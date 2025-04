Không phải kẹo rau củ, Tăng Thanh Hà dùng 3 cách này để bổ sung chất xơ, tăng cường collagen, giữ da căng bóng suốt bao nhiêu năm qua

Để bổ sung nguồn chất xơ, collagen tự nhiên, bao nhiêu năm qua "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà vẫn luôn chung thành với chế độ ăn: Đ ơn giản, lành mạnh và tự nhiên nhất có thể.

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986, hiện đã là mẹ của 3 em bé. Nhưng thần sắc rạng rỡ, vóc dáng thanh thoát cùng gu thời trang tinh tế của cô vẫn luôn khiến nhiều người phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Dưới đây là 3 cách mà Hà Tăng áp dụng mỗi ngày để bổ sung chất xơ, tăng cường collagen . Đây chính là bí quyết giúp Tăng Thanh Hà giữ được vẻ ngoài trẻ trung, năng lượng tích cực và làn da căng bóng đầy sức sống dù đã chạm ngưỡng U40.

Tăng Thanh Hà dùng 3 cách này để bổ sung chất xơ, tăng cường collagen

1. Bữa cơm nào cũng ngập tràn rau xanh đủ loại

Tăng Thanh Hà là "fan ruột" của các loại rau củ quả. Bữa ăn nào của cô cũng đa dạng các loại rau xanh, đặc biệt là rau chân vịt, cải xoăn, mướp đắng, món ăn nào cũng được chế biến khéo léo, trình bày đẹp mắt.

Nghiên cứu cho thấy, trái cây, rau xanh có chứa nhiều chất diệp lục, có khả năng làm sạch và tái tạo mạnh mẽ cơ thể, ngăn ngừa nhiễm trùng.

Ngoài ra, chúng còn chứa nhiều chất xơ, lutein, zeaxanthin, canxi, folate, vitamin C và beta carotene... vừa bổ sung năng lượng vừa giúp phụ nữ giữ cân nặng tốt hơn.

Những bữa ăn ngập tràn rau củ của Hà Tăng.

Rau chân vịt thực sự là món rau xứng đáng để phụ nữ ăn mỗi ngày. Lý do thứ nhất là vì chúng rất ít calo, 1 chén rau chân vịt tươi chỉ có 7 calo, rất tốt cho những ai muốn giảm cân. Lý do thứ 2 là bởi loại rau này là nguồn folate tuyệt vời, rất quan trọng để nuôi dưỡng các tế bào khỏe mạnh và bồi bổ sức khỏe sinh sản. Đặc biệt, rau chân vịt là một trong những loại rau chứa hàm lượng vitamin C dồi dào bậc nhất. Loại rau này có tác dụng tăng cường sản xuất collagen trong cơ thể, từ đó giữ cho làn da chị em săn chắc và mịn màng hơn.

Tăng Thanh Hà cũng là một trong những tín đồ của món mướp đắng. Không ít lần nàng mỹ nhân khoe ảnh ăn cơm nhà đều có món trứng xào mướp đắng hay mướp đắng nhồi thịt. Không chỉ có hương vị đặc biệt, mướp đắng còn được Đông y sử dụng làm thuốc. Với công dụng giải nhiệt, tiêu đờm, sáng mắt, mát máu, nhuận tràng, nhuận tỳ, bổ thận, nuôi can huyết, lợi niệu, trừ nhiệt độc, chống mệt mỏi.

2. Ăn hoa quả mỗi ngày, đặc biệt là bơ và xoài

Hầu như bữa sáng nào của Tăng Thanh Hà cũng có mặt trái bơ - loại quả thuộc top đầu thực phẩm tốt cho sức khỏe. Bơ chứa hơn 25 loại vitamin và khoáng chất, đặc biệt là chất béo không bão hòa giúp dưỡng ẩm da, hỗ trợ hấp thụ vitamin tan trong dầu như A, D, E, K.

Các chuyên gia dinh dưỡng cũng cho biết, ăn bơ vào buổi sáng là thời điểm vàng để cơ thể hấp thụ trọn vẹn dưỡng chất mà không gây tích mỡ.

Xoài là loại quả Hà Tăng cũng rất yêu thích, chứa nhiều vitamin A và C, giúp làm sáng da, hỗ trợ sản sinh collagen tự nhiên.

3. Uống sinh tố, nước ép trái cây mỗi ngày: Thói quen duy trì suốt nhiều năm

Không ít lần Tăng Thanh Hà chia sẻ công thức sinh tố yêu thích của cô gồm: cải xoăn, chuối, bột collagen, bơ hoặc việt quất. Cô thường sơ chế sẵn nguyên liệu, chia thành từng phần nhỏ để ngăn đông, sáng hôm sau chỉ cần xay là có ngay ly sinh tố thơm ngon - tiện lợi nhưng vẫn đủ chất cho cả gia đình.

Sinh tố rau củ là cách lý tưởng để bổ sung chất xơ , vitamin và hỗ trợ sản sinh collagen tự nhiên cho làn da mịn màng, rạng rỡ.

Ngoài sinh tố, Hà Tăng còn đặc biệt yêu thích nước ép cần tây - nhưng cô thường mix cùng táo hoặc dưa leo để dễ uống hơn. N ước ép cần tây rất giàu nước, vitamin C và chất điện giải - vừa dưỡng ẩm cho làn da, vừa hỗ trợ cơ thể sản sinh collagen.

Bên cạnh đó, sinh tố bơ cũng là thức uống mà nàng ngọc nữ rất ưa chuộng, cô thường chuẩn bị chúng cho bữa sáng của mình. Thậm chí có khi mang cả lên xe hơi để tiện thưởng thức trong quá trình di chuyển. Sinh tố bơ là thức uống giàu collagen bậc nhất. Chúng là một nguồn giàu vitamin C - đây là một chất cần thiết để tổng hợp collagen. Vitamin C tham gia vào quá trình tạo liên kết giữa các phân tử collagen, giúp duy trì độ mạnh mẽ và đàn hồi của da.