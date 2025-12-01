Không tin được đây là nhan sắc của Suzy lần đầu đến Việt Nam 13 năm trước

Những ngày qua, mạng xã hội Việt Nam liên tục dậy sóng với sự xuất hiện của Suzy tại Hà Nội. Đặc biệt, khoảnh khắc "tình đầu quốc dân" để mặt mộc chạy bộ quanh Hồ Tây đã khiến netizen phải trầm trồ trước làn da căng bóng và vóc dáng hoàn hảo của cô ở tuổi 31.

Đây là lần thứ ba Suzy ghé thăm Việt Nam, sau khoảng cách 11 năm kể từ chuyến thăm gần nhất. Điều thú vị là khi so sánh visual của Suzy qua hơn 1 thập kỷ, người hâm mộ mới thấy rõ hành trình hoàn thiện nhan sắc đầy ấn tượng của mỹ nhân này.

Năm 2012, Suzy với tư cách thành viên nhóm nhạc Miss A lần đầu đến Việt Nam tham dự một đại nhạc hội. Khi ấy, cô mới chỉ 18 tuổi với gương mặt tròn trịa, phúng phính đầy vẻ baby. Mái tóc dài thẳng cùng mái lưa thưa tạo nên hình ảnh trong trẻo, ngây thơ đặc trưng của một cô gái tuổi đôi mươi.

Trong loạt ảnh tại sân bay, Suzy diện áo cardigan thanh lịch, tay xách túi màu xanh cobalt nổi Vẻ ngoài của Suzy cô lúc ấy tuy chưa có sự sắc sảo như sau này, nhưng lại toát lên sự tươi mới, rạng rỡ đúng với tuổi đời.

Hai năm sau, năm 2014, Suzy một lần nữa đến Việt Nam cùng Miss A. Ở tuổi 20, gương mặt của cựu idol đã đỡ phần bầu bĩnh, các đường nét bắt đầu thanh thoát và sắc sảo hơn.

Đáng chú ý nhất là sự thay đổi trong phong cách makeup và tóc. Suzy đã cắt phăng mái lưa thưa ngây thơ, để lộ trán cao tự tin. Cô cũng bắt đầu thử nghiệm với son môi đỏ rực rỡ, tạo nên vẻ ngoài cá tính, quyến rũ hơn hẳn. Outfit sân bay của cô cũng chuyển sang phong cách all-black năng động với áo khoác da, toát lên khí chất của một ngôi sao đang dần trưởng thành.

Giờ đây, ở tuổi 31, Suzy đã hoàn toàn chính muồi trong phong cách cũng như nhan sắc. Điều đặc biệt là dù đã qua hơn một thập kỷ, làn da của Suzy vẫn mịn màng, căng bóng như chưa hề trải qua năm tháng. Vóc dáng của cô cũng ngày càng hoàn thiện với số đo cân đối, thon gọn nhờ chế độ tập luyện nghiêm ngặt kết hợp giữa chạy bộ và ballet.

Từ cô bé 18 tuổi ngây thơ đến người phụ nữ 31 tuổi quyến rũ, chín muồi, Suzy đã chứng minh rằng vẻ đẹp của cô không chỉ đến từ gen trội mà còn từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc rèn luyện và chăm sóc bản thân. Điều đáng nói là dù đã thay đổi rất nhiều qua năm tháng, Suzy vẫn giữ được nét đặc trưng trong trẻo, dịu dàng - điều đã làm nên danh xưng "tình đầu quốc dân" đến tận hôm nay!