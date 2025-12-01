U60 giảm 7kg nhờ ăn đủ chất

Ở tuổi cận 60, khi nhiều người phụ nữ bắt đầu cảm nhận rõ sự “chậm lại” của cơ thể, Chieko Tabeyasi – một nữ điều dưỡng người Nhật lại bước vào hành trình thay đổi vóc dáng khiến ai cũng bất ngờ. Cô giảm 7 kg chỉ bằng việc điều chỉnh cách ăn uống. Không phải những chế độ kiêng khem hà khắc, cũng không phải các phương pháp giảm cân đắt đỏ, bí quyết của Chieko đơn giản là “ăn đúng” và nuôi dưỡng cơ thể theo cách khoa học hơn.

Trước đây, Chieko từng áp dụng nhiều phương pháp giảm cân phổ biến như cắt tinh bột, giảm khẩu phần xuống mức tối thiểu, thậm chí nhịn ăn bữa tối. Tuy nhiên kết quả lại đi ngược mong đợi: cân nặng không giảm, cơ thể mệt mỏi, dễ chóng mặt và thường xuyên mất năng lượng khi làm việc ca dài trong bệnh viện. Sau một thời gian dài thất bại, cô nhận ra cơ thể mình nên cần được cung cấp đầy đủ dưỡng chất để hoạt động bình thường. Khi hệ trao đổi chất được duy trì ổn định, việc giảm cân sẽ diễn ra tự nhiên hơn thay vì ép buộc.

Hình ảnh sau khi giảm 7kg ở độ tuổi U60 của Chieko Tabeyasi đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng làm đẹp.

Chieko bắt đầu xây dựng chế độ ăn mới xoay quanh ba nguyên tắc: tinh bột chất lượng – protein lành mạnh – rau củ và trái cây tươi. Điều thú vị là bữa ăn của cô hoàn toàn đơn giản, dễ thực hiện. Tinh bột không bị cắt bỏ, chỉ được thay thế bằng những lựa chọn tốt hơn như khoai lang, khoai mỡ hay gạo lứt để no lâu, ổn định đường huyết và hỗ trợ tiêu hóa. Protein được bổ sung đầy đủ từ thịt nạc, cá biển, trứng và các sản phẩm từ đậu nành – những thực phẩm giàu dưỡng chất mà người Nhật vốn ưa chuộng. Rau xanh và trái cây xuất hiện ở mọi bữa ăn, giúp tăng lượng chất xơ, vitamin và hạn chế cảm giác thèm đồ ngọt.

Những thực phẩm như khoai lang, đậu nành, trái cây, thịt nạc... đều nằm trong thực đơn giảm cân của Chieko.

Bên cạnh việc chọn thực phẩm, Chieko cũng chú ý đến cách chế biến. Thay vì chiên rán, cô chuyển sang hấp, luộc hoặc áp chảo ít dầu để giảm calo “ẩn”. Gia vị được giảm bớt để giữ nguyên vị tự nhiên của thực phẩm và tránh việc vô tình tăng lượng muối, đường trong khẩu phần. Cô cũng uống đủ nước mỗi ngày và hạn chế tối đa đồ ăn vặt – điều mà trước đây cô thường không kiểm soát được do tính chất công việc bận rộn.

Nữ điều dưỡng ưu tiên phương pháp chế biến như luộc, áp chảo.

Kết quả không đến ngay lập tức. Chieko phải mất gần hai tháng đầu để cơ thể thích nghi với chế độ ăn mới. Dù cân nặng chưa giảm rõ rệt, nhưng sức khỏe của cô ổn hơn, hệ tiêu hóa hoạt động tốt và cảm giác nặng nề trước đây dần biến mất. Từ tháng thứ ba trở đi, cơ thể bắt đầu chuyển biến: vòng bụng nhỏ lại, gương mặt gọn hơn và năng lượng mỗi ngày tăng đáng kể. Sau khoảng nửa năm, cô giảm thành công 7 kg và quan trọng hơn là duy trì được số cân này lâu dài mà không hề bị tăng trở lại.

Nguồn: Woman