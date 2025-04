1 loại quả giúp da dẻ sáng bừng, ‘‘chặn đứng’’ các dấu hiệu lão hóa: Chị em nên dùng thường xuyên

Kiwi là loại quả quen thuộc đối và được nhiều chị em yêu thích. Quả kiwi có hương vị ngọt lịm, thanh mát rất phù hợp để thưởng thức vào những ngày thời tiết nóng nực. Loại quả này thường được thu hoạch từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm, trong thời tiết mát mẻ. Sau đó, lá cây kiwi bắt đầu rụng dần. Đó là thời điểm kết thúc mùa vụ.

Bên cạnh công dụng giải khát, thứ quả này còn chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể và làn da. Tất cả là nhờ bảng thành phần chứa nhiều dưỡng chất. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), trong 100 gram quả kiwi có chứa 61 calo, 14,66 gram carbohydrate, 1,14 gram protein, 0,52 gam chất béo, 3 gam chất xơ, 80mg vitamin C đối với kiwi xanh, 152mg vitamin C đối với kiwi vàng, vitamin E, A, C, Bi1, B2 cùng một lượng nhỏ magie, canxi, sắt, đồng, kẽm , mangan,....

Giúp da sáng khỏe

Với lượng dưỡng chất dồi dào, kiwi được biết đến là loại quả có ích cho làn da của con người. Theo tạp chí Healthline, trong quả kiwi có chứa hàm lượng lớn vitamin C góp phần vào quá trình sản sinh collagen giúp da dẻ sáng mịn và săn chắc hơn.

Cùng với vitamin C, vitamin E có trong quả kiwi còn có thể tạo một lớp ‘‘màng chắn’’ bảo vệ da khỏi tình trạng nám sạm, xỉn màu khi phải tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời.

Kiwi giúp da dẻ mịn màng và rạng rỡ hơn. Ảnh minh họa.

Các chuyên gia cũng khẳng định, việc ăn kiwi hàng ngày còn kích thích quá trình tái tạo tế bào. Các tế bào bị tổn thương sẽ được thay thế để da tươi sáng và rạng rỡ hơn. Carotenoid, lutein, zeaxanthin, isoflavon, polyphenol, vitamin K, folate,... cũng có công dụng chống lão hóa, cải thiện độ căng mịn cho da.

Kiểm soát đường huyết

Dù có hương vị ngọt mát nhưng loại trái cây này không chứa chất béo gây hại cho cơ thể. Hơn thế, trái kiwi còn nhiều chất xơ và khoáng chất nên chúng được coi là loại quả lý tưởng giúp kiểm soát đường huyết và kiểm soát cholesterol.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Theo các chuyên gia, trong quả kiwi chứa chất xơ, kali và chất chống oxy hóa. Những chất này đều có thể hỗ trợ tích cực cho sức khỏe tim mạch.

Một đánh giá được công bố vào năm 2017 cho thấy những người tiêu thụ nhiều chất xơ có nguy cơ phát triển bệnh tim mạch thấp hơn. Họ cũng có xu hướng có ít lipoprotein mật độ thấp, hay còn gọi là cholesterol xấu (Theo Webmd).

Quả kiwi được chỉ ra là có công dụng tăng cường sức khỏe tim mạch. Ảnh minh họa.

Ngừa ung thư

Nhiều bằng chứng khoa học đã chỉ ra công dụng ngăn ngừa bệnh ung thư của quả kiwi. Được biết, chất flavonoid và carotenoid trong kiwi có vai trò bảo vệ các DNA không bị hủy hoại do quá trình oxy hóa, từ đó giúp ngừa ung thư.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng mỗi người nên ăn 1 quả kiwi mỗi ngày để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể.

Tốt cho xương khớp

Công dụng tiếp theo của quả kiwi là giúp ngăn ngừa loãng xương, giúp xương chắc khỏe hơn nhà chúng có chứa hàm lượng vitamin K dồi dào, một lượng canxi và photpho tốt cho cơ thể. Chính vì vậy, dù là người già hay trẻ, bạn đều có thể bổ sung lượng kiwi phù hợp cho cơ thể mỗi ngày để sức khỏe ngày một tiến triển hơn.

Ngăn ngừa các bệnh về đường hô hấp

Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc bổ sung kiwi vào khẩu phần ăn hàng ngày sẽ giúp giảm 27% các chứng ho, 32% chứng khó thở, 28% hiện tượng chảy nước mũi. Điều này là nhờ hàm lượng vitamin C dồi dào trong quả kiwi.

Cụ thể, mỗi người chỉ cần ăn 1 quả kiwi mỗi ngày là đã có đủ lượng vitamin cần thiết để phòng ngừa bệnh về hô hấp như: viêm họng, viêm phế quản, viêm thanh quản và ho.

Loại quả này còn có ích cho hệ hô hấp của con người. Ảnh minh họa.

Ngừa thoái hóa

Vì chứa nhiều vitamin C và E nên quả kiwi còn được coi là loại quả chống oxy hóa hiệu quả, giúp chống lại các tác động xấu của các gốc tự do. Do đó, để ngăn chặn quá trình oxy hóa trên da hay nhiều vấn đề về sức khỏe khác, bạn nên tiêu thụ kiwi thường xuyên. Nếu có điều kiện, bạn có thể ăn 1 quả kiwi hoặc uống 100 -120g nước ép kiwi mỗi ngày.

Tổng hợp