Lộ diện thiết kế mới của iPhone 18 Pro Max

Sau nhiều đồn đoán trái chiều, các nguồn tin uy tín gần đây cho thấy iPhone 18 Pro nhiều khả năng vẫn giữ lại Dynamic Island, nhưng với kích thước nhỏ gọn hơn so với thế hệ trước.

Theo nguồn tin từ Bloomberg, bộ đôi iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Pro sẽ được tinh chỉnh phần Dynamic Island theo hướng gọn hơn, tạo điểm khác biệt so với dòng iPhone 17 Pro.

Trước đó, từng xuất hiện thông tin cho rằng Apple có thể loại bỏ hoàn toàn Dynamic Island để chuyển sang thiết kế lỗ tròn, khi hệ thống Face ID được ẩn dưới màn hình. Tuy nhiên, các nguồn rò rỉ gần đây nghiêng về kịch bản thận trọng hơn: Dynamic Island vẫn tồn tại, chỉ thay đổi về kích thước.

iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max được đồn đoán sẽ có thiết kế Dynamic Island nhỏ hơn so với những thế hệ trước. (Ảnh minh hoạ)

Để làm được điều này, Apple được cho là sẽ đưa hệ thống đèn chiếu điểm của Face ID xuống dưới tấm nền hiển thị. Camera selfie có thể được thu nhỏ, trong khi các thành phần còn lại tiếp tục nằm trong vùng khuyết như hiện nay.

Nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg nhận định iPhone 18 Pro sẽ không phải bản nâng cấp lớn. Ông ví thế hệ này giống các phiên bản “S” trước đây, tập trung vào hoàn thiện thay vì thay đổi toàn diện.

Thực tế, năm ngoái iPhone 17 Pro cũng từng được đồn đoán sẽ thu nhỏ Dynamic Island nhưng cuối cùng không thành hiện thực. Vì vậy, thông tin tương tự lặp lại trên iPhone 18 Pro khiến không ít người dùng thận trọng. Dù vậy, trang MacRumors cho rằng khi nhiều nguồn rò rỉ đồng loạt chia sẻ cùng một chi tiết trong giai đoạn cận kề ra mắt, xác suất chính xác thường cao hơn.

Theo tiết lộ từ leaker Fixed Focus Digital, dòng iPhone 18 Pro đã bước vào giai đoạn sản xuất thử nghiệm hàng loạt. Nếu tiến độ thuận lợi, sản phẩm có thể trình làng vào tháng 9 năm nay.

Dù thiết kế tổng thể được cho là không thay đổi nhiều so với thế hệ tiền nhiệm, iPhone 18 Pro vẫn có một số nâng cấp đáng chú ý ở phần cứng.

Màu đỏ rượu vang được cho là lần đần xuất hiện trên bộ đô iPhone 18 Pro. (Ảnh minh hoạ)

Bloomberg cho biết máy có thể trang bị chip A20 mới, cùng modem C2 do Apple tự phát triển. Đáng chú ý, phiên bản A20 Pro dự kiến được sản xuất trên tiến trình 2 nm của TSMC, hứa hẹn cải thiện hiệu năng lẫn mức tiêu thụ năng lượng. Hệ thống camera cũng được đồn đoán có khẩu độ thay đổi, mở ra khả năng kiểm soát ánh sáng linh hoạt hơn.

Riêng iPhone 18 Pro Max được cho là sở hữu viên pin dung lượng 5.100 - 5.200 mAh, mức cao nhất từng xuất hiện trên smartphone của Apple. Khi kết hợp với chip sản xuất trên tiến trình mới, thời lượng sử dụng có thể được cải thiện đáng kể.

Theo Gurman, tâm điểm sự kiện cuối năm của Apple nhiều khả năng không nằm ở iPhone 18 Pro, mà là mẫu iPhone màn hình gập, thiết bị được kỳ vọng tạo nên khác biệt lớn hơn trong danh mục sản phẩm năm nay.

Dù vậy, cần nhấn mạnh rằng toàn bộ những thông tin nói trên hiện mới dừng ở mức tin đồn và rò rỉ từ các nguồn không chính thức. Apple chưa đưa ra bất kỳ xác nhận nào liên quan đến thiết kế hay cấu hình của iPhone 18 Pro. Những thay đổi về Dynamic Island, chip A20, modem C2 hay dung lượng pin vì thế vẫn có thể điều chỉnh trước thời điểm sản phẩm được giới thiệu chính thức.

Tham khảo MacRumors