Người mẹ và bé gái 9 tuổi trong vụ cháy căn hộ chung cư đã tử vong

Ngày 27-1, nguồn tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) cho biết bé L.N.L.D. (9 tuổi) đã không qua khỏi sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại chung cư Ehome S (phường Long Trường, TPHCM).

Căn hộ bị cháy thuộc tầng 5, Chung cư Ehome S

Trước đó, ngày 24-1, bé D. được bệnh viện tuyến dưới chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng trong tình trạng bỏng lửa nặng, suy hô hấp nghiêm trọng. Bệnh nhi bị ngưng tim do thiếu oxy não kéo dài, phải thở máy và điều trị tích cực. Tuy nhiên, do tổn thương quá nặng, bé đã không qua khỏi.

Cùng ngày, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cũng cho biết, chị N.T.L. (32 tuổi, người mẹ) đã tử vong sau thời gian điều trị tích cực tại khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân duy trì được nhịp tim nhưng chức năng não không còn.Hiện bé gái 6 tuổi là người sống sót duy nhất trong vụ hỏa hoạn.

Nạn nhân còn lại là bé gái 6 tuổi, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Thời điểm nhập viện, bé bị bỏng khoảng 35% cơ thể, sốc giảm thể tích và suy hô hấp nặng. Các bác sĩ đang lọc máu, thở máy và theo dõi sát diễn biến sức khỏe của bệnh nhi.