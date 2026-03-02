Chạy 4.000km/tháng, chủ xe VinFast VF 3: ‘Xe điện giờ tiện như xe xăng, đã thử cung Hà Nội-Huế ngon lành’

Từng sử dụng sedan hạng C thuần xăng, anh Phạm Ngọc Hải quyết định mua thêm VinFast VF 3 cho nhu cầu đi phố. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 tháng nhận xe, chiếc VF 3 của anh Hải đã lăn bánh hơn 4.000km. Điều này khiến cách anh nhìn nhận về xe điện đã thay đổi đáng kể. Từ bài toán đỗ xe trong phố, chi phí sử dụng gần như bằng 0 đến trải nghiệm cao tốc thực tế, câu chuyện của anh cho thấy xe điện đang dần trở thành một lựa chọn quen thuộc thay vì điều gì đó phải cân nhắc quá nhiều.

Anh Phạm Ngọc Hải là chủ nhân của một chiếc VinFast VF 3.

Vì sao anh lại quyết định mua VinFast VF 3?

Lý do đầu tiên rất đơn giản, tôi cần một chiếc xe nhỏ gọn để đi trong phố và dễ đỗ. Trước đó tôi đi sedan hạng C, nhiều chỗ đỗ mà tôi rất “thèm” nhưng không thể chen vào được, trong khi VF 3 thì vào thoải mái. Tôi muốn một chiếc xe linh hoạt, nhẹ nhàng, đặc biệt là đi trong phố phải tiện. Xe điện có lợi thế là dừng – đi rất êm, không phải chờ vòng tua lên như xe xăng, không có độ trễ. Cảm giác vận hành rất linh hoạt.

Ngoài ra, tôi chọn xe điện vì phù hợp đi phố và chọn VinFast vì được miễn phí sạc. Có những tuần tôi đi lại hàng ngày mà gần như không mất chi phí nhiên liệu. Nếu cần đi xa, tôi đã có xe xăng rồi, nên xe điện này tôi xác định là xe phố, và đã chọn thì phải nhỏ nhất có thể nhưng vẫn có cá tính. Tôi từng cân nhắc Minio Green, nhưng cuối cùng vẫn chọn VF 3 vì thiết kế đẹp hơn, nhìn “vừa mắt” hơn.

Nhưng thực tế, tôi được biết anh vừa hoàn thành một chuyến đi chơi xa bằng VinFast VF 3. Anh chia sẻ gì về điều này?

Đúng vậy. Ban đầu tôi mua để đi phố, nhưng sau đó lại muốn thử thách bản thân, nên đã quyết định chạy từ Hà Nội vào Huế. Một phần vì xe mới, một phần vì yếu tố miễn phí sạc đã kích thích tôi đi nhiều hơn. Nếu đi xe xăng, hành trình đó có thể tốn khoảng 3 triệu tiền xăng, thì với số tiền ấy tôi có thể nâng cấp chỗ ở lên phòng đẹp hơn cho chuyến đi.

VinFast VF 3 không mất chi phí sạc xe.

Thực tế sử dụng tôi thấy rằng việc VinFast VF 3 đi đường dài hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, nếu chạy tốc độ cao 80–90 km/h liên tục, pin nóng lên thì tốc độ sạc chậm lại, đặc biệt trong thời tiết miền Trung khoảng 40 độ C, sạc từ 20% lên 90% có thể mất khoảng 2 tiếng. Người thì khỏe vì cứ sạc là nghỉ ngơi, ăn uống hoặc ngủ trên xe, nhưng xe thì đúng là “mất thời gian” hơn.

Tuy nhiên hiện nay hầu như các lối ra cao tốc đều có trạm sạc nhanh. Trong thành phố, trong bán kính vài km cũng có nhiều điểm sạc, nên việc di chuyển đường dài không quá khó, chỉ là phải tính toán và chấp nhận dừng nghỉ.

Anh đang sử dụng phiên bản nào và cảm nhận thế nào?

Tôi mua bản TC2 giá 302 triệu đồng. So với bản đầu, TC2 có cải tiến rõ rệt, từ kính cửa, vô-lăng cho tới cảm giác chắc chắn tổng thể.

Trước đây nhiều người nghĩ VF 3 chỉ an toàn khi chạy khoảng 80 km/h, nhưng tôi chạy cao tốc 90–100 km/h vẫn thấy ổn, tất nhiên phải chủ động quan sát xa hơn. Vô-lăng chính xác hơn, đỡ rung hơn bản đầu. Còn đánh lái gấp ở tốc độ cao thì tôi chưa gặp tình huống thực tế, nhưng theo tôi nếu vào cua gắt thì nên hạ tốc độ xuống khoảng 60–65 km/h để đảm bảo an toàn.

Anh Hải cho biết phiên bản TC2 có cảm giác lái tốt hơn trước.

Tôi nhận xe từ ngày 21/1, đến nay đã đi được hơn 4.000 km, một con số tương đối nhiều so với xe gia đình. Trước đây có xe xăng nhưng chủ yếu đi xe máy đi làm vì không có chỗ đỗ. Còn bây giờ gần như ngày nào cũng lấy VF 3 đi. Ngồi điều hòa mát, không mưa nắng, không khói bụi, mà lại không mất tiền sạc nên đi nhiều hơn hẳn. Ngoài chuyến đi chơi xe đến Huế, tôi còn dùng chiếc xe này về quê ở Ninh Bình, quê bạn gái ở Hải Phòng.

Anh chia sẻ rằng mua xe cho bạn gái và là vợ tương lai. Cô ấy cảm nhận như thế nào về VinFast VF 3?

Đúng là như vậy nhưng hiện nay bạn gái tôi vẫn chưa tự tin sử dụng xe hằng ngày do mới có bằng lái.

Tuy nhiên, sau vài lần chạy thử, VinFast VF 3 cho thấy rất phù hợp với người mới lái. Bởi vì xe điện không cần cảm nhận vòng tua, không giật, cứ đạp là đi, nhả ga là giảm tốc. VF 3 có kích thước nhỏ, đầu xe ngắn nên căn đường dễ. Bản cũ gương hơi hẹp một chút, nhưng bản mới đã cải thiện cụm gương chắc chắn hơn.

Một người mới lái cũng có thể dễ dàng làm quen với VinFast VF 3.

Theo anh, xe điện hiện nay tác động như thế nào đến người tiêu dùng trong việc lựa chọn xe cho mình?

Tôi nghĩ xe điện bây giờ là phương tiện thông dụng rồi, không còn là “trend” hay thứ gì quá mới mẻ. Khi cân nhắc mua một mẫu xe mới, nhiều người sẽ đặt xe điện ngang hàng với xe xăng như một lựa chọn thông thường.

Với tôi, có ba yếu tố khiến xe điện thuyết phục: chi phí sử dụng thấp thậm chí xe VinFast đang được miễn phí sạc, vận hành êm ái trong phố, có thể nghỉ ngơi trên xe mà không lo tiêu hao nhiên liệu hay khí thải. Đặc biệt yếu tố thứ ba rất quan trọng khi bạn ngủ trong xe điện không sợ khí độc như xe xăng.

Xe điện không còn là "trend" mà trở thành một trong những lựa chọn được người tiêu dùng cân nhắc khi mua xe mới. Ảnh: MXH

Với tài xế dịch vụ, xe điện giúp tối ưu chi phí, tăng năng suất. Họ có thể đạt mức thu nhập tương đương nhưng làm ít giờ hơn, có thêm thời gian cho gia đình.

Tuy vậy, nếu hỏi tôi về cảm giác lái thuần túy, tôi vẫn thích xe xăng hơn vì cảm giác động cơ, phản hồi chân ga, chân phanh, hộp số… mang lại sự thú vị riêng. Xe điện tăng tốc nhanh nhưng khá “đồng đều”, ít khác biệt giữa các phân khúc.

Nhưng xét tổng thể, với nhu cầu hiện tại của tôi, VinFast VF 3 là lựa chọn hợp lý. Xe điện không còn là điều gì ghê gớm phải đắn đo nữa, mà đơn giản là một phương án sử dụng hàng ngày bên cạnh xe xăng.