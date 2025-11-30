Nữ diễn viên ăn gian chiều cao nhờ tỉ lệ cơ thể quá đỉnh: Khó tin vậy cũng làm được!

Giữa dàn mỹ nhân phim Hàn, nơi visual và vóc dáng luôn được soi kỹ đến từng centimet, hiếm ai có thể qua mặt được netizen. Thế nhưng mới đây, một nữ diễn viên đã khiến cộng đồng mạng xứ Hàn sửng sốt khi phát hiện… cô không hề cao như mình vẫn nghĩ. Tất cả là nhờ tỉ lệ cơ thể quá đẹp, quá phi thực tế, đến mức ai nhìn cũng lầm tưởng. Nhân vật đang gây bão là Lee Joo Bin - nữ diễn viên quen mặt trong nhiều bộ phim như Money Heist bản Hàn hay bom tấn Queen of Tears.

Một bài đăng trên diễn đàn Theqoo đã tổng hợp loạt ảnh gần đây của Lee Joo Bin, từ phong cách thanh lịch, quyến rũ cho đến năng động đời thường. Dù outfit thay đổi liên tục, thứ không đổi chính là đôi chân dài miên man và khung người như người mẫu của cô. Nhìn ảnh, ai cũng nghĩ nữ diễn viên thuộc hội chân 1m, sở hữu chiều cao tối thiểu 1m68 - 1m70.

Thế nhưng sự thật bất ngờ rằng: Lee Joo Bin chỉ cao 1m61. Ngay trong bài đăng, chủ bài viết tiết lộ chiều cao trong hồ sơ chính thức của Lee Joo Bin là 161 cm. Con số này khiến cả cộng đồng mạng choáng nhẹ, bởi ai nấy cũng tin rằng với vóc dáng mà cô thường thể hiện trên ảnh hay video hoàn toàn có thể vượt qua con số này.

Bài viết nhanh chóng viral, thu về hơn 85.000 lượt xem, kèm theo hàng loạt bình luận bối rối: "Tôi cao hơn cô ấy 1 cm mà trông như hai thế giới khác nhau.", "Tôi tưởng cô ấy 1m70 luôn ấy", "Tỉ lệ của cô này điên thật sự", "Dựa vào tỉ lệ không thôi tôi đoán 1m74. Quá đỉnh", "Tôi thề cô này phải 1m68 chứ"...

Lý do Lee Joo Bin nhìn cao đến vậy, netizen chỉ ra 2 lý do. Theo cộng đồng mạng Hàn, có hai yếu tố tạo nên ảo giác chiều cao của Lee Joo Bin:

1. Tỉ lệ cơ thể hoàn hảo: Nữ diễn viên sở hữu phần thân trên gọn gàng và đôi chân dài nổi bật, tạo cảm giác tổng thể cao hơn thực tế.

2. Gương mặt rất nhỏ hiệu ứng tỷ lệ người mẫu.

Trong tiêu chuẩn visual Hàn Quốc, người có gương mặt nhỏ sẽ khiến cơ thể trông cao hơn. Lee Joo Bin lại thuộc nhóm "gương mặt baby" nên càng tạo hiệu ứng mạnh.

Theo Korea Boo