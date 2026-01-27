Virus Nipah quay trở lại Ấn Độ: Giới chuyên gia nói gì về nguy cơ xâm nhập Việt Nam?

Theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ ngày 27.12.2025 - 26.1.2026, Ấn Độ ghi nhận 5 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah (trong đó 2 trường hợp có xét nghiệm khẳng định) tại một bệnh viện ở Tây Bengal. Hiện, virus Nipah cũng đã ghi nhận tại Thái Lan. Thông tin này đang khiến các nước nâng cao cảnh giác mạnh. Vậy virus này nguy hiểm cơ nào? Khả năng xâm nhập của virus Nipah vào Việt Nam ra sao?

Virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu (nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, nay là Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế), viurs Nipah là tác nhân truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có tỉ lệ tử vong cao, cần được giám sát chặt chẽ.

Chuyên gia nhận định: "Người bệnh thường có các triệu chứng như sốt, nhiễm trùng, suy hô hấp, đặc biệt là viêm não, dẫn đến nguy cơ tử vong lớn".

Đây không phải lần đầu tiên Ấn Độ ghi nhận các ca nhiễm virus Nipah. Tuy nhiên, lần này điều đáng lo ngại nhất là lây nhiễm tại khu vực y tế, cho thấy bệnh lây sang nhân viên y tế trong quá trình chăm sóc bệnh nhân. Tức là virus có khả năng lây truyền trong môi trường y tế nếu không kiểm soát tốt, trong khi mức độ nguy hiểm và tỉ lệ tử vong của bệnh vẫn rất cao.

Virus Nipah có đường lây không đơn giản, rất khó có ở Việt Nam

Chia sẻ thêm về vấn đề này, BS Trương Hữu Khanh (Nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM) cho hay: "Virus Nipah xuất hiện rất lâu, thời tôi còn là bác sĩ trẻ đã biết về nó như 1 virus gây viêm não nhưng đường lây không đơn giản và rất khó có ở Việt Nam nên không lo lắng gì".

Theo BS Khanh, hiện nay thế giới giao lưu nhiều và nhanh, thông tin rất nhanh nên dễ biết và dễ bị dọa về dịch bệnh ở thế giới. "Nếu nói về "dịch" do Nipah thì từ 2003 đã nhắc đến và gần đây qua những hình ảnh cho thấy cũng bị "dọa" rồi cũng qua. Lần này cũng sẽ vài tuần thôi, lần này có lẽ hoảng hơn 1 chút vì nghe nói có nhân viên y tế bị", chuyên gia chia sẻ.

Theo BS Khanh, đây là đường lây không mới, không lây trực tiếp tử người sang người, lây chủ yếu từ tiếp xúc với dơi. Còn bên Ấn Độ có thể do thói quen "sực" món nhựa cây bị nhiễm nước bọt của dơi có virus...