Đau mặt ngoài khuỷu tay là dấu hiệu bệnh gì?

Xin bác sĩ cho biết hiện tượng này có nguy hiểm không, cần điều trị và phòng ngừa như thế nào ?

BS TRẦN THANH THU MY, Khoa Nội tiết - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức (TP HCM), trả lời: Với những triệu chứng như đau mặt ngoài khuỷu tay khi cầm nắm, nâng vật, mở cửa hoặc chơi thể thao, rất có thể bạn đang mắc viêm lồi cầu ngoài xương cánh tay, còn gọi là "khuỷu tay tennis". Đây là một bệnh lý cơ - gân khá phổ biến, chiếm khoảng 1%-3% dân số và thường gặp nhất ở người trong độ tuổi 40-50, đặc biệt là những người phải vận động tay lặp đi lặp lại.

Viêm này xảy ra khi vị trí bám của gân duỗi cổ tay vào lồi cầu ngoài xương cánh tay bị tổn thương và viêm. Nguyên nhân chủ yếu là do vận động quá mức, kéo dài hoặc đột ngột các cơ duỗi cổ tay, thường gặp ở người chơi thể thao (tennis, cầu lông), người lao động tay chân, thợ thủ công, nhân viên văn phòng hoặc nội trợ.

Bệnh được xem là lành tính, nhiều trường hợp có thể tự hồi phục chỉ bằng nghỉ ngơi. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít người chủ quan, tiếp tục vận động quá tải khiến tình trạng viêm trở nên mạn tính, dễ tái phát sau vài tháng và có thể kéo dài từ vài tuần đến vài năm. Nếu không được điều trị đúng cách, gân duỗi có nguy cơ bị thoái hóa, xơ hóa, làm giảm lực cầm nắm và ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt, lao động.

Điều trị bảo tồn vẫn là phương pháp ưu tiên. Người bệnh cần hạn chế các động tác gây đau, điều chỉnh thói quen sinh hoạt và lao động, kết hợp nghỉ ngơi, chườm lạnh, vật lý trị liệu và sử dụng thuốc chống viêm, giảm đau khi cần. Trường hợp đau nhiều hoặc kéo dài, bác sĩ có thể cân nhắc tiêm corticoid tại chỗ nhưng không nên lạm dụng do nguy cơ biến chứng. Phẫu thuật chỉ được đặt ra khi các biện pháp điều trị nội khoa không mang lại hiệu quả.