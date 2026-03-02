Phát hiện hơn 80 người tập trung tại một khu đất trống, công an sử dụng công nghệ cao vào cuộc

Ngày 1/3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ hơn 80 người để điều tra về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc, sau khi triệt phá hai tụ điểm sát phạt quy mô lớn hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian trước, trong và sau Tết, nhiều nhóm đối tượng lợi dụng nhu cầu vui chơi, tụ tập để tổ chức các sòng bạc ăn thua bằng tiền. Trước tình hình đó, Công an TP.HCM đã lập kế hoạch theo dõi, thu thập tài liệu và lên phương án triệt xóa.

Một trong những tụ điểm đáng chú ý được xác định nằm tại khu đất trống phía sau căn nhà không số, thuộc khu phố 12, phường Hòa Lợi (tỉnh Bình Dương cũ). Qua thời gian dài mật phục, trinh sát phát hiện nơi đây thường xuyên có nhiều người lạ mặt tụ tập, di chuyển bằng ô tô và xe máy đến khu vực rừng cây vắng vẻ.

Kết quả xác minh cho thấy đây là trường gà do Lê Văn Tuấn (40 tuổi), Phạm Thành Nhịnh (47 tuổi) và Trịnh Linh Dương (32 tuổi) đứng ra tổ chức. Địa điểm được lựa chọn nằm sâu trong rừng, địa hình trống trải, dễ quan sát từ xa, khiến người bên trong có thể nhanh chóng phát hiện người lạ. Vì vậy, để bảo đảm yếu tố bí mật, lực lượng chức năng đã sử dụng flycam cùng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ để theo dõi hoạt động bên trong, tránh bị lộ kế hoạch.

Trưa 28/2, sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ PC02 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bất ngờ đồng loạt áp sát, đột kích tụ điểm này. Tại hiện trường, công an bắt quả tang 45 người đang tham gia đá gà ăn tiền. Tang vật thu giữ gồm hơn 300 triệu đồng tiền mặt, 8 con gà đá, 2 ôtô, 32 xe máy, 38 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan.

Theo xác định ban đầu, trường gà này thu hút đông người từ nhiều địa phương đổ về, với số tiền giao dịch mỗi ngày lên tới hàng trăm triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 19/2 (mùng 3 Tết), hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự và Cảnh sát cơ động cũng đã đột kích một tụ điểm đánh bạc khác tại khu vực trước nhà số 61–65 Thắng Nhì, phường Vũng Tàu (TP Vũng Tàu cũ). Tại đây, 38 người bị bắt quả tang khi đang đánh bài cào (ba lá) ăn tiền. Tang vật thu giữ hơn 160 triệu đồng cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.

Như vậy, chỉ trong ít ngày cao điểm, lực lượng chức năng đã triệt xóa hai tụ điểm cờ bạc lớn, tạm giữ tổng cộng hơn 80 người để phục vụ công tác điều tra.

Đại diện Công an TP.HCM cho biết, đây là hoạt động nằm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm tình hình, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ngay từ khi mới phát sinh.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo, các tụ điểm cờ bạc, đặc biệt là đá gà ăn tiền và các sòng bài dịp lễ, Tết, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy như cho vay nặng lãi, ẩu đả, gây rối trật tự, trộm cắp, cướp giật. Dù dưới bất kỳ hình thức nào, việc tổ chức hoặc tham gia đánh bạc đều có thể bị xử lý theo quy định.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan để xử lý theo pháp luật.