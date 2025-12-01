Hào quang tuổi 43 của "thái tử" hàng đầu Hàn Quốc

Ju Ji Hoon lâu nay vẫn giữ vững danh xưng một trong những nam tài tử hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc, gắn liền với loạt phim nổi tiếng như Goong (Hoàng Cung), Along With The Gods, Kingdom... hay mới đây nhất là The Trauma Code: Heroes on Call. Không chỉ chinh phục khán giả bằng diễn xuất biến hoá cùng những tác phẩm chất lượng từ điện ảnh đến truyền hình, anh còn gây ấn tượng mạnh bởi visual nam tính, góc cạnh cùng tỷ lệ cơ thể chuẩn model. Mới đây, Ju Ji Hoon lại một lần nữa chứng minh sức hút không tuổi khi viral khắp mạng xã hội chỉ với màn xuất hiện trao giải tại MAMA 2025. Khoảnh khắc "thái tử" bước ra sân khấu với thần thái điềm tĩnh, quyền lực và visual ấn tượng ở tuổi 43 khiến dân tình không ngừng xuýt xoa, khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu Kbiz.

Giao diện bảnh bao của Ju Ji Hoon tại MAMA 2025 hút hơn 2,4 triệu lượt xem. (Nguồn: ju.lily__)



Ju Ji Hoon thu hút mọi ống kính ngay khi xuất hiện trên sân khấu MAMA 2025 với vẻ ngoài phong độ. Anh chọn bộ suit đen phom rộng hiện đại, chất liệu bóng nhẹ giúp tổng thể thêm sang trọng mà vẫn giữ được tinh thần tối giản đặc trưng. Chiếc áo sơ mi trắng mở cổ tạo điểm nhấn tinh tế, vừa lịch lãm vừa toát lên vẻ phóng khoáng, phong trần. Chiều cao ấn tượng 1m88 cùng body vạm vỡ càng khiến giao diện mỹ nam xứ Hàn nổi bật mà không cần chi tiết cầu kỳ.

Dưới ánh đèn sân khấu, visual nam tính của anh càng thêm nổi bật: sống mũi cao, ánh mắt sắc cuốn hút. Ở độ tuổi 43, nhan sắc nam diễn viên không những vẫn giữ phong độ mà còn ngày càng nam tính, cuốn hút khiến dân tình mê mãi không thôi.

Ju Ji Hoon tỏa hào quang ngay từ những giây đầu xuất hiện. Vẻ ngoài nam tính, lạnh lùng và rất điện ảnh của nam diễn viên khiến khán giả khó có thể rời mắt.

Khoảnh khắc bóng lưng quyền lực, phong độ đỉnh cao đang viral của "thái tử" Kbiz.

"Thái tử" Kbiz những năm gần đây không chỉ oanh tạc với loạt tác phẩm phim ảnh mà nhan sắc và khí chất đều thăng hạng mạnh mẽ. Hơn 20 năm hoạt động trong ngành giải trí cùng xuất phát điểm là người mẫu, anh ngày càng toát lên vẻ chín muồi, trưởng thành và đầy cuốn hút theo cách rất riêng. Gương mặt góc cạnh, ánh mắt sâu và sống mũi sắc nét giúp nam diễn viên giữ trọn sức hút màn ảnh, trong khi phong thái ung dung, tự tin lại khiến khí chất thêm phần áp đảo. Càng lớn tuổi, Ju Ji Hoon càng trở nên "đàn ông" hơn: điềm đạm, phong độ và sở hữu sức hấp dẫn mà hiếm nam diễn viên trẻ nào có được. Mỗi lần xuất hiện, anh đều mang tới cảm giác của một quý ông lịch lãm, vừa lạnh lùng vừa quyến rũ, chứng minh rằng tuổi tác chỉ khiến anh trở nên nổi bật và cuốn hút hơn.

Ju Ji Hoon vụt sáng thành sao với bộ phim nổi tiếng Hoàng Cung vào năm 2006. Từ đó, nam diễn viên thường được công chúng ưu ái gọi với danh xưng "thái tử".

Những năm gần đây, Ju Ji Hoon liên tục phủ sóng làng phim Hàn với loạt tác phẩm ấn tượng, thậm chí được ví như "thời hoàng kim trở lại". Bên cạnh diễn xuất, không thể phủ nhận nhan sắc cùng khí chất ngày càng hút mắt của ngôi sao đình đám.