Nhật Bản đúng là không giống ai: Thứ cả thế giới bình thường thì vào tay họ lại thành "quái dị" thế này đây

Nền văn hóa Nhật Bản từ lâu đã được thế giới ngưỡng mộ bởi triết lý tối giản, sự thanh nhã và tinh tế. Tuy nhiên, bất kỳ người nước ngoài nào khi lần đầu truy cập vào các trang web nội địa của Nhật Bản như Yahoo! Japan, Rakuten hay các cổng thông tin của chính phủ đều không khỏi bàng hoàng trước một trải nghiệm hoàn toàn đối lập.

Thay vì những khoảng trắng thanh thoát và bố cục tinh gọn theo phong cách tối giản, người dùng lại đối mặt với những "mớ hỗn độn" kỹ thuật số kỳ quái chẳng giống ai: văn bản dày đặc chiếm trọn màn hình, các biểu ngữ quảng cáo nhấp nháy đủ màu sắc, hàng chục cột thông tin đan xen và sự hiện diện của các linh vật kỳ lạ bay lượn khắp nơi.

Sao trông có vẻ người Nhật lạc hậu về công nghệ thế nhỉ?

Thực ra không phải họ quá kém trong việc xây dựng trang web. Bản chất internet ở Nhật Bản là nơi tổng hòa các yếu tố độc đáo, nơi các yếu tố về ngôn ngữ học, tâm lý học hành vi, lịch sử hạ tầng viễn thông và triết lý kinh doanh đặc thù giao thoa với nhau.

Như một mớ bòng bong

Yếu tố cốt lõi và trực tiếp nhất định hình diện mạo của Internet Nhật Bản chính là hệ thống chữ viết. Khác với các ngôn ngữ sử dụng bảng chữ cái Latinh vốn có cấu trúc tuyến tính và số lượng ký tự hạn chế, tiếng Nhật là một mê cung của bốn hệ chữ viết đồng thời: Kanji (Hán tự), Hiragana (chữ mềm), Katakana (chữ cứng để phiên âm từ mượn) và hệ chữ cái La Mã (Romaji).

Trong khi một phông chữ tiếng Anh tiêu chuẩn chỉ cần thiết kế khoảng 230 đến 840 glyphs (ký tự đơn lẻ) để bao phủ toàn bộ bảng chữ cái và các biến thể, thì một bộ phông chữ tiếng Nhật yêu cầu một con số khổng lồ từ 7.000 đến hơn 23.000 glyphs. Sự khác biệt này dẫn đến những hệ lụy trực tiếp về mặt kỹ thuật và thẩm mỹ trên môi trường web.

Dung lượng của một tệp phông chữ Nhật Bản có thể lớn gấp 30 đến 75 lần so với phông chữ Latinh. Việc tải nhiều phông chữ khác nhau trên một trang web sẽ làm chậm tốc độ tải trang một cách nghiêm trọng. Do đó, các nhà thiết kế Nhật Bản thường có xu hướng sử dụng các phông chữ hệ thống mặc định, dẫn đến sự đơn điệu và thiếu hụt các phân cấp thị giác dựa trên kiểu chữ vốn rất phổ biến ở phương Tây.

Để tạo ra các tiêu đề bắt mắt hoặc các nút bấm có phong cách riêng, thay vì dùng mã CSS hay tải phông chữ mới, các nhà thiết kế thường chọn giải pháp "nướng" văn bản trực tiếp vào hình ảnh.

Điều này tạo ra một giao diện trông giống như một bộ sưu tập các mảnh ghép hình ảnh hơn là một trang web động hiện đại, đồng thời gây khó khăn cho việc sao chép văn bản hoặc tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm.

Người Nhật sợ trống trơn

Một đặc điểm kỳ diệu của hệ chữ tượng hình như Kanji là khả năng nén thông tin cực cao. Một ký tự Kanji duy nhất có thể chứa đựng ý nghĩa tương đương với một từ dài bốn đến sáu chữ cái trong tiếng Anh. Điều này cho phép người Nhật truyền tải một lượng lớn dữ liệu trong một không gian hiển thị hạn hẹp mà không cần quá nhiều diện tích.

Người dùng Nhật Bản đã phát triển một kỹ năng xử lý thông tin thị giác đặc biệt: họ không "đọc" văn bản theo kiểu phát âm từng từ trong đầu như người dùng phương Tây, mà họ "quét" các khối thông tin để nhận diện ý nghĩa thông qua hình ảnh ký tự.

Đối với mắt người nước ngoài, một trang web Rakuten trông như một mớ bòng bong, nhưng đối với một người Nhật, đó là một kho dữ liệu hiệu quả, nơi họ có thể tìm thấy mọi thông số kỹ thuật, giá cả và đánh giá chỉ trong một cái liếc mắt.

Nếu thiết kế phương Tây coi "khoảng trắng" là sự sang trọng và tập trung vào trải nghiệm cảm xúc, thì thiết kế Nhật Bản coi "thông tin" là nền tảng của niềm tin.

Trong văn hóa tiêu dùng Nhật Bản, rủi ro là thứ cần được triệt tiêu tối đa. Một trang web quá tối giản, có nhiều khoảng trống và giấu đi các chi tiết kỹ thuật sâu bên trong các menu thường bị người Nhật coi là thiếu minh bạch hoặc thậm chí là đáng ngờ. Họ đặt câu hỏi: "Tại sao thông tin này lại không được hiển thị?", "Liệu công ty có đang che giấu điều gì không?".

Các nghiên cứu về hành vi người dùng tại Nhật chỉ ra rằng, người tiêu dùng nước này yêu cầu nhiều thông tin chi tiết hơn trước khi đưa ra quyết định mua hàng so với người dùng phương Tây. Trong khi người Mỹ có thể mua một chiếc máy ảnh vì biểu ngữ quảng cáo cho thấy cảm giác tuyệt vời khi chụp ảnh, người Nhật sẽ muốn biết mọi thông số từ vật liệu thấu kính, độ bền pin cho đến từng tính năng nhỏ nhất ngay trên trang chủ.

Để kiểm chứng điều này, Shoin Wolfe, một nhà chiến lược UX tại Tokyo, đã tiến hành thử nghiệm trên trang web bất động sản Lifull Home's. Nhóm nghiên cứu đã tạo ra một phiên bản tối giản theo kiểu phương Tây: sạch sẽ hơn, nhiều khoảng trắng hơn và ẩn đi các bộ lọc ít người dùng.

Kết quả thu được thật bất ngờ: phiên bản tối giản có tỷ lệ tương tác và chuyển đổi thấp hơn hẳn so với phiên bản gốc dày đặc. Người dùng Nhật Bản cảm thấy trang web mới quá "sabishii" (trống trải) và không mang lại cảm giác an toàn cần thiết để thực hiện các giao dịch lớn như thuê nhà.

Di sản bảo thủ

Để hiểu tại sao Internet Nhật Bản trông có vẻ cũ kỹ, chúng ta cần quay ngược thời gian về cuối những năm 1990. Trong khi cả thế giới vẫn còn đang sử dụng modem quay số chậm chạp trên máy tính để bàn, Nhật Bản đã thực hiện một cú nhảy vọt lên Internet di động với sự ra đời của i-mode vào năm 1999.

Dịch vụ i-mode của NTT DoCoMo đã cho phép hàng triệu người Nhật truy cập email, đặt vé tàu, giao dịch ngân hàng và đọc tin tức ngay trên chiếc điện thoại nắp gập của họ từ rất sớm. Tuy nhiên, công nghệ này dựa trên một biến thể hạn chế của HTML gọi là compact HTML (cHTML).

Màn hình điện thoại thời đó rất nhỏ, độ phân giải thấp và không có màn hình cảm ứng. Điều này buộc các nhà thiết kế phải nhồi nhét tối đa văn bản và các liên kết dạng danh sách để người dùng có thể điều hướng bằng phím bấm mà không cần tải lại trang quá nhiều lần. Thói quen tiêu dùng Internet trên di động này đã ăn sâu vào tiềm thức của một thế hệ người dùng Nhật Bản trước khi iPhone hay Android xuất hiện.

Khi kỷ nguyên điện thoại thông minh chính thức bùng nổ toàn cầu vào năm 2007, Nhật Bản đã có một hệ sinh thái Internet nội địa quá vững chắc và tiến hóa biệt lập – một hiện tượng mà các nhà kinh tế gọi là "Hội chứng Galápagos".

Các công ty Nhật Bản không thấy cần thiết phải thay đổi hoàn toàn giao diện sang kiểu "trống trải" của phương Tây vì người dùng của họ đã quá quen thuộc và hài lòng với kiểu thiết kế danh sách dày đặc từ thời i-mode.

Một khía cạnh khác ít được nhắc tới là sự chậm chạp trong việc cập nhật kỹ năng số trong các tổ chức truyền thống tại Nhật Bản. Quyết định thay đổi thiết kế của một trang web lớn thường phải đi qua quy trình Nemawashi (xây dựng sự đồng thuận của tập thể).

Trong một nền văn hóa coi trọng sự ổn định và tránh rủi ro, một nhà quản lý sẽ không dại dột đề xuất một giao diện mới hoàn toàn theo phong cách tối giản nếu nó chưa được chứng minh là hiệu quả hơn giao diện cũ đã mang lại lợi nhuận trong 20 năm qua.

Chính vì vậy, chúng ta vẫn thấy sự tồn tại của những trang web trông như được thiết kế từ năm 1998, với những bảng lỗi thời và các biểu tượng GIF động. Điều này cũng song hành với việc Nhật Bản vẫn duy trì việc sử dụng đĩa mềm và máy fax trong các văn phòng công sở.

Linh vật Yuru-chara

Một trong những điều gây ngạc nhiên nhất cho người nước ngoài là việc các tổ chức "nghiêm túc" như ngân hàng, cảnh sát, hay các cơ quan chính phủ Nhật Bản lại sử dụng những linh vật (mascot) trông rất đáng yêu và đôi khi có phần ngớ ngẩn ngay trên trang web của mình.

Những nhân vật này được gọi là Yuru-chara . Thuật ngữ "Yurui" (lỏng lẻo) ở đây ám chỉ sự không hoàn hảo, vụng về và dễ gần. Các linh vật này không được thiết kế một cách bóng bẩy như nhân vật của Disney hay Pixar, mà thường có nét vẽ tay đơn giản, đôi khi là do những người nghiệp dư tạo ra.

Mục đích chính của Yuru-chara trong thiết kế giao diện là xây dựng sự gần gũi, giảm bớt sự khô khan và đáng sợ của các thủ tục hành chính hay các sản phẩm tài chính phức tạp.

Sự xuất hiện của linh vật cùng với các màu sắc tươi sáng giúp cân bằng lại sự khô khan của lượng văn bản khổng lồ, tạo nên một "tổng thể hài hòa" theo tiêu chuẩn thẩm mỹ Nhật Bản.

Internet Nhật Bản trông "kỳ lạ" không phải vì họ thiếu thẩm mỹ, mà vì họ có một hệ thống ưu tiên hoàn toàn khác biệt. Trong khi phương Tây ưu tiên hình thức, sự đơn giản và cảm xúc, thì Nhật Bản ưu tiên nội dung, sự minh bạch và sự an tâm.

Sự "loạn xạ" mà chúng ta thấy thực chất là một sự sắp xếp có chủ đích, một nỗ lực nhằm cung cấp lòng hiếu khách tuyệt đối trong một không gian kỹ thuật số có nhiều hạn chế về ngôn ngữ và lịch sử công nghệ.

Đối với các nhà thiết kế và doanh nghiệp muốn thâm nhập thị trường Nhật Bản, bài học lớn nhất là không được áp đặt các tiêu chuẩn thẩm mỹ ngoại lai một cách mù quáng. Hiểu được lý do đằng sau những linh vật bay lượn và những bức tường chữ dày đặc chính là chìa khóa để chạm đến trái tim và niềm tin của người tiêu dùng xứ sở hoa anh đào.