Hà Nội ghi nhận nhiều bệnh truyền nhiễm trong tuần qua

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần từ ngày 16 - 23/1, toàn thành phố ghi nhận 37 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 29 phường, xã, giảm 1 ca so với tuần trước, không ghi nhận trường hợp tử vong. Cộng dồn năm 2026, Hà Nội ghi nhận 95 ca sốt xuất huyết, chưa phát hiện ổ dịch.

Cùng thời gian trên, thành phố ghi nhận 86 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng tại 46 phường, xã, giảm 12 ca so với tuần trước. Tuy nhiên, cộng dồn năm 2026, số mắc tay chân miệng tăng so với cùng kỳ năm 2025, với 211 trường hợp và ghi nhận 2 ổ dịch, trong đó có ổ dịch tại trường học đang hoạt động.

Hà Nội cũng ghi nhận 16 trường hợp mắc sởi trong tuần, không có ca tử vong. Cộng dồn từ đầu năm đến nay ghi nhận 24 ca, số mắc giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, trong tuần ghi nhận 1 trường hợp ho gà, 1 trường hợp COVID-19 và 2 trường hợp uốn ván người lớn; tất cả đều không có ca tử vong.

CDC Hà Nội cho biết, đơn vị đã tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, tổ chức điều tra, khoanh vùng và xử lý kịp thời các ca bệnh, ổ dịch phát sinh, đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Trong thời gian tới, ngành y tế Hà Nội tiếp tục tăng cường giám sát các bệnh truyền nhiễm mùa đông - xuân, đặc biệt là sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp như cúm, sởi, ho gà. Người dân được khuyến cáo chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, phối hợp với chính quyền và cơ quan y tế để hạn chế nguy cơ dịch bệnh lan rộng.