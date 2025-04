Ba điều ‘ít’ giúp bác sĩ 101 tuổi minh mẫn, lái xe và thuyết giảng khắp nơi

Hiện nay, bác sĩ Scharffenberg sống cùng con trai tại North Fork, California (Mỹ). Là giáo sư thỉnh giảng tại Trường Y tế công cộng thuộc Đại học Loma Linda (Mỹ), ông thường xuyên đi khắp thế giới để thuyết giảng về cách kéo dài tuổi thọ thông qua những thay đổi đơn giản trong lối sống. Hè năm ngoái, ông đến Madagascar, mùa thu sang châu Âu và năm nay ông được mời đến Las Vegas để nói chuyện.

Ông khẳng định tuổi thọ của mình không phải do di truyền. Mẹ ông mất ở tuổi ngoài 60 vì bệnh Alzheimer còn cha ông qua đời ở tuổi 76 do nhồi máu cơ tim. Ông nhấn mạnh rằng các bệnh tim mạch - như đau tim và đột quỵ - là nguyên nhân hàng đầu rút ngắn tuổi thọ con người. Nhưng theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phần lớn ca bệnh có thể phòng tránh bằng cách thay đổi lối sống.

Dưới đây là chia sẻ của bác sĩ Scharffenberg về những thói quen giúp ông sống lâu:

Ăn ít thịt

Bác sĩ Scharffenberg không ăn thịt từ năm 20 tuổi, nhưng vẫn tiêu thụ sữa và trứng. Những món yêu thích của ông gồm các loại trái cây như xoài, hồng, các loại hạt, khoai tây.

Ở tuổi 101, bác sĩ Scharffenberg vẫn lái xe ô tô, đi thuyết trình về thói quen sống lành mạnh. (Nguồn ảnh: Viva Longevity)

Ăn ít đường

Trung bình, người Mỹ tiêu thụ khoảng 22 thìa cà phê đường mỗi ngày, làm tăng nguy cơ béo phì, bệnh tim và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị phụ nữ không nên ăn quá 6 thìa cà phê đường mỗi ngày, nam giới không quá 9 thìa.

Bác sĩ Scharffenberg khuyên mọi người nên điều chỉnh công thức nấu ăn để giảm lượng đường. Ông thích món bánh làm từ yến mạch của vợ, thay vì rưới siro ngọt, bà dùng kem điều và trái cây như chuối, dâu.

Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Natalie Rizzo, đường tự nhiên trong trái cây đi kèm với chất xơ, vitamin, khoáng chất và hợp chất thực vật là nguồn năng lượng lành mạnh.

Ăn ít chất béo bão hòa

Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo nên giới hạn chất béo bão hòa (có trong các loại thịt lợn, bò, sữa béo nguyên chất...) dưới 6% tổng lượng calo, điều này gần như đồng nghĩa với chế độ ăn chay. “Chế độ ăn tối ưu chính là ăn chay” ông Scharffenberg thường chia sẻ trong các buổi thuyết trình.

Không dùng thuốc lá

Bác sĩ Scharffenberg chưa bao giờ hút thuốc. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), hút thuốc gây hại gần như mọi cơ quan trong cơ thể và là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật, tử vong có thể phòng tránh được.

Không uống rượu

Ông Scharffenberg cũng chưa bao giờ uống rượu. Ông cho rằng quan niệm uống ít rượu có lợi cho sức khỏe là sai lầm, dẫn chứng các nghiên cứu cho thấy lợi ích (nếu có) của rượu đối với tim mạch bị lấn át bởi nguy cơ ung thư.

Tập thể dục

“Dù là chuyên gia dinh dưỡng, tôi nghĩ tập thể dục còn quan trọng hơn cả chế độ ăn”, ông Scharffenberg nói. Vị bác sĩ này cho rằng giai đoạn trung niên là thời kỳ cần vận động nhiều nhất. Ông tự xây nhà, làm vườn nên vận động rất nhiều. Một nghiên cứu cho thấy những người đi bộ hơn 3km mỗi ngày có tỷ lệ tử vong chỉ bằng 50% so với những người đi ít hơn.

Ngoài ra, ông còn thực hiện nhịn ăn gián đoạn, không ăn tối, ngừng ăn vào đầu giờ chiều và nhịn đến 6h30 hôm sau.