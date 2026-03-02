3 người liên tục chuyển hơn 2 tỷ đồng cho Giám đốc SN 1983 trong suốt 3 năm: Công an tỉnh phát hiện dấu hiệu bất thường trong giao dịch

Ngày 26/2 vừa qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát đi cảnh báo về dịch vụ làm sổ đỏ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, nhu cầu làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (thường gọi là “sổ đỏ”) của người dân là hoàn toàn chính đáng, nhất là trong bối cảnh thị trường bất động sản có nhiều biến động, giá đất ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, lợi dụng tâm lý nôn nóng, ngại tiếp xúc thủ tục hành chính hoặc thiếu hiểu biết pháp luật của một bộ phận người dân, các đối tượng xấu đã thực hiện hành vi lừa đảo thông qua dịch vụ nhận làm “sổ đỏ”.

Thủ đoạn của các đối tượng thường là thông qua môi giới bất động sản (“cò đất”) để giới thiệu có khả năng làm được giấy chứng nhận đối với các thửa đất chưa đủ điều kiện hoặc chưa được cấp sổ đỏ. Khi có người dân có nhu cầu, các “cò đất” sẽ kết nối với đối tượng. Để tạo niềm tin, sau khi nhận tiền, chúng sử dụng các phôi giấy chứng nhận (được cấp cho dự án hoặc bằng nhiều nguồn khác nhau), in thông tin thửa đất theo yêu cầu rồi đưa cho bị hại xem, hứa hẹn chờ ký ban hành là sẽ giao sổ đỏ. Thực chất, đây chỉ là giấy tờ không có giá trị pháp lý.

Điển hình, năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều tra, xử lý vụ án đối với Phạm Ngọc Nông (sinh năm 1983, trú tại phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk), Giám đốc Công ty TNHH Đo đạc và Khảo sát Thảo Vy. Lợi dụng hoạt động trong lĩnh vực đo đạc địa chính và tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, từ năm 2019 đến năm 2022, đối tượng đã nhận làm “sổ đỏ” và lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2,095 tỷ đồng của 3 bị hại.

Đến chiều ngày 4/2/2026, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dù đối tượng đã bị xử lý nghiêm minh. Song việc thu hồi tài sản trong các vụ án lừa đảo là rất khó khăn. Nhiều bị hại chưa biết khi nào mới nhận lại được tiền, trong khi đất đai vẫn chưa được hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận. Hậu quả không chỉ là thiệt hại kinh tế mà còn kéo theo hệ lụy pháp lý phức tạp, tranh chấp kéo dài.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, để tránh rơi vào bẫy lừa đảo, người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin vào các lời quảng cáo, cam kết “bao làm sổ đỏ nhanh”, “đất không đủ điều kiện vẫn làm được giấy”. Khi có nhu cầu thực hiện thủ tục đất đai, người dân nên trực tiếp liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo đúng quy định pháp luật; đồng thời tìm hiểu thông tin trên các kênh chính thống của cơ quan Nhà nước.

Hiện nay, trong tiến trình xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, Nhà nước đã đẩy mạnh cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đất đai. Người dân có thể nộp hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) hoặc tài khoản dịch vụ công để đăng nhập, thực hiện thủ tục, theo dõi tiến độ giải quyết và nhận kết quả qua đường bưu điện hoặc trực tuyến. Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tăng tính minh bạch và hạn chế tiêu cực.

Mỗi người dân cần chủ động tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, không tiếp tay cho các dịch vụ trung gian trái phép. Sự tỉnh táo, cảnh giác của người dân chính là “lá chắn” hiệu quả nhất để ngăn chặn các hành vi lừa đảo, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của chính mình.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk