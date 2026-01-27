Visual Nhã Phương cam thường vẫn sáng bừng ngay khi vừa sinh con thứ 3, "Song Hye Kyo Việt Nam" hóa ra rất chăm dùng 2 "vũ khí bí mật" để trẻ bất chấp

Những bức hình Nhã Phương trên giường sinh ngay sau khi hạ sinh con thứ 3 đang khiến mạng xã hội "dậy sóng". Dù vừa trải qua ca sinh nở, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, đầu tóc gọn gàng, làn da sáng khỏe cùng thần thái rạng rỡ.

Không ít khán giả nhận xét Nhã Phương gần như không lộ dấu hiệu mệt mỏi thường thấy ở sản phụ, tiếp tục giữ vững phong độ "mẹ bỉm slay" từ lúc bầu bí cho đến khoảnh khắc "vượt cạn". Đáng nói, nhan sắc của cô qua camera thường vẫn rất xinh, không chênh lệch quá nhiều so với những bức ảnh lung linh tự đăng trước đó.

Vậy đâu là bí quyết giúp Nhã Phương sở hữu visual mượt mà, làn da căng mịn ngay cả khi vừa sinh con?

Trên thực tế, Nhã Phương chưa bao giờ giấu chuyện chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp một cách nghiêm túc. Nữ diễn viên từng chia sẻ, cô duy trì lối sống xanh bằng cách ăn nhiều rau xanh, trái cây, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồng thời luyện tập đều đặn để giữ cơ thể khỏe mạnh, tinh thần ổn định trong suốt thai kỳ.

Đây chính là "nền móng" quan trọng giúp làn da duy trì độ đàn hồi, hạn chế tình trạng xỉn màu, khô sạm, những vấn đề thường gặp ở phụ nữ mang thai và sau sinh.

Bên cạnh đó, sau sinh con thứ 2, Nhã Phương cũng từng thẳng thắn thừa nhận có sử dụng các phương pháp làm đẹp không xâm lấn, can thiệp thẩm mỹ bằng máy móc, công nghệ cao. Việc can thiệp vừa phải, đúng thời điểm, theo chỉ định bác sĩ được xem là yếu tố giúp cô giữ được làn da mịn màng, gương mặt gọn gàng. Và điều này lý giải vì sao nhan sắc của Nhã Phương vẫn "ổn áp" ngay khi bước lên bàn sinh lần thứ 3.

2 "vũ khí bí mật" giúp Nhã Phương trẻ trung bất chấp vừa sinh xong

Thermage

Một trong những công nghệ làm đẹp được Nhã Phương lựa chọn là Thermage. Đây là phương pháp trẻ hóa da không xâm lấn, nổi bật với khả năng xóa nhăn, nâng cơ và cải thiện độ săn chắc của làn da.

Theo BS Lưu Tuấn Phong (chuyên thẩm mỹ nội khoa và làm đẹp da công nghệ cao, làm việc tại Hà Nội), Thermage sử dụng sóng RF (Radio Frequency) tác động trực tiếp vào lớp collagen dưới da. Năng lượng sóng RF giúp làm săn chắc mô da, xóa mờ nếp nhăn và tái tạo đường nét gương mặt trẻ trung hơn.

Ưu điểm của Thermage là chỉ cần một lần điều trị duy nhất, không phẫu thuật, không cần thời gian nghỉ dưỡng dài. Công nghệ này có thể cải thiện vùng da chảy xệ, làm mờ vết chân chim đuôi mắt, thon gọn vùng cằm, mang lại làn da căng bóng và mịn màng.

Thiết bị Thermage hoạt động thông qua năng lượng sóng CRF, tạo ra nhiệt lượng giúp kích thích sản sinh collagen mới và tăng cường liên kết các nguyên bào sợi. Quá trình tái tạo collagen tiếp tục diễn ra trong khoảng 2–6 tháng sau điều trị, giúp làn da ngày càng săn chắc và trẻ trung hơn.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý không phải ai cũng đạt được kết quả như mong đợi với Thermage. Hiệu quả phụ thuộc vào tình trạng da, độ tuổi, yếu tố di truyền và lối sống. Phương pháp này không phù hợp với người có da quá mỏng hoặc chảy xệ nhiều, đồng thời có thể gây cảm giác đau hoặc khó chịu trong quá trình điều trị do nhiệt độ cao.

Ultherapy

Bên cạnh Thermage, Ultherapy cũng là công nghệ giúp Nhã Phương khắc phục nỗi lo da chảy xệ theo thời gian. Đây là phương pháp nâng cơ, trẻ hóa da không cần phẫu thuật, không xâm lấn và không cần nghỉ dưỡng. Ultherapy hiện đã được FDA (Hoa Kỳ) chứng nhận trong điều trị tái tạo da, nâng cơ mặt và làm thon gọn đường viền hàm.

Công nghệ này sử dụng sóng siêu âm hội tụ vi điểm, đưa năng lượng đi sâu đến lớp hạ bì với độ sâu lên tới 4,5mm, tương đương với độ sâu khi phẫu thuật căng da. Nhiệt lượng ổn định từ 60–70 độ C giúp kích thích sản sinh elastin và collagen mới, cải thiện độ săn chắc từ bên trong.

Theo BS Đỗ Tuấn Anh (Trung tâm Thẩm mỹ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), Ultherapy có thể giúp giảm nếp nhăn, nâng cơ, cải thiện đường viền khuôn mặt, tăng độ săn chắc và cải thiện kết cấu da. Hiệu quả có thể kéo dài từ 1-2 năm, tùy theo cơ địa từng người.

Tuy vậy, các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ mang thai hoặc ngay sau sinh chưa nên thực hiện các phương pháp này. Việc làm đẹp cần được cân nhắc kỹ lưỡng, đúng thời điểm và tuân thủ chỉ định của bác sĩ.

Câu chuyện nhan sắc của Nhã Phương cho thấy, để giữ được vẻ ngoài rạng rỡ sau sinh không chỉ dựa vào "gen tốt" mà là sự kết hợp giữa lối sống lành mạnh và các phương pháp thẩm mỹ được can thiệp đúng mức.

Với phụ nữ, mong muốn đẹp là điều chính đáng, nhưng trước hết vẫn cần đảm bảo an toàn, sức khỏe và lắng nghe tư vấn từ bác sĩ chuyên khoa. Đẹp thông minh, đẹp có kiểm soát mới là bí quyết giúp phụ nữ tỏa sáng bền lâu, ngay cả trong những giai đoạn nhạy cảm nhất của cuộc đời.