Nhận hơn 285 triệu đồng tiền bán vàng bằng hình thức chuyển khoản, chỉ 24h sau, người phụ nữ bị công an yêu cầu xác minh nguồn tiền

Tháng 11/2025, do cần tiền xoay vòng vốn dịp cuối năm, chị Hùng, một doanh nhân tại khu công nghệ cao Nam Xương, Giang Tây, Trung Quốc, chị quyết định đăng bán 40 gram vàng tích góp lâu nay trên nền tảng đồ cũ Xianyu.

Thời điểm đó, giá vàng đang ở mức cao nên người phụ nữ này cho rằng đây là cơ hội phù hợp để chuyển đổi tài sản nhàn rỗi thành tiền mặt. Hai ngày sau, một người mua có địa chỉ IP tại Hồ Nam đã liên hệ với chị Hùng thông qua nền tảng. Sau quá trình trao đổi, hai bên nhanh chóng đạt được thỏa thuận về giá mua và chọn phương thức gặp mặt trực tiếp để “một tay giao tiền, một tay giao hàng”.

Thấy người mua tỏ ra thiện chí và có nhu cầu lớn, chị Hùng cho biết ngoài 40 gram vàng đã đăng bán, chị còn 38 gram cất giữ tại nhà. Người mua lập tức đồng ý mua toàn bộ với mức giá 945 NDT/gram.

Theo thỏa thuận, do ở xa nên người mua nhờ “anh trai” đến nhận vàng. Tối 19/11/2025, một người đàn ông tự xưng là anh trai của người mua đến nhà chị Hùng. Người này đeo khẩu trang và đội mũ kín, nhận vàng rồi rời đi ngay sau khi xác nhận tiền đã được chuyển khoản.

Tổng số vàng chị Hùng bán ra là 78,82 gram, tương đương số tiền 75.062,54 NDT (hơn 285 triệu đồng). Sau khi nhận được tiền chuyển vào tài khoản tại Ngân hàng Hưng Nghiệp, chị Hùng vô cùng vui mừng. Tuy nhiên, chỉ 24h sau, người phụ nữ này bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bị cơ quan công an tại Thành Đô phong tỏa. Sự việc khiến chị rơi vào trạng thái hoang mang và lo lắng.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị Hùng đã tìm cách liên hệ lại người mua nhưng không nhận được phản hồi và bị chặn liên lạc. Chị cũng liên hệ với nền tảng Xianyu để nhờ hỗ trợ. Tuy nhiên, phía chăm sóc khách hàng cho biết đã nhiều lần gọi cho tài khoản người mua nhưng không thể kết nối.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, sáng 20/11/2025, đơn vị nhận được tin báo của một nạn nhân tại Thành Đô bị lừa đảo qua mạng với số tiền thiệt hại hơn 75.000 NDT. Qua truy vết dòng tiền, công an địa phương phát hiện số tiền này đã được chuyển vào tài khoản của chị Hùng nên đã áp dụng biện pháp phong tỏa khẩn cấp để ngăn chặn việc tẩu tán tài sản.

Cán bộ điều tra cho biết, để hủy lệnh phong tỏa tài khoản, chị Hùng cần chủ động phối hợp với công an địa phương tại Nam Xương để lập biên bản, cung cấp lời khai và các tài liệu chứng minh giao dịch mua bán là hợp pháp. Sau khi hoàn tất thủ tục, hồ sơ sẽ được chuyển về cơ quan điều tra tại Thành Đô để bộ phận pháp chế thẩm định nguồn tiền.

Tuy nhiên, khi chị Hùng đến làm việc tại đồn công an Dao Lake, thuộc Công an khu công nghệ cao Nam Xương, cán bộ phụ trách chống lừa đảo tại đây cho biết họ chưa nhận được thông báo phối hợp điều tra từ cấp trên.

Theo quy định, đơn vị ra quyết định phong tỏa và thụ lý điều tra là cơ quan chủ trì xử lý vụ án. Công an địa phương nơi cư trú chỉ có thể tham gia sau khi nhận được văn bản đề nghị phối hợp chính thức, nhằm tránh vượt thẩm quyền.

Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh. Trong khi chờ đợi kết quả điều tra, hoạt động kinh doanh của chị Hùng gần như tê liệt vì tài khoản bị đóng băng.

Theo Ifeng