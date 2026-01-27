Virus Nipah xuất hiện trở lại, Việt Nam siết chặt phòng dịch

Sáng 27-1, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết đến ngày 26-1 Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah. Bộ Y tế đã chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát, phòng chống dịch ngay từ cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng; sẵn sàng các biện pháp đáp ứng khi có tình huống phát sinh.

Nhân viên y tế chuyển một người đàn ông có triệu chứng nhiễm virus Nipah đến khu cách ly tại bệnh viện ở Ấ Độ. Ảnh: AFP

Virus Nipah được phát hiện lần đầu vào năm 1999 tại Malaysia. Đến năm 2001, bệnh do virus Nipah lần đầu được ghi nhận trên người tại Bangladesh, sau đó xuất hiện tại Ấn Độ. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bệnh do virus Nipah chỉ ghi nhận rải rác các ca bệnh quy mô nhỏ tại một số quốc gia, chưa hình thành ổ dịch lớn. Tỷ lệ tử vong trong số các trường hợp nhập viện dao động từ 40-75%. Hiện nay, chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu cho cả người và động vật.

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ ngày 27-12-2025 đến 26-1, Ấn Độ ghi nhận 5 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah, trong đó có 2 trường hợp được xét nghiệm khẳng định, tại một bệnh viện ở bang Tây Bengal.

Bệnh do virus Nipah thuộc nhóm bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm (nhóm A), lây truyền chủ yếu từ động vật sang người (tại Ấn Độ hiện nay xác định nguồn lây chủ yếu từ dơi ăn quả), qua tiếp xúc với vật phẩm hoặc thực phẩm nhiễm virus.

Bệnh cũng có thể lây từ người sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết, dịch bài tiết của người bệnh. Thời gian ủ bệnh từ 4-14 ngày. Người nhiễm virus có thể xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, đau cơ, nôn mửa, đau họng; sau đó tiến triển với chóng mặt, buồn ngủ, rối loạn ý thức và các dấu hiệu thần kinh, cho thấy tình trạng viêm não cấp tính.

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương duy trì giám sát chặt chẽ, chủ động phòng chống dịch tại cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng.

Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch bệnh, phối hợp với WHO và các quốc gia để kịp thời chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp và hiệu quả.

Để chủ động phòng, chống bệnh do virus Nipah, Bộ Y tế khuyến cáo người dân:

Hạn chế đến khu vực đang có dịch do virus Nipah nếu không thực sự cần thiết.

Tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ khi trở về từ vùng dịch; nếu xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, đau cơ, nôn mửa, đau họng, chóng mặt, buồn ngủ, lú lẫn, co giật, cần liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất, hạn chế tiếp xúc với người khác và thông báo đầy đủ tiền sử dịch tễ cho nhân viên y tế.

Kiểm dịch y tế tại cửa khẩu

Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm: thực hiện "ăn chín, uống sôi"; rửa sạch, gọt vỏ trái cây trước khi ăn; không ăn, uống trái cây có dấu hiệu bị động vật (dơi, chim) cắn hoặc gặm nhấm; tránh uống nhựa cây tươi hoặc chưa qua chế biến (như nhựa thốt nốt, nhựa dừa).

Không tiếp xúc gần với động vật có nguy cơ lây truyền cao, đặc biệt là dơi ăn quả; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn sau khi tiếp xúc hoặc giết mổ động vật.

Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bệnh hoặc vật phẩm nghi nhiễm; sử dụng khẩu trang, găng tay và phương tiện bảo hộ cá nhân khi chăm sóc, điều trị người nghi ngờ hoặc mắc bệnh, sau đó rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.