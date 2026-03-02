Update ngay trend Instagram khiến dân tình phát sốt, cả dàn trai xinh, gái đẹp đu không trượt phát nào

Thời gian gần đây, trên Instagram xuất hiện nhiều bài đăng dạng “carousel” (tạm dịch: Xoay vòng hoặc băng chuyền) được đầu tư như một “bộ phim ngắn” chia tập. Không còn đơn thuần là đăng nhiều ảnh trong cùng một post, người dùng đặc biệt là nhóm sáng tạo nội dung và Gen Z tận dụng hết cỡ từng slide để bài đăng trở nên ấn tượng hơn.

Slide đầu thường là khung hình gây tò mò như một góc chụp lạ hoặc chưa “lộ diện” toàn bộ nhân vật. Những slide sau lần lượt hé mở chi tiết, chuyển từ toàn cảnh sang cận cảnh, từ cá nhân sang tập thể. Slide cuối cùng thường là bức ảnh hoàn chỉnh nhất, nơi mọi nhân vật xuất hiện đầy đủ hoặc thông điệp được chốt lại.

Theo nhiều nhà sáng tạo nội dung, điểm hấp dẫn của xu hướng này nằm ở trải nghiệm “vuốt để xem tiếp”. Người xem không chỉ lướt qua hình ảnh mà bị cuốn vào mạch nội dung, giống như theo dõi một đoạn phim được chia thành nhiều cảnh. Cách làm này giúp bài đăng giữ chân người dùng lâu hơn, đồng thời tạo cảm giác trọn vẹn khi đi đến slide cuối.

Cách bắt trend Instagram “hot hit” đang khiến dàn trai xinh, gái đẹp mê mẩn

Để bắt nhịp xu hướng này, người làm nội dung cần bắt đầu từ việc xây dựng kịch bản trước khi chụp. Việc xác định rõ câu chuyện muốn kể sẽ quyết định cách sắp xếp thứ tự slide. Một cấu trúc phổ biến gồm 4 - 6 ảnh (hoặc nhiều hơn): Mở đầu là khung hình gây chú ý, giới thiệu nhân vật hoặc bối cảnh, khai thác chi tiết, đẩy cao trào bằng khung hình mạnh về thị giác và kết lại bằng bức ảnh hoàn chỉnh nhất.

Bên cạnh đó, yếu tố xuyên suốt như tông màu, ánh sáng, đạo cụ hay phong cách tạo dáng cũng đóng vai trò quan trọng. Sự nhất quán giúp người xem cảm nhận được tính liền mạch khi vuốt qua từng slide.

1. Dùng ứng dụng SCRL

SCRL là cái tên đầu tiên phải kể đến khi nói về việc thiết kế carousel liền mạch. Thay vì tự căn chỉnh, cắt ảnh thủ công, SCRL cho phép người dùng dàn toàn bộ nội dung trên một khung canvas dài rồi tự động chia thành các slide đúng chuẩn Instagram. Khi đăng lên, từng khung hình sẽ nối tiếp nhau mượt mà mỗi lần người xem vuốt qua.

Điểm mạnh của ứng dụng này nằm ở khả năng tạo hiệu ứng “liền khung”. Một bức ảnh có thể kéo dài qua hai hoặc ba slide. Một nhân vật có thể xuất hiện nửa ở khung trước, nửa ở khung sau. Đạo cụ, background hay đường viền cũng có thể chạy xuyên suốt, tạo cảm giác như đang xem một khung hình chuyển động.

2. Dùng ứng dụng Frames: Photo & Collage Editor

Bên cạnh SCRL, nhiều người dùng cũng lựa chọn Frames: Photo & Collage Editor như một giải pháp linh hoạt hơn cho việc thiết kế bố cục nhiều lớp. Nếu SCRL mạnh ở khả năng tạo hiệu ứng liền mạch xuyên slide, thì Frames lại ghi điểm ở kho khung (frame), layout collage và công cụ chỉnh sửa trực quan, dễ thao tác.

3. Instagram Grid & Carousel Splitter

Với những ai không muốn cài thêm ứng dụng, công cụ Instagram Grid & Carousel Splitter trên PassportPhoto.online là lựa chọn gọn nhẹ.