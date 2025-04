Loại cá người Mỹ rất thích, nhiều protein hơn cả cá hồi: Việt Nam có sản lượng 300.000 tấn

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), loại cá này chứa lượng protein nhiều hơn cả cá hồi. Ở Việt Nam, năm 2024, diện tích nuôi loại cá này là 30.000ha, sản lượng hàng năm đạt 300.000 tấn.

Loại cá nhiều protein hơn cá hồi

Cá là một trong những thực phẩm cung cấp nguồn protein lành mạnh cho cơ thể. Khi nhắc đến loại cá chứa hàm lượng protein dồi dào, nhiều người nghĩ ngay đến cá hồi. Tuy nhiên, thực tế có một loại cá khác cũng rất giàu dinh dưỡng, có lượng protein cao hơn nhiều so với cá hồi. Đó là cá rô phi.

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trong 100g cá rô phi có chứa 26g protein. Trong khi đó, 100g cá hồi chỉ chứa 20g protein.

Cá rô phi có lượng protein dồi dào.

Ngoài protein, cá rô phi còn chứa nhiều chất dinh dưỡng khác. Theo trang Very Well Health, trong 116g cá rô phi chứa: 12mg canxi; 0,7mg sắt; 31mg magiê; 197g phốt pho, 350mg kali; 60mg natri; 48,5mcg selen; 4,5mg vitamin B3; 27,8mcg vitamin B9; 1,8mcg vitamin B12; 3,6mcg vitamin D và 49,3mg cholin.

Bên cạnh đó, cá rô phi còn cung cấp một lượng chất béo không bão hòa đơn và chất béo không bão hòa đa nhất định, đặc biệt có lợi cho sức khỏe.

Lợi ích khi ăn cá rô phi

Trang Very Well Health đánh giá cá rô phi là loại cá có lượng calo thấp nhưng lại có hàm lượng protein cao, cùng nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu khác. Protein trong cá rô phi giúp mọi người no lâu hơn, từ đó hạn chế nạp dư thừa thức ăn vào cơ thể và giúp mọi người duy trì cân nặng ở mức ổn định.

Ngoài ra, trong 116g cá rô phi chứa 0,6g chất béo không bão hòa đơn và 0,4g chất béo không bão hòa đa. Các chất béo này đặc biệt có lợi cho sức khỏe tim mạch. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, việc tiêu thụ nhiều chất béo không bão hòa đơn và chất béo không bão hòa đa có thể giúp giảm mức cholesterol “xấu” trong cơ thể, từ đó giúp tăng cường sức khỏe tim mạch.

Thường xuyên ăn cá rô phi cũng có thể giúp thúc đẩy xương chắc khỏe. Lợi ích này đến từ hàm lượng vitamin D và canxi phong phú trong cá rô phi. Đây là hai chất dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo xương và duy trì xương luôn chắc khỏe.

Cá rô phi chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe.

Một lợi ích tiềm năng khác của cá rô phi được trang Very Well Health đề cập tới là giảm nguy cơ mắc ung thư. Một số nghiên cứu cho thấy rằng ăn đủ selen - chất dinh dưỡng có nhiều trong cá rô phi - có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Cá rô phi được người Mỹ ưa chuộng

Theo thông tin đăng tải trên báo Tiền Phong, Mỹ có nhu cầu cao đối với cá rô phi, bao gồm cả sản phẩm tươi và đông lạnh. Cá rô phi là một trong 10 loài thủy sản được tiêu thụ nhiều nhất tại Mỹ, chỉ xếp sau tôm và cá hồi. Mỗi năm, Mỹ nhập khẩu khoảng 19.700 - 26.700 tấn phi lê cá rô phi tươi, theo thông tin đăng trên Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP).

Việt Nam có sản lượng cá rô phi lớn

Theo Tạp chí Thủy sản Việt Nam, Việt Nam đã xây dựng nhiều vùng nuôi cá rô phi tập trung ở một số địa phương như Hải Dương, Quảng Ninh (vùng Yên Hưng và Đông Triều), Nghệ An, Bắc Ninh,…

Theo báo Tiền Phong, trong năm 2024, diện tích nuôi cá rô phi của Việt Nam đạt 30.000ha, sản lượng nuôi cá rô phi đạt 300.000 tấn.

Năm 2024, Việt Nam có sản lượng nuôi cá rô phi đạt 300.000 tấn.

Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, trong 2 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cá rô phi của nước ta đạt hơn 5 triệu USD, trong đó xuất khẩu cá rô phi sang Mỹ đạt gần 3 triệu USD, chiếm 47% tỷ trọng trong tổng xuất khẩu sang các thị trường.

Sau Mỹ, Nga là điểm đến lớn thứ 2 của cá rô phi Việt Nam. Tổng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi sang thị trường này đạt hơn 1 triệu USD trong 2 tháng đầu năm 2025, chiếm 21% tỷ trọng trong tổng xuất khẩu sang các thị trường, theo thông tin đăng trên Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP).

(Theo Very Well Health, Bộ Nông nghiệp Mỹ)