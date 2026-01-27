Giảm nguy cơ ít nhất 3 loại ung thư nhờ ăn đủ thứ này

Trao đổi với SciTech Daily, tiến sĩ Jennifer Lee từ Trung tâm Nghiên cứu Dinh dưỡng Con người Jean Mayer thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tại Đại học Tufts (Mỹ) cho biết chất xơ trong bữa ăn không chỉ giúp hệ tiêu hóa hoạt động thuận lợi, mà còn có thể giúp bạn giảm nguy cơ đáng kể nhiều bệnh ung thư.

Ăn đủ chất xơ giúp phòng ngừa nhiều loại ung thư - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Việc thiếu chất xơ có thể thúc đẩy bệnh ung thư một cách gián tiếp, theo nhiều con đường.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tình trạng thiếu chất xơ mạn tính có thể dẫn đến các rối loạn chuyển hóa hoặc tim mạch, chẳng hạn như tiểu đường type 2 và béo phì.

“Nếu bạn không tiêu thụ nhiều chất xơ, bạn có thể đang tiêu thụ calo từ các nhóm chất dinh dưỡng đa lượng khác, và chúng có thể chứa nhiều carbohydrate hoặc chất béo, dẫn đến tăng cân” - bà giải thích.

Những yếu tố nói trên đã được chứng minh là thúc đẩy ung thư. Trong đó, béo phì đã được liên kết với hơn một chục loại ung thư và được cho là có độ nguy hiểm gần bằng thuốc lá trong nhóm bệnh này.

Đường huyết cao liên tục cũng ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của tế bào, thúc đẩy tế bào ung thư sinh sôi.

"Tùy thuộc vào một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư của một người, sự thiếu hụt chất xơ có thể làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư, chẳng hạn như ung thư đại trực tràng, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt” - tiến sĩ Lee cảnh báo.

Lời cảnh báo này phù hợp với một số nghiên cứu trước đó, ví dụ chất xơ giúp liên kết và đào thải bớt estrogen dư thừa qua phân. Thiếu chất xơ khiến estrogen bị tái hấp thụ vào máu, mà nồng độ hormone này quá cao làm tăng nguy cơ ung thư vú.

Bên cạnh đó, hệ tiêu hóa hoạt động không trơn tru, các chất thải và độc tố không được đào thải tốt, hệ vi sinh vật đường ruột thiếu nguồn nuôi dưỡng... cũng cùng nhau thúc đẩy nguy cơ các bệnh ung thư.

Vì vậy, để phòng ngừa ung thư nói chung, tiến sĩ Lee khuyến nghị mỗi người nên bổ sung đa dạng chất xơ hòa tan và không hòa tan.

Ví dụ về các loại thực phẩm giàu chất xơ hòa tan bao gồm thực phẩm nguyên chất và rau quả tươi, chẳng hạn như táo, bơ, chuối, bắp cải, bông cải xanh, cũng như các loại đậu và yến mạch.

Các nguồn chất xơ không hòa tan bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt và quả hạch.