự điều trị, gây nhiều nguy hiểm không lường trước cho sức khỏe.

Dị vật họng có thể giải quyết nhanh, điều trị dễ dàng. Tuy nhiên, cũng rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn cho sức khỏe nếu không biết xử trí đúng cách. Theo đó, khi nghi ngờ dị vật, cần thăm khám, thực hiện điều trị theo phương pháp chuẩn y khoa. Đây cũng là cách tối ưu giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho sức khỏe của bản thân.