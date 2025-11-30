Suzy gây sốt vì để mặt mộc chạy bộ Hồ Tây, da đến dáng đỉnh miễn bàn!

Sáng ngày 30/11, cộng đồng mạng Việt Nam đã có một buổi sáng chủ nhật đáng nhớ khi một netizen may mắn đã vô tình bắt gặp và ghi lại khoảnh khắc "tình đầu quốc dân" Suzy đang chạy bộ quanh Hồ Tây (Hà Nội). Clip nhanh chóng được chia sẻ rộng khắp mạng xã hội với khiến dân tình hào hứng khi có dịp hít chung bầu không khí thân thương cùng thần tượng.

Suzy chạy bộ ở Hồ Tây sáng 30/11 (Nguồn @muchuyenlinh96).

Trong clip, Suzy xuất hiện với trang phục thể thao all-black cực kỳ đơn giản: áo thun đen tay ngắn phối cùng quần jogger đen, đi giày thể thao trắng và đội mũ lưỡi trai đen. Mái tóc được buộc gọn gàng phía sau, để lộ hoàn toàn gương mặt không trang điểm.

Điều khiến netizen phải trầm trồ chính là làn da mộc của Suzy. Dù không son phấn, làn da của nữ diễn viên vẫn hết sức mịn màng, căng bóng và đều màu. Nhiều người bình luận rằng đây mới là visual thật sự của một mỹ nhân hàng đầu, đẹp cả trong những khoảnh khắc mộc mạc nhất.

Vóc dáng của Suzy cũng là một điểm cộng lớn. Dù đã bước sang tuổi 30, nhưng body của cô vẫn giữ được sự cân đối hoàn hảo với đôi chân thon dài, vòng eo thon gọn. Tư thế chạy bộ của cô trông vô cùng nhẹ nhàng, thư thái, khiến nhiều người phải công nhận: Đỉnh thật sự, từ da đến dáng đều miễn bàn!

Việc Suzy chạy bộ vào buổi sáng sớm cho thấy nữ diễn viên vô cùng chăm chỉ rèn luyện thể chất. Gần đây, cô cũng đã chia sẻ niềm đam mê với ballet - bộ môn nghệ thuật đòi hỏi sự kiên trì và kỷ luật cao. Chính ballet đã giúp Suzy duy trì vóc dáng thon gọn, uyển chuyển cùng tư thế thẳng, dáng đi uyển chuyển đầy cuốn hút.

Trước đó, vào tối 27/11 cộng đồng mạng đã có một phen dậy sóng có thông tin Suzy đã bí mật đặt chân đến Hà Nội cho lịch trình ghi hình phim mới tại đây. Đây cũng là lần đầu tiên Suzy quay trở lại Việt Nam sau 11 năm kể từ chuyến thăm trước đó. Người hâm mộ Việt đang vô cùng phấn khích hy vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội được gặp gỡ nữ diễn viên trong thời gian cô công tác tại Việt Nam.