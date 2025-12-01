Con gái lớn của hotmom Helen Nguyễn 12 tuổi cao 1m65: Kết quả của hành trình mẹ giảm cân - con cao lớn nhờ ăn uống dinh dưỡng kết hợp tập thể thao

Không chỉ là một bà mẹ 4 con, Helen Nguyễn còn là một người mẹ truyền cảm hứng về cách nuôi dạy, chăm sóc con cái và cũng là độc lực và hình mẫu để các mẹ bỉm sữa dành thời gian chăm chút và yêu thương bản thân mình hơn.

Mẹ bỉm quyết tâm giảm cân, thay đổi chế độ sinh hoạt, để làm gương cho con

Ít ai biết rằng trước khi trở thành biểu tượng mẹ bỉm năng động, gợi cảm và truyền cảm hứng như hiện tại, Helen Nguyễn từng trải qua giai đoạn thừa cân và thậm chí đột quỵ sau khi sinh bé thứ hai. Thời điểm đó, vì thiếu kiến thức, ăn uống vô độ và không chăm sóc bản thân, cơ thể Helen đã "lên tiếng" một cách dữ dội.

Từ một người mẹ buông thả sức khỏe và vóc dáng của bản thân, Helen Nguyễn bắt đầu hành trình thay đổi toàn diện. Cô nghiên cứu dinh dưỡng, thay đổi tư duy về ăn uống và bắt đầu tập luyện đều đặn. Từng ngày từng bước, vóc dáng của mẹ 4 con trở nên thon gọn, săn chắc; tinh thần rạng rỡ và lối sống trở nên kỷ luật hơn.

Hành trình theo đuổi chế độ dinh dưỡng và tập luyện khoa học đã biến Helen thành phiên bản mạnh mẽ và gợi cảm nhất của chính mình. Với cô, sự thay đổi ấy không chỉ cho bản thân, mà còn để làm gương cho các con.

Khi đã hiểu sâu về dinh dưỡng và sức khoẻ, Helen không chỉ chăm sóc bản thân mà còn hướng cho 4 con duy trì lối sống năng động và khoa học. "Thật ra không chỉ mình mà cả ba của các con cũng là người yêu thể thao. Anh luôn có kỉ luật sống và quan tâm đến thể thao và sức khoẻ. Mình và chồng đều có quan điểm sức khoẻ, tri thức là hai thứ quan trọng cần phải đầu tư, trâu dồi và phát huy.

Từ tư duy đó đã truyền cảm hứng và yêu thích đến các con luôn chứ không cần ép buộc. Việc tập luyện thể thao hàng ngày ngoài việc giúp tăng đề kháng và miễn dịch ra thì độ tuổi của các con khi được hoạt động thể thao sẽ giúp tác động lên khớp xương và giúp con cao lớn, vóc dáng cân đối, ăn uống ngon miệng, tinh thần vui vẻ hơn" - Helen Nguyễn chia sẻ.

Mẹ 4 con Helen Nguyễn và quá trình tập luyện cải thiện vóc dáng.

Tập trung vào bộ môn thể thao phát triển chiều cao toàn diện cho trẻ: Bóng rổ, bơi lội...

Trong gia đình Helen, vận động thể thao là một phần của đời sống hàng ngày. Buổi sáng của mẹ 4 con bắt đầu từ 6 giờ sáng, chuẩn bị đồ ăn cho 4 bé. Sau khi các bé đi học, cô dành 45 phút để tập luyện giữ dáng, sau đó đi làm, 17 giờ chiều lại về nhà và tiếp tục nấu nướng chuẩn bị cơm tối cho cả nhà. Và tối muộn sau khi kết thúc công việc, cô lại chuẩn bị sơ chế thực phẩm để sáng mai dậy nấu bữa sáng cho các con.

Còn với các bé, ngoài giờ học kiến thức, các bé cũng được ba mẹ khuyến khích tham gia các hoạt động thể thao ở trường như: Chơi bóng rổ, bơi lội... Cô chú trọng đến các bộ môn thể thao phát triển chiều cao cho trẻ. "Con gái lớn của mình 10 tuổi cao 1m58, và giờ bé 12 tuổi đã cao 1m65. Các bé còn lại đều to cao vượt trung bình chuẩn" - mẹ 4 con chia sẻ.

Chiều cao vượt trội của con gái lớn hotmom Helen Nguyễn.

Hai mẹ con Helen Nguyễn tham gia giải chạy bộ buổi sáng vào lúc 6h30.

Không chỉ để khỏe, với trẻ nhỏ, thể thao còn đóng vai trò quan trọng giúp xương phát triển, tăng chiều cao, vóc dáng cân đối, tiêu hoá tốt và tinh thần lúc nào cũng vui vẻ, phấn khởi.

Bố mẹ kỷ luật (theo hướng tích cực và giáo dục) chính là người kiến tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của con, từ khả năng kiểm soát bản thân, sự tự tin trong tinh thần, đến việc duy trì một lối sống lành mạnh về thể chất.

Kỷ luật trong gia đình Helen không phải là ép buộc cứng nhắc, mà là thiết lập thói quen sống khoa học:

* Ăn uống: Giúp trẻ hình thành thói quen ăn uống đúng giờ, đủ chất (ngăn ngừa béo phì hoặc thiếu chất).

* Ngủ nghỉ: Đảm bảo giờ giấc ngủ nghỉ khoa học, cần thiết cho sự phát triển thể chất và trí não.

* Hoạt động thể chất/giới hạn màn hình: Đặt ra giới hạn sử dụng các thiết bị điện tử và khuyến khích vận động, vui chơi ngoài trời để phát triển kỹ năng vận động và sức khỏe.

* Đảm bảo an toàn thể chất: Kỷ luật giúp trẻ hiểu và tuân thủ các quy tắc an toàn (ví dụ: không chạy ra đường, không chạm vào vật nguy hiểm), bảo vệ trẻ khỏi tai nạn và thương tích.

Hơn nữa, vận động còn giúp trẻ giải toả năng lượng, quản lý cảm xúc tốt hơn, hạn chế căng thẳng và lo âu, từ đó có tinh thần tích cực và khả năng ứng phó với thử thách trong cuộc sống.

Kỷ luật tích cực của cha mẹ là nền tảng để trẻ phát triển toàn diện: vừa mạnh mẽ về thể chất, vừa vững vàng về tinh thần. Khi trẻ được sống trong môi trường có nề nếp, có giới hạn lành mạnh và được yêu thương đúng cách, trẻ sẽ học được cách tự kiểm soát bản thân, tự tin hơn và duy trì lối sống tốt từ nhỏ.

Nguồn: NVCC