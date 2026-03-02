Honda ra mắt xe tay ga mới, ngoại hình nhiều điểm giống Vespa

Mới đây, Honda vừa giới thiệu mẫu tay ga mới có tên NWF150 cho thị trường Trung Quốc. Thay vì đi theo lối mòn hầm hố hay thể thao góc cạnh, mẫu xe này chọn cho mình một nước đi hoàn toàn khác biệt khi khoác lên mình lớp áo cổ điển đậm chất châu Âu, nhắm thẳng vào tập khách hàng thành thị đam mê cái đẹp và sự phá cách.

Nhìn tổng thể, NWF150 toát lên vẻ sang trọng khó cưỡng nhờ sự kết hợp khéo léo giữa tông màu xám ánh kim lạnh lùng và các chi tiết điểm xuyết màu nâu ấm áp ở yên xe phân tầng, ốp hông, sàn để chân và bọc tay dắt. Hãng xe Nhật Bản đã vuốt lại toàn bộ đường nét thân xe trở nên mềm mại, bo tròn tinh tế hơn. Dàn áo của xe được nhấn nhá bằng mặt nạ mạ crôm sáng bóng, cụm đèn pha LED dạng tròn hoài cổ với ốp trang trí lạ mắt và cụm đèn hậu LED chữ U phá cách ở phía sau, tạo nên một tổng thể vừa mang hơi thở của quá khứ vừa ngập tràn công nghệ của tương lai.

Không chỉ đẹp mã, Honda NWF150 còn được đắp lên mình dàn trang bị cực kỳ thực dụng. Khu vực điều khiển nổi bật với màn hình kỹ thuật số kích thước lớn hiển thị đầy đủ thông số sắc nét. Sức mạnh của chiếc xe tay ga cổ điển này đến từ khối động cơ eSP+ xi-lanh đơn dung tích 150 phân khối, làm mát bằng dung dịch và tích hợp hệ thống phun xăng điện tử kết hợp hộp số CVT vô cấp mượt mà.

Dàn chân của xe cũng vô cùng cứng cáp với cặp vành đúc đa chấu thể thao, kết hợp cùng hệ thống phanh đĩa trước sau, trong đó phanh trước được ưu ái tích hợp sẵn hệ thống chống bó cứng phanh ABS an toàn. Trải nghiệm vận hành được đảm bảo bằng hệ thống phuộc trước ống lồng giảm chấn thủy lực và giảm xóc lò xo đôi êm ái ở phía sau.

Dù sở hữu thiết kế và thông số cực kỳ nịnh mắt, đáng tiếc là Honda NWF150 hiện tại chỉ được định vị dành riêng cho thị trường Trung Quốc, dự kiến chính thức tung ra thị trường vào nửa đầu năm 2026 với mức giá sẽ được công bố vào phút chót. Bước đi này cho thấy tham vọng rõ ràng của Honda trong việc cắm cờ và thâm nhập sâu hơn vào phân khúc xe tay ga cao cấp đang cạnh tranh vô cùng khốc liệt tại quốc gia tỷ dân. Đáng buồn cho anh em mê xe ở các thị trường khác là hãng xe Nhật Bản hiện vẫn chưa có bất kỳ kế hoạch nào để xuất khẩu mẫu xe tay ga tuyệt đẹp này ra quốc tế.