Xiaomi Pad 8 Series ra mắt: lựa chọn tối ưu cho nhân viên văn phòng lẫn nhà sáng tạo nội dung

Thị trường tablet những năm gần đây chứng kiến sự thay đổi rõ rệt khi thiết bị này không còn đơn thuần phục vụ giải trí, mà dần trở thành trợ thủ đắc lực trong học tập, làm việc và sáng tạo.

Trước xu thế đó, sự xuất hiện của Xiaomi Pad 8 Series với những nâng cấp mạnh mẽ cùng mức giá phải chăng đã nhanh chóng biến tân binh mới nhất nhà Xiaomi trở thành 1 trong những mẫu tablet đáng mua nhất đầu năm 2026 trong tầm giá dưới 18 triệu.

Xiaomi Pad 8 Series sử dụng hệ điều hành Xiaomi HyperOS 3 mới nhất với thiết kế trực quan, kết nối mượt giữa nhiều thiết bị cả trong hệ sinh thái Xiaomi và iOS, tích hợp AI thông minh toàn hệ thống

Ra mắt tại Việt Nam với hai phiên bản Xiaomi Pad 8 và Xiaomi Pad 8 Pro, dòng sản phẩm mới của Xiaomi hướng đến việc đáp ứng chính xác nhu cầu của từng nhóm người dùng, từ nhân viên văn phòng cho đến các game thủ và nhà sáng tạo nội dung.

Ở phiên bản tiêu chuẩn, Xiaomi Pad 8 được định vị như một thiết bị "quốc dân" dành cho học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng cần một thiết bị nhỏ gọn, linh hoạt và đa nhiệm cao.

Điểm chạm đầu tiên thu hút sự chú ý chính là màn hình lớn 11,2 inch với độ phân giải 3.2K sắc nét, nơi mọi hình ảnh và văn bản đều được tái hiện rực rỡ dưới độ sáng 800 nits. Điểm tinh tế của Xiaomi nằm ở việc lựa chọn tỉ lệ 3:2, giúp tối ưu hóa không gian hiển thị cho việc đọc tài liệu hay soạn thảo văn bản, kết hợp cùng tần số quét 144Hz cho mọi thao tác vuốt chạm trở nên mượt mà hơn bao giờ hết.

Màn hình Xiaomi Pad 8 đạt bộ ba chứng nhận từ TÜV Rheinland, giúp giảm ánh sáng xanh và chống nhấp nháy hiệu quả trong những phiên làm việc kéo dài.

Sức mạnh bên trong của Xiaomi Pad 8 đến từ con chip Snapdragon 8s Gen 4 phối hợp cùng RAM 8GB, dư sức "cân" các tác vụ họp trực tuyến, chỉnh sửa tài liệu, lướt web, đồng thời vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sáng tạo cơ bản.

Trải nghiệm làm việc trên Xiaomi Pad 8 càng được tối ưu với trình duyệt mô phỏng máy tính. Cửa sổ làm việc cho phép tự do kéo thả tab và phóng to thu nhỏ trang web, với thanh công cụ và bookmark được nâng cấp. Đặc biệt Xiaomi Pad 8 còn hỗ trợ phím tắt bàn phím ngoài để điều hướng nhanh, giúp hiệu suất làm việc của người dùng càng được tối ưu khi kết hợp cùng bàn phím rời Xiaomi Pad 8/ Pad 8 Pro Keyboard, biến chiếc tablet mỏng nhẹ chỉ 485g thành một trạm làm việc năng suất thay thế hoàn hảo cho những chiếc laptop cồng kềnh.

Đặc biệt, viên pin dung lượng 9.200mAh cùng công nghệ sạc ngược 22.5W không chỉ đảm bảo duy trì lịch trình làm việc cả ngày dài mà còn đóng vai trò như một trạm sạc dự phòng di động đầy tiện lợi.

Xiaomi Pad 8 sở hữu hệ thống 4 loa Dolby Atmos tăng âm lượng lên đến 200% cho trải nghiệm âm thanh đắm chìm hơn

Đối với những người dùng có yêu cầu khắt khe hơn về hiệu suất xử lý như các game thủ hay nhà sáng tạo nội dung, Xiaomi Pad 8 Pro xuất hiện như một "quái vật" cấu hình thực thụ.

Việc trang bị con chip flagship Snapdragon 8 Elite trên tiến trình 3nm mang lại khả năng xử lý mượt mà các tác vụ nặng như render video 4K hay chinh phục các tựa game đồ họa đỉnh cao. Sự vượt trội của bản Pro còn nằm ở hệ thống camera sau 50MP và camera trước 32MP góc siêu rộng, biến thiết bị thành công cụ hội họp online và sáng tạo hình ảnh chất lượng cao.

Dù cùng sở hữu chung viên pin lớn 9.200 mAh, nhưng Xiaomi Pad 8 Pro lại ghi điểm khi hỗ trợ sạc nhanh 67W, giúp rút ngắn thời gian sạc đáng kể so với mức 45W của phiên bản tiêu chuẩn.

Với sức mạnh hiệu năng cùng chất lượng camera dẫn đầu phân khúc, Xiaomi Pad 8 Pro chính là món vũ khí không thể thiếu cho người làm sáng tạo

Có thể thấy, nếu Xiaomi Pad 8 là lựa chọn kinh tế và cân bằng cho nhu cầu học tập, văn phòng thường nhật thì Xiaomi Pad 8 Pro lại là lời khẳng định về sức mạnh chuyên nghiệp cho giới đồ họa và gaming.

Hiện tại, Xiaomi Pad 8 Series đã chính thức có mặt tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn như giảm trực tiếp 800.000 đồng hoặc tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng cùng gói bảo hành 18 tháng. Đặc biệt học sinh, sinh viên và giáo viên còn được ưu ái giảm thêm 500.000 đồng. Giải pháp mua trả chậm 0% lãi suất không cần trả trước cũng giúp người dùng dễ dàng sở hữu siêu phẩm công nghệ này mà không gặp áp lực về tài chính.

Với màn hình sắc nét, hiệu năng mạnh mẽ cùng ưu đãi mở bán hấp dẫn từ Thế Giới Di Động, Xiaomi Pad 8 Series chắc chắn là khoản đầu tư xứng đáng để nâng tầm trải nghiệm sống và làm việc trong năm mới này.