Sắm SUV Trung Quốc ‘full option’ giá rẻ, chủ xe không chê chất lượng nhưng phải ngậm ngùi vì điều này

Rafael Avigad từng tin rằng mình đã thực hiện một thương vụ "mua hời" khi quyết định xuống tiền cho chiếc BYD Sealion 6 tại Australia. Mẫu SUV plug-in hybrid này thu hút người dùng nhờ mức giá khởi điểm chỉ từ 42.990 AUD (khoảng 795 triệu đồng), nhưng lại sở hữu danh sách trang bị hậu hĩnh vốn thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe châu Âu đắt tiền như cửa sổ trời toàn cảnh và nội thất bọc da nhân tạo.

Sự tăng trưởng thần tốc của BYD tại Australia, với doanh số có thời điểm vượt qua cả Tesla, cho thấy sức hút mạnh mẽ của thương hiệu này kể từ khi gia nhập thị trường vào năm 2022. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế của Avigad bắt đầu xuất hiện những rạn nứt khi các sự cố kỹ thuật phát sinh, dẫn đến tình trạng thất vọng kéo dài về dịch vụ hậu mãi.

Sau một đợt bảo dưỡng định kỳ tại cơ sở đối tác ở Perth, chiếc Sealion 6 của anh gặp nhiều lỗi hệ thống. Nguyên nhân được cho là do kỹ thuật viên cài đặt nhầm phiên bản phần mềm cũ. Dù vấn đề có thể khắc phục nhanh chóng, chiếc xe vẫn bị giữ tại xưởng suốt hai tuần do sự thiếu kết nối giữa bộ phận chăm sóc khách hàng và đội ngũ kỹ thuật.

Sự việc chỉ được giải quyết dứt điểm sau khi bài chia sẻ của Avigad trên Reddit thu hút gần 93.000 lượt xem. Khi nhìn lại quyết định mua xe, Avigad thẳng thắn thừa nhận cảm giác hối hận. Trường hợp của anh không phải cá biệt khi nhiều chủ xe khác cũng phản ánh tình trạng tương tự về chất lượng hỗ trợ sau bán hàng.

Ông Jim Pearce, một khách hàng khác, cũng đối mặt với sự cố camera lùi trên chiếc BYD Atto 3 mới mua chỉ sau hai tuần sử dụng. Khi liên hệ bảo hành, ông nhận được thông báo hệ thống dịch vụ đang rơi vào tình trạng quá tải do lượng xe bán ra tăng đột biến. Kết quả là ông phải chờ đợi tới ba tháng mới có lịch kiểm tra chính thức cho một lỗi nhỏ.

Những bất cập này cho thấy lỗ hổng trong chiến lược bành trướng khi năng lực hậu mãi chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng doanh số. Để vận hành, BYD từng dựa vào nhà phân phối EVDirect và chuỗi xưởng mycar nhằm bù đắp mạng lưới bảo dưỡng. Tuy nhiên, mô hình này đang bộc lộ hạn chế về tính chuyên sâu và khả năng kiểm soát chất lượng dịch vụ.

Các chuyên gia nhận định việc các hãng xe điện giá rẻ mở rộng thị phần quá nóng đặt ra dấu hỏi lớn về tính bền vững. Những vấn đề nghiêm trọng hơn về kỹ thuật có thể sẽ chỉ lộ rõ sau vài năm vận hành thực tế. Điều này đòi hỏi các hãng xe phải đầu tư bài bản vào hệ thống hậu mãi thay vì chỉ tập trung vào các con số bán hàng trước mắt.