Chính thức "khai tử" loại tài khoản ngân hàng này!

Từ 1/3, Thông tư 25/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức có hiệu lực, có tác động lớn tới tài khoản thanh toán của nhiều cá nhân và hộ kinh doanh.

Theo đó, tài khoản thanh toán của cá nhân và hộ kinh doanh bắt buộc phải dùng tên thật. Tên tài khoản cá nhân phải được đặt theo đúng họ và tên trên căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp.

Không chỉ dừng lại ở việc yêu cầu đặt tên đúng theo giấy tờ pháp lý, cơ quan quản lý cũng nghiêm cấm việc sử dụng bí danh, biệt danh (alias, nickname) khi mở tài khoản thanh toán. Quy định này được đưa ra trong bối cảnh tình trạng lừa đảo, giả mạo thương hiệu và mạo danh cá nhân, tổ chức ngày càng gia tăng. Việc siết chặt quy định về tên tài khoản được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế rủi ro trong giao dịch, tránh gây nhầm lẫn cho người chuyển tiền và giảm thiểu các hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức giả mạo.

Bên cạnh khách hàng cá nhân, nhiều hộ kinh doanh cũng phải điều chỉnh tài khoản ngân hàng theo quy định mới, đảm bảo tên tài khoản dùng cho hoạt động kinh doanh phải trùng khớp với tên trên giấy phép thành lập hoặc chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về thông tin định danh, chủ tài khoản phải thông báo ngay cho ngân hàng để cập nhật kịp thời.

Ngoài ra, nhiều hộ kinh doanh bắt buộc phải mở tài khoản riêng cho việc kinh doanh, tách bạch với tài khoản cá nhân. Theo phân loại tại Quyết định 3389/QĐ-BTC năm 2025, không phải mọi hộ kinh doanh đều bắt buộc mở tài khoản riêng. Tuy nhiên, các hộ thuộc diện quản lý thuế theo phương pháp kê khai, đặc biệt nhóm có doanh thu trên 200 triệu đồng/năm sẽ phải mở và sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên hộ kinh doanh. Đây là nhóm phải thực hiện đầy đủ chế độ: sổ sách kế toán; hóa đơn, chứng từ; thanh toán qua ngân hàng nhằm đảm bảo tính minh bạch và chuẩn hóa hoạt động tài chính.



