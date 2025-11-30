Lâm Vỹ Dạ giảm 14kg, giờ là mỹ nhân rồi!

Lâm Vỹ Dạ thời gian gần đây liên tục khiến khán giả bất ngờ với những màn lột xác đầy ấn tượng, thậm chí còn được ưu ái gọi bằng danh xưng "mỹ nhân". Mới đây, đoạn clip cô đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng cán mốc 1,3 triệu lượt xem. Chỉ với vài giây xuất hiện, Lâm Vỹ Dạ đã khiến dân tình bùng nổ khi khoe visual rạng rỡ, phong cách trẻ trung và vóc dáng thon gọn đáng mơ ước. Hình ảnh nữ nghệ sĩ sải bước tự tin, cuốn hút khiến cộng đồng mạng thi nhau thả tim, để lại vô số bình luận khen ngợi. Nhiều netizen thậm chí còn hài hước "xin vía giảm cân" từ cô vì màn thay đổi quá đỗi ngoạn mục.

Đoạn clip thu hút 1,3 triệu lượt xem chỉ sau ít giờ đăng tải. Nguồn: (lamvydaofficial)

Nữ diễn viên sinh năm 1989 giảm cân thành công, nhan sắc thăng hạng thấy rõ.

Lâm Vỹ Dạ xuất hiện với diện mạo trẻ trung, vóc dáng thon gọn cùng phong thái rạng rỡ khiến dân tình phải liên tục thả tim và để lại hàng loạt bình luận khen ngợi.

Trước đó, khi tham gia một sự kiện ra mắt phim, nữ diễn viên 8x khiến nhiều người ngạc nhiên khi tiết lộ đã giảm tới 14kg. Cô chia sẻ: "Em giảm 14kg. Lúc quay show gần đây nhất, em 60kg. Sau đó, em giảm 14kg trong 4 tháng" . Chia sẻ thêm, nữ diễn viên cho biết cô quyết tâm giảm cân sau khi nhận được góp ý từ Trường Giang rằng: "Làm nghề mà mập quá ".

Lâm Vỹ Dạ đã từng khá đau đầu vì ngoại hình có phần "đẫy đà" của mình trước đó.

Nhờ quyết tâm giảm cân mà giờ đây gương mặt cô trở nên thanh thoát khiến khí chất tổng thể trở nên nhẹ nhàng, tươi sáng. Đặc biệt, thân hình gọn gàng cũng mang đến cho Lâm Vỹ Dạ nhiều "đặc quyền" hơn trong thời trang. Trước đây, cô chủ yếu chọn các kiểu trang phục đơn giản, phom rộng để tạo cảm giác thoải mái và che khuyết điểm.

Còn bây giờ, nữ diễn viên tự tin thử sức với vô số phong cách: từ váy body ôm nhẹ tôn đường cong, những set đồ nữ tính, mềm mại, đến trang phục trẻ trung, năng động hay thậm chí là những outfit gợi cảm hơn. Sự thay đổi trong gout ăn mặc giúp cô trở nên phong phú hơn về hình ảnh và cũng cho thấy sự tự tin rõ rệt sau hành trình thay đổi bản thân.

Ngoại hình thon gọn hơn giúp cô thử sức đươc nhiều trang phục.

Không chỉ đẹp hơn ngoài đời thực, việc giảm cân cũng giúp nữ diễn viên trông ăn ảnh hơn hẳn mỗi khi lên hình. Ở hậu trường các chương trình truyền hình, khán giả dễ dàng nhận thấy Lâm Vỹ Dạ xuất hiện với vóc dáng gọn gàng, đường nét cơ thể cân đối và phong thái nhẹ nhàng, trẻ trung. Những bộ ảnh mới của cô trên mạng xã hội cũng nhận được hàng nghìn lượt tương tác chỉ sau ít giờ đăng tải. Người hâm mộ không ngớt lời khen ngợi, nhiều bình luận còn để lại những lời chúc mừng và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước quyết tâm thay đổi ngoại hình của cô.