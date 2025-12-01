Đỗ Hà dùng thần dược của các cung tần, mỹ nữ

Từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Hà luôn là hình ảnh của nhan sắc rạng rỡ, tự nhiên và tươi trẻ. Dù lịch trình bận rộn, thường xuyên phải makeup nhưng nàng hậu vẫn duy trì làn da căng mướt, tươi sáng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Những đoạn video skincare hay chia sẻ về tip làm đẹp người mỹ nhân sinh năm 2001 đều nhận được sự quan tâm của dân tình. Bên cạnh những sản phẩm dưỡng da hay công nghệ làm đẹp hiện đại thì mới đây, Đỗ Hà lại chia sẻ thêm một phương pháp nuôi dưỡng da từ bên trong. Đó chính là chè dưỡng nhan.

Đỗ Hà chie sẻ về chè dưỡng nhan cùng dòng trạng thái: Dành cho làn da đẹp.

Hoa hậu Việt Nam 2020 sở hữu mặt mộc đẹp không tì vết, làn da sáng và ít khuyết điểm.

Chè dưỡng nhan vốn là món ăn cung đình xưa, từng được các cung tần mỹ nữ ví như "thần dược" để giữ gìn làn da trắng mịn, căng bóng. Món chè này thường được nấu từ các nguyên liệu thiên nhiên như nấm tuyết, nhựa đào, táo đỏ, kỷ tử, long nhãn và đường phèn. Sau đó, có thể thêm hạt chia hoặc bồ mễ để tăng giá trị dinh dưỡng và tạo hương vị mới lạ. Không chỉ mang lại làn da mềm mại, sáng khỏe và căng mướt, "thần dược" này còn được lòng nhiều chị em vì có vị thanh mát, dễ uống, đồng thời giúp cơ thể giải độc, thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa.

Một thành phần đáng chú ý trong chè dưỡng nhan mà Đỗ Hà yêu thích chính là nấm tuyết, được ví là “tổ yến của người nghèo”. Khi nấu, nấm tuyết trở nên giòn, dẻo, gần giống kết cấu của tổ yến nhưng giá thành rẻ hơn nhiều. Nấm tuyết chứa nhiều polysaccharide, giúp giữ nước, tăng độ ẩm sâu cho da, cải thiện độ đàn hồi và làm chậm quá trình lão hóa. Ngoài ra, nấm tuyết còn hỗ trợ thanh nhiệt, làm dịu cơ thể, rất phù hợp với những người da khô, dễ mất nước.

Nhựa đào và tuyết yến cũng góp phần giúp làn da căng mịn, mờ nếp nhăn nhỏ và phục hồi nhanh sau khi tiếp xúc nắng hoặc makeup nhiều giờ liền. Trong khi đó, bộ ba táo đỏ, kỷ tử và long nhãn lại giúp bổ huyết, cải thiện tuần hoàn, mang lại làn da hồng hào, tươi tắn. Đường phèn tạo vị ngọt thanh, dễ uống mà không gây nóng trong người, hoàn thiện bát chè dưỡng nhan vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng.

Món chè dưỡng nhan này trở nên nổi tiếng và được nhiều chị em sử dụng như một "bí quyết vàng" tự nhiên để dưỡng da.

Không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc da từ bên trong, Đỗ Thị Hà còn duy trì một lối sống khoa học và cân bằng. Mỹ nhân sinh năm 2001 chú trọng dinh dưỡng, ăn uống điều độ, tập luyện thường xuyên và nghỉ ngơi đầy đủ. Sự kết hợp giữa chế độ sống lành mạnh và thói quen nuôi dưỡng từ bên trong giúp người đẹp duy trì vóc dáng săn chắc, làn da mịn màng và thần thái rạng rỡ.

Đỗ Hà ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ.



