Vợ xấu xí, rụng tóc do bệnh, chồng mất mặt đòi ly hôn, từ chối trả viện phí

Người phụ nữ họ Lý (36 tuổi, sống ở thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) bị chồng ly hôn sau khi mắc căn bệnh ngoài da khiến tóc rụng và khuôn mặt biến dạng. Câu chuyện gây phẫn nộ và xót xa đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo lời cô Lý, người chồng không chỉ thờ ơ, bỏ mặc vợ trong quá trình điều trị mà còn từ chối chi trả chi phí y tế, thậm chí tránh đưa vợ xuất hiện cùng gia đình và bạn bè vì sợ “mất mặt”.

Lý bị chồng bỏ sau khi căn bệnh ngoài da khiến cô rụng tóc, biến dạng mặt. (Ảnh: Baidu)

Theo Đài truyền hình Hà Nam, Lý cho biết cuộc hôn nhân bắt đầu rạn nứt cách đây 2 năm, khi cô đột ngột phát bệnh. Một mảng tóc lớn trên đầu chuyển sang màu xám, sau đó rụng dần. Các bác sỹ chẩn đoán Lý mắc bệnh bạch biến , một bệnh da mạn tính gây mất sắc tố ở da, tóc và niêm mạc. Kể từ đó, ngoại hình của cô thay đổi rõ rệt, trông già hơn so với tuổi thật.

“Trước khi đổ bệnh, tôi dành gần như toàn bộ thời gian cho gia đình. Tôi chăm sóc con cái, giặt giũ, nấu ăn và quán xuyến mọi việc nhà", chị Lý kể.

Tuy nhiên, khi Lý mắc bệnh, thay vì nhận được sự cảm thông và chia sẻ, chồng cô ngày càng tỏ ra lạnh nhạt và khinh miệt. Theo lời Lý, người đàn ông này chưa từng cùng vợ đến bệnh viện, cũng không hỏi han tình trạng sức khỏe, với lý do không muốn trả tiền viện phí.

“ Từ khi tôi mắc bệnh, anh ấy không bao giờ đưa tôi đi dự tiệc hay ăn tối cùng người thân, bạn bè của anh ấy nữa. Anh ấy nói rằng tôi sẽ làm anh mất mặt. Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào tàn nhẫn đến thế", Lý nghẹn ngào nói trên sóng truyền hình.

Vết hói do bệnh của Lý hiện rõ khi cô được phóng viên phỏng vấn. (Ảnh: Baidu)

Không chỉ đối mặt với sự xa lánh trong gia đình, Lý còn phải chịu đựng những ánh nhìn và lời chế giễu ngoài xã hội. Vì bị rụng tóc và biến đổi ngoại hình, một số trẻ em trên phố gọi cô là “Khâu Khâu Chi”, nhân vật xấu xí trong bộ phim truyền hình Anh hùng xạ điêu , chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng của Kim Dung.

Những lời trêu chọc này càng khiến tinh thần Lý suy sụp. Cô rơi vào trạng thái chán nản, thường xuyên hoang mang và tuyệt vọng. Chính vì vậy, người phụ nữ này tìm đến giới truyền thông với mong muốn được lên tiếng: “Tôi cảm thấy mình không còn chỗ dựa. Tôi cần nói ra để giải tỏa" .

Lý cho biết, trước thái độ lạnh lùng và đề nghị ly hôn từ phía chồng, cô buộc phải chấp nhận kết thúc cuộc hôn nhân. Theo thỏa thuận, quyền giám hộ con được giao cho người mẹ. Đến thời điểm hiện tại, phía người đàn ông chưa đưa ra phản hồi công khai nào trước những cáo buộc của vợ cũ.

Cô Lý đội mũ và đeo khẩu trang khi tiếp tục trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Baidu)

Về căn bệnh mà Lý mắc, Lư Mạn Xuân, bác sỹ cao cấp tại Bệnh viện Bạch biến Trịnh Châu (Hà Nam), cho biết bạch biến có thể xuất hiện ở bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Tỷ lệ mắc bệnh này trên toàn cầu ước tính khoảng từ 0,5% đến 2%.

Theo bác sỹ Lư, giai đoạn đầu, tổn thương trên da đầu của Lý không quá nghiêm trọng, nhưng bệnh đã lan rộng và phát triển nhanh chóng. Lo lắng, tức giận và các cảm xúc tiêu cực kéo dài cũng là nguyên nhân khiến tình trạng bệnh nặng hơn. “Tinh thần và tâm trạng tốt là phương thuốc’hiệu quả đối với căn bệnh này", bác sỹ nhấn mạnh.

Trước ống kính, Lý nói sẽ cố gắng gác lại quá khứ và hợp tác điều trị một cách tích cực. Cô sẽ bắt đầu lại, tập trung chữa bệnh và chăm sóc bản thân.

Câu chuyện sau khi được phát sóng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự cảm thông, động viên Lý mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn: “Hãy đối xử tốt với bản thân. Khi không có ai để dựa dẫm, bạn cần phải dựa vào chính mình. Chuyện này không có gì to tát cả, chị ạ"; “Căn bệnh này khó chữa và chi phí y tế rất cao. Tôi hy vọng bạn sớm bình phục"...

Một số người cho rằng câu chuyện trên phản ánh một thực tế đáng buồn: “Đây là hiện tượng phổ biến, phụ nữ ly hôn vì đàn ông không có tiền, còn đàn ông ly hôn vì phụ nữ trở nên xấu xí".

Cô Lý từng là người phụ nữ xinh xắn trước khi căn bệnh ngoài da làm tóc rụng từng mảng. (Ảnh: Baidu)

Câu chuyện này không chỉ khơi dậy tranh luận về trách nhiệm và đạo đức trong hôn nhân, mà còn là là hồi chuông cảnh báo về áp lực của sự kỳ thị ngoại hình và sức ép tinh thần mà người bệnh phải gánh chịu. Với nhiều người, câu chuyện của Lý là lời nhắc nhở rằng sự cảm thông, tôn trọng và sẻ chia mới là nền tảng bền vững nhất của gia đình.