Tại sao lừa đảo biết rõ số CCCD, tài khoản ngân hàng và mật khẩu của nạn nhân?

Theo CCTV, chỉ cần có được thông tin cá nhân của một người, lừa đảo có thể “sao chép” thẻ tín dụng của họ chỉ qua một cuộc gọi điện thoại. Công an Quảng Châu (Trung Quốc) đã công bố một vụ án lừa đảo liên quan đến thẻ tín dụng, hé lộ thủ đoạn lừa đảo tinh vi.

Cụ thể, công an Quảng Châu (Trung Quốc) nhận được báo cáo từ nhiều ngân hàng thương mại, tổng đài chăm sóc khách hàng của các ngân hàng này trong thời gian ngắn nhận được lượng lớn yêu cầu cấp lại thẻ tín dụng.

Cảnh sát Lý Vận Thông (Đội Kinh tế, Công an Quảng Châu) cho biết: “Đối tượng khiến nhân viên ngân hàng tin là thật, viện lý do như chủ thẻ không có mặt tại địa phương hoặc vì nhiều nguyên nhân khác không thể trực tiếp đến ngân hàng để làm lại thẻ… Qua rà soát hàng loạt băng ghi âm cuộc gọi, chúng tôi phát hiện thủ đoạn xoay đi xoay lại cũng chỉ vài kiểu như vậy.”

Những người gọi, tự xưng là chủ thẻ tín dụng, cung cấp chính xác họ tên, số CCCD/CMND, số điện thoại của chủ thẻ cho tổng đài. Cảnh sát còn phát hiện, kẻ gian không yêu cầu làm lại thẻ ngay lập tức, mà trước hết xác nhận hạn mức của thẻ.

Cảnh sát Phùng Tuấn Lương (Đội Kinh tế, Công an TP Quảng Châu) nói: “Đầu tiên tội phạm sẽ hỏi thông tin và hạn mức thẻ để đánh giá giá trị. Thường là thẻ có hạn mức trên 50.000 NDT, chúng tôi điều tra thấy các thẻ bị nhắm tới có hạn mức từ 50.000 – 300.000 NDT.”

Với thẻ có hạn mức cao, hôm sau chúng tiếp tục gọi tổng đài, giả danh chủ thẻ yêu cầu cấp lại thẻ và đổi địa chỉ nhận thẻ. Những địa chỉ này rải khắp nhiều nơi trên cả nước.

Cảnh sát Lý Vận Thông chia sẻ, sau quá trình kiểm tra, ngân hàng đã cấp lại thẻ cho một số chủ thẻ. Kết quả phát hiện có thẻ bị quẹt trộm, ngân hàng nghi ngờ có dấu hiệu tội phạm nên chuyển hồ sơ sang công an để điều tra.

Đằng sau các thẻ tín dụng bị cấp lại và quẹt trộm là một băng nhóm tội phạm mới, tổ chức chặt chẽ, phân công rành rẽ.

Theo cơ quan chức năng, để tránh bị điều tra, băng nhóm phân tầng nhiều cấp. Có người chuyên gọi điện ngân hàng xin cấp lại thẻ, đổi địa chỉ nhận thẻ – được gọi là “ông chủ”. Nhóm “ông chủ” tuyển “chân rết” khắp nơi để nhận và kích hoạt thẻ cấp lại.

Cảnh sát Phùng Tuấn Lương cho biết: “‘Chân rết’ nhận thẻ theo địa chỉ ‘ông chủ’ cung cấp, sau đó ‘ông chủ’ cho mật khẩu thanh toán. ‘Chân rết’ mang thẻ đến cửa hàng vàng, cửa hàng điện thoại mua vàng, điện thoại để rút tiền mặt.”

Cảnh sát truy theo thời gian, địa điểm quẹt trộm, thấy phần lớn diễn ra ở vùng ven đô, tập trung mua vàng, điện thoại thông minh.

Cảnh sát Phùng Tuấn Lương nói: “Tội phạm có hai cách: hoặc tự bán lấy tiền mặt rồi chia cho ‘ông chủ’, hoặc chia trực tiếp hàng hóa như vàng hay iPhone với ‘ông chủ’.”

Sau khi quét trộm xong, “chân rết” lập tức hủy thẻ. Lúc này, đa số chủ thẻ thật vẫn không hay biết, vẫn giữ thẻ cũ trong tay nhưng đã bị trộm hàng loạt giao dịch lớn, thậm chí còn vướng cả khoản vay trực tuyến.

Cảnh sát Lý Vận Thông cho biết: “Có nạn nhân trong thời gian ngắn nhận vô số tin nhắn rác. Sau này chúng tôi mới biết tội phạm dùng tin nhắn SMS hàng loạt để làm trôi mã xác thực ngân hàng, khiến nạn nhân không kịp phát hiện thẻ bị quẹt trộm.”

Vậy nhóm này lấy thông tin cá nhân chủ thẻ ở đâu? Cảnh sát cho biết, từ năm 2019 băng nhóm bỏ 5.000 tệ mua trên trang web nước ngoài khối lượng lớn dữ liệu cá nhân, gồm họ tên, số CMND, số điện thoại và một dãy mật khẩu sáu chữ số.

Cảnh sát Cố Học Bân (Đội Kinh tế, Công an TP Quảng Châu) nói rằng: “Tội phạm có số điện thoại của nạn nhân, rồi dùng phần mềm đổi số để khi gọi ngân hàng hiện ra như số của nạn nhân, đánh lừa tổng đài.”

Trong dữ liệu này, một số người tiện ghi nhớ nên đặt cùng một mật khẩu cho tất cả các nền tảng, kể cả ngân hàng, nhà mạng, giúp tội phạm dễ khai thác.

Cảnh sát Lý Vận Thông cho biết: “Để xin cấp lại thẻ, băng nhóm không chỉ giả danh bằng lời nói mà còn dùng các thủ thuật kỹ thuật, như giả số điện thoại, giả thông tin dự phòng… để vượt qua xác thực.”

Cùng với đó, cảnh sát Cố Học Bân chia sẻ, “mã xác thực ngân hàng vẫn gửi về điện thoại chủ thẻ, nhưng tội phạm dùng bom tin nhắn SMS khiến nạn nhân bỏ qua. Nếu ngân hàng nghi ngờ, hỏi sao không nhận được mã, chúng viện cớ như sóng yếu, không nhận được, liên tục nhấn mạnh mình là chủ thẻ: có mật khẩu, có thông tin đầy đủ, tại sao không tin? Bằng nhiều cách khiến nhân viên ngân hàng tin tưởng.”

Trong quá trình xin cấp lại thẻ, đổi địa chỉ, kích hoạt và quẹt trộm, để chủ thẻ thật bỏ qua tin nhắn cảnh báo, băng nhóm lừa đảo còn dùng thông tin cá nhân gọi trước cho nhà mạng mở chức năng chặn tin nhắn, hoặc mua dịch vụ bom tin nhắn SMS từ chợ đen, làm tin nhắn cảnh báo ngân hàng bị nhấn chìm trong rác.