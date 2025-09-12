Nhiều mẫu xe chỉ bán được vài ba chiếc do... tháng cô hồn

Cụ thể trong tháng 8, có 25.973 xe được bán ra, giảm 18% so với tháng 7. Trong đó, xe du lịch giảm mạnh nhất, 22%, với 17.304 chiếc được bán ra.

Đối với xe thương mại, có 8.367 chiếc được bán ra, giảm 5%.

Sức mua ô tô giảm mạnh

Cũng theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, trong tháng 8, doanh số xe lắp ráp trong nước đạt 12.671 chiếc, giảm 19% so với tháng 7, còn xe nhập khẩu nguyên chiếc có 13.302 chiếc, giảm 17%.

Tuy sức tiêu thụ giảm đáng kể nhưng cập nhật 8 tháng đầu năm, doanh số tiêu thụ vẫn tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó xe du lịch tăng 11%, xe thương mại tăng 33% và xe chuyên dụng tăng 58%.

Thông tin từ các đại lý ô tô chính hãng cho biết sở dĩ sức mua trong tháng 8 vừa qua giảm mạnh là do bị ảnh hưởng bởi... tháng cô hồn (tháng 7 âm lịch). Do sức mua trong tháng này giảm, nhiều mẫu xe chỉ bán được vài ba chiếc. Những mẫu xe vốn "ăn khách" như Mitsubishi Xpander, Xforce... cũng rời "đỉnh" trên dưới 2.000 chiếc bán ra mỗi tháng, nay chỉ còn 900 chiếc.

Nhiều mẫu xe bán dưới 10 chiếc trong tháng 8 có sự góp mặt của thương hiệu Honda với 2 mẫu xe là Accord chỉ bán được 3 chiếc, Corolla hybrid có 4 chiếc. Còn hãng Kia góp 1 mẫu xe là Morning chỉ có 5 chiếc đến tay khách hàng.

Đáng chú ý, mẫu Mazda 6 không có chiếc nào bán ra trong tháng 8 vừa qua, nếu cộng dồn 8 tháng đầu năm thì mẫu xe này chỉ bán được 56 xe.

Ngoài ra, nhiều mẫu chỉ bán được hơn chục chiếc trong tháng 8 như New Sorento hybrid chỉ có 11 chiếc, Soluto 11 chiếc, Corolla 15 chiếc....