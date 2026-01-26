Sức khỏe 3 mẹ con trong vụ cháy căn hộ chung cư EhomeS ở TPHCM hiện ra sao?

Ngày 26-1, liên quan đến vụ cháy căn hộ tại chung cư EhomeS (TPHCM), thông tin với phóng viên, đại diện một số bệnh viện tiếp nhận cho biết hiện các bác sĩ vẫn đang tập trung điều trị tích cực cứu chữa nạn nhân.

Căn hộ bị cháy tại chung cư Ehomes vừa xảy ra rạng sáng 24-1

Ba mẹ con nạn nhân gồm chị N.T.L. (32 tuổi) và hai con gái là L.T.N. (6 tuổi), L.N.L.D. (9 tuổi). Các nạn nhân được cấp cứu ban đầu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, sau đó chuyển đến các bệnh viện tuyến cuối.

Cụ thể, chị N.T.L. được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn hai bên 7 mm, phải đặt nội khí quản thở máy. Bệnh nhân bị bỏng độ 2, diện tích khoảng 22% vùng mặt và tứ chi.

TS-BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng Khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình-Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân bị tổn thương phế nang hai bên. Nội soi ghi nhận than bám trong mũi, khí quản và phế quản. Trước đó, bệnh nhân từng ngưng tim và được hồi sức thành công.

"Hiện bệnh nhân đang phải sử dụng thuốc vận mạch liều cao. Ê-kíp đang nỗ lực điều trị nhưng tiên lượng rất xấu" - TS-BS Ngô Đức Hiệp thông tin.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, bé L.N.L.D. (9 tuổi) đang được điều trị tích cực và thở máy. Đại diện bệnh viện cho biết bệnh nhi bị tổn thương não do thời gian ngưng tim kéo dài, tiên lượng dè dặt.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, bé L.T.N. (6 tuổi) nhập Khoa Cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, sốc giảm thể tích, được theo dõi bỏng đường hô hấp và bỏng độ II–III, diện tích khoảng 35% do lửa. Các bác sĩ đã đặt nội khí quản cho bệnh nhi, thở máy và chuyển phòng mổ để nội soi đường hô hấp, đánh giá mức độ tổn thương. Hiện bé đang được hồi sức tích cực, thở máy và lọc máu.

Trước đó, rạng sáng 24-1, một căn hộ tại chung cư EhomeS bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến 3 mẹ con chị N.T.L. mắc kẹt bên trong. Cư dân cùng bảo vệ chung cư đã phá cửa đưa các nạn nhân ra ngoài, tuy nhiên người mẹ và một bé gái đã ngưng tim, phải sơ cứu tại chỗ trước khi chuyển đến bệnh viện.