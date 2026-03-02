Galaxy S26 series: Chiếc điện thoại với hệ thống Camera Galaxy xuất sắc bậc nhất, đáng tiền đến từng đồng

Tối ngày 26/2, tại TP.HCM, Samsung chính thức trình làng dòng Galaxy S26 series gồm Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra, đánh dấu thế hệ Galaxy AI thứ ba với trí tuệ nhân tạo được tích hợp sâu vào toàn bộ trải nghiệm sử dụng.

Thay vì bổ sung những tính năng rời rạc, Galaxy S26 series được phát triển theo định hướng Galaxy AI Phone tích hợp, với các nền tảng AI như Galaxy AI, Gemini và Perplexity hoạt động đồng bộ ngay trên thiết bị. Nhờ đó, các tác vụ như chụp ảnh, quay video, chỉnh sửa và chia sẻ nội dung được thực hiện nhanh chóng, trực tiếp và liền mạch mà không cần cài đặt thêm ứng dụng khác. Đặc biệt, hệ thống camera là trung tâm của trải nghiệm Galaxy AI, đưa Galaxy S26 series trở thành thiết bị sáng tạo di động toàn diện, giúp người dùng kể lại câu chuyện đời sống theo cách nhanh gọn và tự nhiên hơn.

Tiếp nối nền tảng camera đã tạo dấu ấn từ các thế hệ S24 và S25, Galaxy S26 Ultra được nâng cấp mạnh về khả năng thu sáng với cảm biến góc rộng 200MP và ống kính telephoto 50MP zoom quang học 5x, cho phép thu nhận ánh sáng nhiều hơn đáng kể.

Nhờ khẩu độ lớn hơn kết hợp cùng công nghệ giảm nhiễu dựa trên bộ vi xử lý AP mới, những khung hình như sân khấu ánh sáng phức tạp, hay ảnh con phố về đêm vẫn giữ được độ trong, chi tiết và màu sắc tự nhiên. Với khả năng zoom lên đến 100x, Galaxy S26 Ultra hứa hẹn tạo nên những trải nghiệm rõ nét thú vị như săn mặt trăng, mặt trời hoàng hôn, chụp pháo hoa hay nâng tầm những khoảnh khắc đặc biệt của concert vốn đã là một thế mạnh ghi điểm của dòng Galaxy S từ trước đến nay.

Khả năng quay video ban đêm cũng được nâng cấp đáng kể với công nghệ Enhanced Nightography Video - Camera mắt thần bóng đêm, quay đêm tuyệt đỉnh. Tính năng này giúp video ghi lại những bữa tiệc tối ngoài trời, buổi cà phê đêm hay các lễ hội âm nhạc nhiều ánh sáng phức tạp giữ được độ sáng và chi tiết tốt hơn thay vì tối và bệt màu như trước. Những đoạn clip quay nhanh để đăng story hay chia sẻ với bạn bè vì thế trông rõ nét và sống động hơn ngay từ lần quay đầu tiên. Camera selfie cũng được cải tiến khả năng tái tạo tông da tự nhiên trong điều kiện ánh sáng hỗn hợp, giúp ảnh chân dung trông chân thực và dễ chia sẻ hơn mà không cần chỉnh sửa nhiều. Galaxy S26 Ultra đồng thời hỗ trợ codec video chuyên nghiệp APV, giúp các nhà sáng tạo nội dung có thể chỉnh sửa nhiều lần mà vẫn giữ được chất lượng hình ảnh ổn định.

Công nghệ Nightography Video giúp quay đêm sáng rõ như máy ảnh chuyên nghiệp

Bên cạnh khả năng quay đêm, thì Horizontal Lock – tính năng khóa đường chân trời lại là kiểu cải tiến "tưởng không cần mà lại cần không tưởng". Với công cụ này, khi quay video giữa đám đông đang chuyển động hoặc ghi lại hành trình di chuyển liên tục, khung hình có thể giữ được phương ngang ổn định ngay cả khi thiết bị bị nghiêng hoặc rung lắc. Nhờ kết hợp với hệ thống chống rung Super Steady cải tiến, những đoạn video quay trong lúc chen giữa khán giả tại một buổi biểu diễn, ghi lại cảnh ngồi sau xe máy trên cung đường đèo hay vừa đi bộ vừa quay vlog đều giữ được bố cục cân bằng và mượt mà hơn. Đối với những ai thích du lịch khám phá hoặc sáng tạo nội dung, Horizontal Lock là tính năng không thể bỏ qua, cho những thước phim thêm phần chuyên nghiệp chuẩn điện ảnh.

Horizontal Lock, công nghệ khóa đường chân trời cho những thước phim chuẩn điện ảnh

Bên cạnh việc ghi lại khoảnh khắc, các dòng máy Galaxy S26 series cũng thay đổi cách người dùng xử lý hình ảnh sau khi chụp. Thay vì phải mở nhiều ứng dụng chỉnh sửa khác nhau, tính năng Photo Assist cho phép chỉnh sửa ảnh trực tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên ngay trong thư viện ảnh. Một bức ảnh chụp vội có thể được làm sáng hơn, thay đổi bối cảnh hoặc loại bỏ chi tiết không mong muốn chỉ sau vài thao tác nhập mô tả, giúp việc chuẩn bị hình ảnh để đăng mạng xã hội diễn ra nhanh chóng. Đặc biệt, quá trình chỉnh sửa được thực hiện theo từng bước có thể xem lại và hoàn tác, giúp người dùng kiểm soát kết quả dễ dàng mà không cần kiến thức kỹ thuật phức tạp.

Tính năng Không gian sáng tạo - Creative Studio tiếp tục mở rộng trải nghiệm AI theo hướng cá nhân hóa khi tích hợp toàn bộ quy trình sáng tạo vào một không gian thống nhất. Từ một tấm ảnh, bản phác thảo hoặc chỉ một dòng mô tả ngắn, người dùng có thể tạo ra hình nền, sticker hay các thiết kế mang dấu ấn cá nhân trong vài thao tác đơn giản, sau đó chia sẻ ngay mà không cần chuyển đổi giữa nhiều công cụ. Việc sáng tạo nội dung nhờ vậy trở nên gần gũi hơn với trải nghiệm sử dụng hằng ngày, giống như một phần tự nhiên của việc dùng điện thoại thay vì là phần việc cần phải chuẩn bị phức tạp.

Creative Studio giống như một "studio mini" nằm gọn trong túi dành cho những ai thích sáng tạo nội dung hoặc cá nhân hóa thiết bị

Galaxy S26 series vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế tinh giản quen thuộc của dòng Galaxy cao cấp với cụm camera trở thành điểm nhận diện nổi bật. Tuy nhiên, điều khiến thế hệ Galaxy mới trở nên đáng chú ý nằm ở cách công nghệ được xây dựng xoay quanh những trải nghiệm rất đời thường như tham gia sự kiện, quay concert, ghi lại hành trình du lịch hay chỉnh sửa nhanh những bức ảnh vừa chụp xong.

Với Galaxy S26 series, Samsung tiếp tục cho thấy định hướng biến smartphone thành một thiết bị sáng tạo toàn diện. Sự kết hợp của cụm Camera Mắt Thần Bóng Đêm - Quay Đêm Tuyệt Đỉnh với Camera sáng bậc nhất từng có trên Galaxy, Nightography Video nâng cấp, Horizontal Lock chuẩn điện ảnh cùng các công cụ sáng tạo AI tích hợp giúp Galaxy S26 series tiệm cận trải nghiệm của một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp trong thân máy smartphone mỏng nhẹ, đánh dấu bước tiến mới trong cách smartphone hỗ trợ người dùng ghi lại và kể câu chuyện bằng hình ảnh nhanh hơn, trực quan hơn và sáng tạo hơn bao giờ hết.

Samsung bắt đầu nhận đặt trước Galaxy S26 series tại Hàn Quốc vào ngày 27/2 và mở bán toàn cầu vào ngày 11/3. Về giá bán, Galaxy S26 có giá khởi điểm 26 triệu đồng, 30 triệu đồng cho S26+ và 37 triệu đồng cho S26 Ultra. Bốn màu tiêu chuẩn gồm tím, trắng, đen và xanh dương; hai màu vàng hồng và bạc được phân phối độc quyền trên website hãng. Thời gian dự kiến giao máy từ ngày 6/3. Chi tiết theo dõi tại website.