Tin vui cho người đang đợi iPhone 18 Pro Max

Apple được cho là đang tiến gần hơn tới thế hệ iPhone cao cấp tiếp theo khi bắt đầu các bước thử nghiệm sản xuất đối với bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy quá trình chuẩn bị đang diễn ra đúng tiến độ cho màn ra mắt dự kiến vào tháng 9 tới.

Fixed Focus Digital đã chia sẻ những thông tin này trong một bài đăng trên Weibo. Thông thường, quy trình sẽ bao gồm Kiểm tra Xác nhận Thiết kế (DVT), tiếp đến là Kiểm tra Xác nhận Sản xuất (PVT). Ở giai đoạn này, một phần dây chuyền lắp ráp được vận hành để đánh giá năng suất và kiểm soát chất lượng, trước khi mở rộng toàn bộ quy mô sản xuất vào mùa hè.

Apple được cho là đã bắt đầu các bước thử nghiệm sản xuất đối với bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. (Ảnh minh hoạ)

Điểm đáng chú ý nhất trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được cho là bộ xử lý A20 Pro. Đây có thể là con chip đầu tiên của Apple sản xuất trên tiến trình 2nm, hứa hẹn cải thiện đáng kể hiệu năng lẫn hiệu suất năng lượng so với thế hệ trước. Nếu đúng lộ trình, dòng Pro sẽ ra mắt cuối năm nay, trong khi phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn có thể được dời sang đầu năm 2027.

Camera khẩu độ thay đổi cơ học, bước tiến lớn về nhiếp ảnh

Một trong những nâng cấp đáng chú ý khác là hệ thống camera với khẩu độ thay đổi cơ học, công nghệ hiếm thấy trên smartphone.

Cơ chế này hoạt động tương tự đồng tử của mắt người:

- Trong môi trường thiếu sáng, khẩu độ mở rộng để thu nhiều ánh sáng hơn.

- Khi ánh sáng mạnh, khẩu độ thu hẹp nhằm tránh hiện tượng cháy sáng.

Nhờ đó, thiết bị có thể tạo hiệu ứng bokeh tự nhiên thay vì xử lý bằng phần mềm. Người dùng cũng có thể điều chỉnh khẩu độ để giữ nhiều chủ thể trong ảnh nhóm đều sắc nét, điều khó thực hiện với ống kính khẩu độ cố định. Ngoài ra, khẩu độ nhỏ còn hỗ trợ cải thiện độ chi tiết khi chụp macro.

Modem 5G thế hệ mới do Apple tự thiết kế

Bộ đôi iPhone 18 Pro dự kiến được trang bị modem 5G C2 do Apple phát triển và TSMC sản xuất. Thế hệ modem mới này được cho là hỗ trợ cả sóng dưới 6GHz lẫn sóng milimét (mmWave) băng tần cao, thay vì chỉ giới hạn ở băng tần thấp và trung bình như một số phiên bản trước đó.

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược tự chủ linh kiện của Apple.

Xuất hiện iPhone màn hình gập trong năm 2026?

Bên cạnh dòng Pro, thế hệ iPhone năm 2026 có thể còn gây chú ý với mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên. Thiết bị này được đồn đoán có giá từ 2.000-2.500 USD và có khả năng sở hữu màn hình trong không nếp gấp, yếu tố mà nhiều hãng vẫn chưa xử lý triệt để.

Theo các nguồn tin, Apple nhiều khả năng sẽ giới thiệu toàn bộ dòng sản phẩm iPhone 2026 trong sự kiện tháng 9. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, mọi thông tin vẫn dừng ở mức tin đồn và chưa có xác nhận chính thức từ hãng.

Tham khảo GSMArena