TCL trình làng máy giặt sấy mới, giặt siêu tốc chỉ trong 1 giờ

Trong bối cảnh cuộc sống đô thị ngày càng hối hả, TCL đã chính thức ra mắt máy giặt sấy Care Aura DD Inverter tại Việt Nam, một thiết bị không chỉ là lời giải cho bài toán thời gian. Đáng chú ý, TCL đã chọn hợp tác cùng TikTok Shop để ra mắt sản phẩm này, một bước đi chiến lược nhằm tiếp cận gần hơn với thế hệ người dùng trẻ năng động.

Điểm nhấn đột phá nhất của TCL Care Aura DD Inverter chính là chu trình giặt và sấy siêu tốc, hoàn tất chỉ trong vòng 60 phút. Đây là giải pháp "2 trong 1" toàn diện, giúp biến những bộ đồng phục, đồ công sở hay trang phục thể thao từ giỏ đồ bẩn trở nên sạch sẽ, khô ráo và sẵn sàng để mặc chỉ sau một giờ đồng hồ. Đối với các gia đình trẻ bận rộn, tính năng này mang lại sự chủ động và tiện nghi vượt trội, giải quyết triệt để nỗi lo thiếu thời gian cho công việc giặt giũ hàng ngày.

Bên cạnh tốc độ ấn tượng, TCL Care Aura còn đặt yếu tố sức khỏe lên hàng đầu. Công nghệ giặt hơi nước Steam Wash có khả năng loại bỏ đến 99,99% vi khuẩn và bụi mịn, đảm bảo quần áo không chỉ sạch vết bẩn mà còn an toàn tuyệt đối cho làn da nhạy cảm của trẻ nhỏ.

Để bảo vệ từng sợi vải, máy được trang bị hệ thống Magic Flow với 8 kiểu chuyển động nước mô phỏng thao tác giặt tay, kết hợp cùng lồng giặt tổ ong Honeycomb Drum. Sự kết hợp này giúp đánh bay vết bẩn cứng đầu một cách hiệu quả mà vẫn giữ cho quần áo bền đẹp như mới.

Trái tim của Care Aura là động cơ Inverter Smart DD, mang lại hiệu suất vận hành mạnh mẽ nhưng cực kỳ êm ái, giảm thiểu rung lắc và tiếng ồn. Với mức tiêu thụ năng lượng chỉ 5,54 Wh/kg, đây là một lựa chọn tiết kiệm điện năng cho gia đình. Đặc biệt, TCL cam kết bảo hành động cơ lên tới 20 năm, mang đến sự an tâm tuyệt đối về độ bền và chất lượng sản phẩm. Máy cũng tích hợp các tiện ích thông minh như khóa trẻ em Child Lock và tính năng Add Garment, cho phép thêm đồ giặt ngay cả khi máy đang hoạt động.

Chia sẻ về sản phẩm, ông Yi Pengwei, Tổng giám đốc TCL Việt Nam, cho biết: "Các gia đình trẻ ngày nay cần một chiếc máy giặt không chỉ nhanh mà còn sạch sâu và an toàn. TCL Care Aura ra đời để đáp ứng chính xác nhu cầu đó. Đây là cột mốc quan trọng khẳng định cam kết của TCL trong việc đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam".

Với khối lượng giặt 10,5 kg và sấy 7 kg, TCL Care Aura DD Inverter hiện được mở bán độc quyền trên sàn thương mại điện tử TikTok Shop với mức giá ưu đãi đặc biệt, giảm mạnh từ 14,99 triệu đồng xuống chỉ còn 7,99 triệu đồng, mở ra cơ hội để nhiều gia đình trải nghiệm một trợ thủ giặt giũ thế hệ mới.