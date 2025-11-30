Mặc quần jeans theo phong cách tối giản: Song Hye Kyo chính là "chuyên gia"

Quần jeans là món thời trang hết sức cơ bản trong mùa lạnh. Item này mang đến sự trẻ trung xen lẫn nét thanh lịch, hiện đại. Với nhiều ưu điểm hội tụ, quần jeans phù hợp với phụ nữ ở mọi độ tuổi. Các biểu tượng thời trang cũng không bỏ qua quần jeans khi xây dựng phong cách, như Song Hye Kyo là một ví dụ.

Nữ diễn viên mặc quần jeans theo những cách không quá cầu kỳ, thay vào đó là chủ yếu diện quần jeans theo cách tối giản. Sau đây là những công thức mặc quần jeans dễ ứng dụng nhưng vẫn tuyệt đẹp của Song Hye Kyo, phụ nữ trên 40 tuổi càng nên tham khảo.

Sự kết hợp giữa áo khoác vải tweed và quần jeans đã tạo nên bộ trang phục không chỉ trẻ trung mà còn sang chảnh. Hiệu quả hack tuổi của bộ đồ càng tăng thêm nhờ đôi giày thể thao. Ngoài ra, combo áo khoác vải tweed + quần jeans của Song Hye Kyo còn ghi điểm tuyệt đối ở cách phối màu trắng và xanh denim tươi trẻ, tinh tế.

Không quá cầu kỳ nhưng bộ cánh trên bao gồm những item đầy năng động như áo lửng màu trắng, áo khoác bomber và quần jeans xanh. Bộ cánh có độ hài hòa tuyệt đối về màu sắc. Ngoài ra, set đồ còn tôn dáng hiệu quả nhờ bộ đôi áo lửng và quần cạp cao.

Bên cạnh quần jeans xanh, chị em không nên bỏ qua quần denim màu đen. Song Hye Kyo kết hợp quần denim màu đen với áo xuyệt tông, tạo nên bộ cánh all-black vừa thời thượng, vừa sang xịn mịn. Màu son đỏ đậm chính là mảnh ghép hoàn hảo của bộ cánh nhờ độ sang chảnh, quyến rũ. Cách sơ vin hờ hững giúp tôn dáng nhưng vẫn đảm bảo sự phóng khoáng của cả tổng thể.

Chỉ cần kết hợp áo thun trắng họa tiết với quần jeans xanh là đủ để tạo nên bộ cánh nhân đôi sự trẻ trung. Dẫu vậy, Song Hye Kyo còn giúp outfit trở nên long lanh hơn nữa bằng cách tô điểm dây chuyền, vòng tay cao cấp. Nhờ vậy, tổng thể bộ cánh của Song Hye Kyo tuy rất ngọt ngào nhưng vẫn phù hợp với phụ nữ ở độ tuổi 40.

Quần jeans ống suông ghi điểm ở sự thoải mái, phóng khoáng. Mẫu quần này mang đến hiệu quả che nhược điểm, đồng thời tạo điểm nhấn thời thượng mà không cần cố cho người diện. Song Hye Kyo cũng mix item này theo cách rất đơn giản, đó là kết hợp với áo mi trắng, giày sneaker trắng. Tổng thể thêm nổi bật nhưng không bị rối mắt khi có sự xuất hiện của mũ lưỡi trai, túi xách họa tiết kẻ.

Áo khoác màu be tiếp tục là mốt trong mùa lạnh năm nay. Bằng cách kết hợp item này với quần jeans ống suông, Song Hye Kyo có được tổng thể trang phục tươi trẻ và còn ghi điểm tinh tế. Thiết kế áo lửng giúp hack chiều cao ngay cả khi đi giày bệt. Để cân bằng outfit, Song Hye Kyo diện bên trong áo khoác một chiếc áo thun trắng, đeo túi xách màu be.

Muốn có vẻ ngoài thoải mái và bụi bặm, chị em nên lưu tâm set đồ gồm áo kaki màu xanh rêu kết hợp với quần jeans ống suông, túi màu be của Song Hye Kyo. Bộ cánh có cách phối màu đẹp mắt, đồng thời ghi điểm trẻ trung và năng động. Đôi giày sneaker trắng hài hòa tuyệt đối với tổng thể trang phục.

Nếu như quần jeans ống suông phóng khoáng thì quần ống loe lại có sự nữ tính, sang chảnh. Bởi vậy, item này kết hợp rất ăn ý với áo khoác vải tweed, áo thun trắng để tạo nên tổng thể trang phục sang trọng, yêu kiều.

Áo blazer dáng suông là lựa chọn cơ bản của mùa lạnh. Không phối đồ cầu kỳ, Song Hye Kyo kết hợp áo blazer màu đen với áo thun trắng và quần jeans xanh, ống đứng. Từ đó, cô tạo nên bộ cánh chuẩn thanh lịch, phù hợp với độ tuổi nhưng vẫn siêu trẻ.

Làm thế nào để hack tuổi hiệu quả với áo khoác dạ màu đen? Song Hye Kyo đã kết hợp mẫu áo này cùng với áo thun trắng và quần jeans xanh ống suông. Đây là cách mix trẻ hóa diện mạo hiệu quả nhưng vẫn giữ được độ trang nhã. Đôi giày cao gót đóng vai trò tôn dáng khi chị em diện quần ống rộng, đồng thời giữ được vẻ ngoài chỉn chu.

Ảnh: Sưu tầm