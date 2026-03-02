Cảnh báo nóng tới tất cả người dân khi được đề nghị chụp ảnh CCCD và trả tiền

Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, thời gian gần đây, lợi dụng chính sách khuyến mãi của một số sàn giao dịch ngoại hối, tiền điện tử đối với tài khoản mới là công dân Việt Nam, các đối tượng đã tìm cách thu thập, sử dụng trái phép thông tin cá nhân của người dân nhằm trục lợi.

Thực trạng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo ghi nhận, một số sàn giao dịch như XM, Binance … triển khai chương trình thưởng cho tài khoản mới với mức ưu đãi khoảng 20% số tiền nạp ban đầu, có trường hợp tiền thưởng lên đến 10.000 USD.

Lợi dụng chính sách này, thời gian qua xuất hiện tình trạng một số đối tượng người nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc, nhập cảnh vào Việt Nam, tìm đến các địa bàn xã khu vực biên giới để tiếp cận người dân, đặt vấn đề thu thập thông tin cá nhân.

Cơ quan Công an làm việc, đấu tranh với đối tượng (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Các đối tượng sử dụng điện thoại di động để chụp ảnh căn cước công dân, chụp ảnh nhận dạng khuôn mặt ở nhiều góc độ, yêu cầu người dân xác nhận thông tin trên điện thoại.

Sau khi hoàn tất, chúng trả tiền "cảm ơn" khoảng 100 Nhân dân tệ/người (tương đương khoảng 380.000 đồng) và thỏa thuận sẽ tiếp tục quay lại để thu thập dữ liệu sinh trắc học với mức bồi dưỡng tương tự.

Mục đích là sử dụng thông tin cá nhân của công dân Việt Nam để mở tài khoản mới trên các sàn giao dịch, qua đó hưởng lợi từ chính sách khuyến mãi.

Hành vi nêu trên đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đáng chú ý, các đối tượng là người nước ngoài trực tiếp thu thập dữ liệu của công dân Việt Nam để phục vụ hoạt động giao dịch trên nền tảng điện tử. Không loại trừ khả năng các dữ liệu đã thu thập còn bị sử dụng vào những mục đích trái pháp luật khác như đăng ký vay tiền qua các ứng dụng không hợp pháp, làm giả giấy tờ, mở tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội ảo hoặc thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Khi đó, người đứng tên thông tin có thể phải đối mặt với nhiều rủi ro pháp lý, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, tài sản và đời sống cá nhân.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến mua bán, thu thập, sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân, công an khuyến cáo tới tất cả người dân như sau:

Khi phát hiện các trường hợp tương tự hoặc có thông tin liên quan đến hành vi nghi vấn mua, bán, thu thập trái phép dữ liệu cá nhân, đề nghị người dân kịp thời thông báo cho Công an xã, phường nơi gần nhất hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Phú Thọ để được hướng dẫn, xử lý theo quy định của pháp luật.